„Er malte, was ich schreiben wollte. Er sah, was ich nicht mehr schreiben kann. Da ist es nun aufgehoben“. Wenn sich der in Meßkirch geborene und im nahen Rast lebende Schriftsteller Arnold Stalder über die Bilder des oberschwäbischen Malers Jakob Bräckle äußert, gerät er ins Schwärmen. Er lobt nicht nur, er rühmt. Stadler entdeckt in Bräckles Werk „etwas Großes, ja Monumentales“, auch wenn das Format der Bilder mitunter kaum größter ist als eine Postkarte. Für ihn ist der Künstler der Vergegenwärtiger und Retter der Welt überhaupt – „denn diese Welt, die er gemalt hat, ist mehr als Oberschwaben, es ist das Ganze als Fragment“.

Kartoffellernte“ (1954) – nach dem Krieg geriet Bräckle in eine Schaffenskrise. Er experimentierte und suchte nach neuen Formen der Malerei, er blieb aber dem Thema Land und Leute treu. | Bild: Kopitzki, Siegmund

Malen, wie es Bräckle verstand, der 1897 in dem 115-Seelen-Dorf Winterreute bei Biberach geboren wurde und nach dem Kunststudium wieder in die Heimat zurückkehrte, endgültig, ist für den studierten Theologen Stadler auch Beten. In Bräckles Bildern werde das Einfache als das Schöne gezeigt, behauptet der Raster Bücherpreisträger. Und man ist geneigt, ihm zu glauben. Denn: „Bräckle sieht das Einfache in Verbindung mit dem Schönen, und dieses mit dem Göttlichen“. Daher lassen sich Bilder wie „Acker“ (1940), „Winterlandschaft“ (1959) oder „Hof in Winterreute“ (1962) vielleicht wirklich als „andächtige Zuwendung“ und „lebenslängliche Danksagung“ lesen.

„Hof in Winterreute“ (1962) – das Gemälde zeichnet sich durch eine strenge Geometrie aus. | Bild: Kopitzki, Siegmund

2012 publizierte Stadler seinen Hochgesang „Auf dem Weg nach Winterreute. Ein Ausflug in die Welt des Malers Jakob Bräckle“ ( Jung und Jung, Salzburg), aus dem hier zitiert wurde. Parallel zur Buchpublikation kuratierte er für die Kunststiftung Hohenkarpfen (Hausen ob Verena) eine Ausstellung mit Werken des oberschwäbischen Malers, der längst schon über die Heimatgrenzen hinaus berühmt ist und dessen Bilder begehrt sind – 3900 Gemälde hat der „Morandi der Landschaft“, wie ihn der Ulmer Sammler Siegfried Weishaupt nannte, in seinem Leben geschaffen.

Die erste Retrospektive

Nun huldigt das Museum Biberach dem Maler mit einer Sonderausstellung und einer repräsentativen Auswahl seiner Werke, insgesamt sind es 130 Bilder. Es ist nicht die erste Retrospektive, die Biberach seinem Ehrenbürger widmet. Zuletzt wurde Bräckles Werk 1997 ausgestellt. Der Anlass war der 100. Geburtstag des Künstlers. 2002 wurde sein Atelier in das Museum versetzt, es ist neben den Bildern Bräckels Teil der Dauerausstellung „Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts“.

Ein „Hinterhof“ (192/7) – menschenleer und von der Farbskala her gesehen ein dunkles, ja melancholisches Werk. | Bild: Kopitzki, Siegmund

Damals nahm sich Uwe Degreif Bräckles Werk an. Der stellvertretende Leiter des Museums ist auch für die aktuelle Ausstellung und die Begleitpublikation verantwortlich. Die Monografie gibt einen Überblick über Bräckles Schaffen. Große Namen fallen in dem Buch, etwa die von Kasimir Malewitsch, Jean-Fancois Millet, Vincent van Gogh, Piet Mondrian, aber auch der von Mark Rothko. Sie alle gelten als Vorbilder und Anreger Bräckles.

Auch wenn der Maler abseits der Kunstmetropolen lebte, so nahm er doch wahr, was die Kunst an Entwicklungen bescherte. Zu Wort kommen in dem Katalog aber nicht nur Kunsthistoriker, sondern auch Schriftsteller wie Stadler, Weggefährten und Zeitgenossen Bräckles sowie Künstler, darunter ist auch Wolfgang Laib, Träger des Praemium Imperiale, des weltweit höchstdotierten Kunstpreises. Ausstellung und Katalog sind Degreifs letzte Großtat. Der Museumsmann verabschiedet sich damit in den Ruhestand.

„Schnitter im Haberfeld“ (1940) – das Gemälde darf als Anspielung auf ähnliche Motive von Vincent van Gogh gelesen werden. | Bild: Kopitzki, Siegmund

Bis zuletzt malte er, was er sah. Schon mit 15 begann der Bauernsohn zu ziechnen, der als fünftes von neun Kindern geboren wurde und nach einer misslungenen Pockenschutzimpfung gehbehindert war und zudem stotterte. Sein Talent fiel auf, er fand Förderer. Nach dem Besuch der Schule in Biberach ging er 1917 an die Kunstgewerbeschule in Stuttgart, ab 1918 studierte er an der dortigen Akademie der Bildenden Künste. Nach dem Studium kehrte er 1926 nach Winterreute zurück. Das Heimweh habe ihn geplagt, heißt es, aber auch die Liebe zur Nachbarstochter soll eine Rolle gespielt haben.

Dörfliche Welt

Der Künstler Bräckle hatte früh sein Thema gefunden – das der bäuerlichen und dörflichen Welt. In der Folge malte er voller Demut die Wiesen und Äcker und Wälder, Häuser und Dörfer seiner Heimat, die Welt also im Hinterland, die in der „Globalisierungskelter verschwunden ist“ (A. Stadler). Bräckle hatte erkannt, „das ein ungepflügter Acker jeden Tag anders aussieht, er sah jeden Tag das Veränderliche, das Individuelle“, schreibt Degreif. Die Konzentration auf wenige Themen – die wir auch von Claude Monet und seine Serienbilder kennen – machte Bräckle zu einem Ausnahmekünstler.

Magische Phase

Es gibt verschiedene Perioden in seinem Werk, die magische und neusachliche Phase stand am Anfang. Darauf folgte die „erdige“, die der Natur verbundene Periode in den 1930er-Jahren, die schemenhaft Landmenschen zeigt. Es sind unschuldige Bilder, Augenblicke von unheldischem Zuschnitt. Gegen Ende seiner Zeit, nach einer Schaffenskrise, wandte er sich der Abstraktion zu. Aber Bräckle blieb auch in dieser Phase der Geometrie von Winterreute verbunden. Er hielt an seinem Gegenstand fest und malte weiterhin, was er sah: Das Rechteck des alemannischen Bauernhausdachs („Häuser“, 1960) und die ebenso rechteckigen Gefilde der monochromen Ackerflächen („Grünes Feld“, 1976). Allesamt vorgefundene Formen.

Das Einfache als das Schöne

Malen als Danksagung, in der das Einfache als das Schöne gezeigt wird. Malen aber auch als lebenslängliche Anhänglichkeit an die oberschwäbische Welt. Das ist und das war Jakob Bräckle. Dass der Kauz sich im „Dritten Reich“ von den Nazis als „Maler der Scholle“ instrumentalisieren ließ, 1938 aus Angst vor Repressalien in die NSDAP eintrat – wer wollte ihn, den körperlich eingeschränkten Künstler, der Frau und Kinder ernähren musste, dafür verurteilen? Ein Held war er nicht. Bräckle habe vom System profitiert und gut verkauft, sagt dazu Degreif, „doch er war kein Nazi. Er hat nur wenige Kompromisse gemacht.“ In der Ausstellung wird diese Schwächeperiode des Malers, die er nach dem Krieg büßte, erwähnt. Aber mehr auch nicht.

„Jakob Bräckle – Meine einfache Landschaft“. Museum Biberach, Museumsstraße 5. Bis 22. April. Di, Mi und Fr 10-13 Uhr, 14-17 Uhr. Sa, So 11-18 Uhr. Das Museum ist am 19. April geschlossen. Weitere Informationen sind im Internet erhältlich unter der Adresse: http://www.museum-biberach.de