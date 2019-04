von Saska Biehler

Einen Zustand des Rausches wollte Erik Friedlander am Donnerstagabend bei den Singener Zuhörern vermitteln. Ganz in diesem Sinne nennt er sein Quartett „Throw a Glass”, also ein Glas werfen. Auch der Titel des vorgestellte Albums passt ins Bild: „Artemisia” bezeichnet die pflanzliche Ingredients des Absinths. Zusammen mit Pianist Uri Caine, Bassist Mark Helias und Perkussionist Ches Smith hatte der Cellist in seinem Programm „Absinth-Träume zwischen Teufel und Tulpenfeldern” versprochen und das bekamen die Besucher des Jazz-Club auch deutlich zu hören.

Entspannter Beginn

Mit dem neuen Titel „First sip”, dem ersten Schluck, begann der Abend ganz entspannt, besagte Tulpenfelder waren in Friedlanders Cello-Spiel noch in greifbarer Nähe. Doch schnell machten die vier Musiker klar, dass hier nicht nur ein kleiner Schwips angedeutet werden sollte. Die volle Palette der Betrunkenheit, von Zufriedenheit über Bitterkeit bis Ausgelassenheit, sollte aufgezeigt werden. Diese Perspektivwechsel kamen häufig abrupter als erwartet. In „Tulips brush against my legs”, nach einem Zitat Oscar Wildes, war eine große Melancholie zu spüren. „Egg sandwich” dagegen zeigt die schrägen und misstönenden Seiten dieses Zustands.

Diese stetigen Umbrüche wurden vorangetrieben durch das passionierte Spiel des Schlagzeugers und Perkussionisten Ches Smith. Der Musiker, der als Einziger noch Neuling auf dieser Bühne war, wechselte gekonnt zwischen ruhigen und aufwühlenderen Phasen. Er schien selbst berauscht von der Musik. Besonders überzeugend an diesem Abend waren jedoch vor allem Caine und Friedlander.

Mit Virtuosität geglänzt

Jeder der beiden konnte einzeln mit seiner Virtuosität glänzen, doch gemeinsam waren sie phänomenal. Während sie in einem Moment vollkommen harmonisch zusammenspielten, arbeiteten sie im nächsten rhythmisch und tonal fast schon gegeneinander an. Das große Faszinosum als Zuhörer war dabei, dass sie sich trotzdem niemals auseinander verloren, sondern sich rechtzeitig wieder fanden. Gerade in den Hochphasen des „Rausches” überzeugt Pianist Caine durch seine große Fingerfertigkeit. Bandleader Erik Friedlander stand dem in keinster Weise nach. Sowohl in den eigenen Kompositionen, als auch in Werken seiner persönlichen Cello-Helden Abdul Wadud und Oscar Pettiford demonstrierte er sein Können.

Fast unerträglich

Nachdem das Berauscht-Sein fast bis zur Unerträglichkeit ausgespielt wurde, einem vom Zuhören schon ganz schwindlig war, wurden gegen Ende auch noch ein paar sanftere Töne angeschlagen. So lud beispielsweise das albumfremde „The Queen’s Fireflies” zum Träumen ein. Nach den vielen Absinth-Kapriolen war das eine willkommene Abwechslung. Friedlander erzählte, dass ihm die Idee dazu an einem schönen Sommerabend im New Yorker Stadtteil Queens gekommen sei. Wie der Titel schon sagt, wurde der Abend noch magischer, als Glühwürmchen durch die Nacht zu schwirren begannen. Dieses Spiel der Extreme schuf einen abwechslungsreichen Abend und Hoffnung auf eine baldige Wiederkehr Friedlanders.