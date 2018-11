von Joachim Schwitzler

Für die junge Künstlerin aus Mazedonien, die schon seit mehreren Jahren in Köln lebt und arbeitet, ist es ihre erste Einzelausstellung in der Galerie Bagnato in Konstanz-Oberdorf. Die farbigen Fotografien im kleinen Format von Irena Paskali stellen eine Auswahl von 2013 und 2014 ihrer umfangreichen Werkgruppe „Unterwasserwelt Ballett“ sowie Bildaufnahmen aus Ruinen vor, die 2017 in Marokko entstanden sind.

Die sieben ausgewählten Ansichten aus „Unterwasserwelt Ballett“ laden zur Nachahmung ein. Allerdings nicht so sehr dazu, es der Schwimmerin unter Wasser in ihrem äußeren Handeln gleichzutun, sondern vielmehr dazu, mit ihr das innere Handeln zu teilen: scheinbar mühelos in jenen besonderen Zustand einer Schwerelosigkeit hineinzugleiten, der sich einstellt, wenn Technik, Handeln und Mentalität in Einklang kommen. Eine besondere Qualität erfährt solches Handeln noch dadurch, dass sich größtmögliche Spielfreude, Lust am Experiment und Freude an der Bewegung wie von selbst einstellen. Jedenfalls hat dieses besondere innere Handeln etwas sehr Meditatives und Selbstversunkenes und zugleich etwas sehr Tänzerisches an sich.

Dieses tänzerische Moment unterstreicht Irena Paskali (*1969), indem sie die Schwimmerin in ein Ballettkleid steckt. Genauer gesagt: sie selbst ist da hineingeschlüpft. Dieses Kleid, das sie für ihre Unterwasseraufnahmen ausgeliehen hat, stammt aus der Nationaloper und Ballett in Skopje und ist ein Kostüm aus dem dort aufgeführten Ballett „Schwanensee“ von Tschaikowski. Immer wieder ist die zierliche Frau hinabgetaucht, bis zu drei Meter tief, mit Kostüm und Ballettschuhen, ohne Bleigewichte. Begleitet wurde sie von Tauchern und einem Sicherungsteam.

Die Eigenschaften von Schwerelosigkeit, Anmut und Tanz kommen in der von Paskali gewählten Form der Inszenierung besonders gut zum Vorschein: entschleunigte und mühelos erscheinende Bewegungen unter Wasser udn die Grazie einer Primaballerina. Dass Paskali neben Regie, Skript und fotografischer Konzeption auch noch den Part der Ballerina vor der Kamera übernommen hat, mag ihrem Anspruch und ihrer Erfahrung als Performerin geschuldet sein, die sie ebenfalls ist.

Ihre Ruinenfotografien als zweite Werkgruppe in der Ausstellung handeln in einem anderen, möglicherweise gesellschaftspolitischen Umfeld. Verschiedene fotografische Kriterien wie Relation von Vordergrund zum Hintergrund, bildwichtigster Teil, Staffage, Aufnahmekontext sowie Farbe und Haltung des Fotomodells sprechen dafür, dass sich hinter der Camouflage mit einem zum Teil rätselhaften Posing ein sozialer Anspruch auftut: „Frauen des Orients: zeigt euch und steht auf!“ Welche Ironie. Bravo!

Bis 2. Dezember 2018, Di–Fr 16–19 Uhr. Finissage am So, 2. Dezember 2018, 11–14 Uhr. http://www.galerie-bagnato.de

