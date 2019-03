Heute stellen wir uns das Konstanzer Konzil mal als All vor. Und die Südwestdeutsche Philharmonie ist unser Raumschiff, mit dem wir lautlos dahin gleiten. Ist vielleicht nicht ganz einfach, aber die Musik des 1980 in Schweden geborenen Komponisten Henrik Ajax lädt dazu ein. „... wer hat das in den Sternen gesehen“ heißt nämlich das Eröffnungsstück im Abo-Programm. Der Titel weckt unmittelbar Assoziationen an eine Reise zu den strahlenden Himmelskörpern. Und wenn man möchte, findet man sie in der Musik auch bestätigt.

Am Anfang steht das leise Flirren der Streicher. Ein zeitloses Kontinuum, das nur durch die ruhigen Paukenschläge strukturiert wird. In unserem Raumschiff lassen wir uns davon tragen. Und staunen über die unerwarteten Begegnungen, denen wir uns nun aussetzen – mit quirligen Holzbläsern, die wie kleine flackernde Sterne an uns vorüberziehen, oder mit Cluster-Wänden, auf die wir zurasen.

Geballte Energie

Wir wissen nicht, ob Henrik Ajax bei seiner Komposition an eine Reise durchs All dachte. Vermutlich eher nicht. Komponisten liefern zu ihrer Musik selten Inhaltsangaben, weil sie die Hörer nicht auf eine bestimmte Lesart festlegen wollen. Das ist auch gut so. Und ob man nun an Himmelskörper denken mag oder nicht, so lässt sich doch feststellen, dass das Stück eine spannende Klangwelt offenbart, in die wir allmählich hinein gesogen und aus der wir schließlich auch wieder sanft entlassen werden. Dazwischen ballt sich förmlich Energie – bis schließlich das Blech mit jazzig glissandiertem Einsatz etwas anstimmt, das ein Luther-Choral sein könnte.

Henrik Ajax nämlich hat das Stück 2017, also im 500. Jahr der Reformation geschrieben. Uraufgeführt wurde es von den Nürnberger Symphonikern, und zwar unter der Leitung von Ari Rasilainen. Der hat das Werk nun nach Konstanz geholt. Durchaus ein kleines Wagnis in den Abo-Konzerten, in denen sonst wenig Neue Musik auf den Programmen steht. Schön, dass der Komponist selbst auch anwesend war – und so den höflichen Applaus entgegennehmen konnte. Noch besser wäre sicherlich gewesen, er hätte sich noch mit ein paar Worten direkt ans Publikum gewandt, um ihm die Berührungsängste zu nehmen.

Cellist aus Hamburg eingeflogen

Ebenfalls fast schon Raumschiffqualitäten bewies der 30-jährige Cellist Gabriel Schwabe, der sich quasi über Nacht von Hamburg nach Konstanz beamen ließ. Er sprang kurzfristig als Solist von Joseph Haydns 2. Cellokonzert für die erkrankte Meehae Ryo ein. Und man darf wieder einmal über die Flexibilität dieser jungen Musiker staunen und darüber, was sie so in ihrem Repertoire haben und fast aus dem Stand abrufen können.

Der Cellist Gabriel Schwabe sprang beim Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie für die erkrankte Meehae Ryo ein. | Bild: Giorgia Bertazzi

Schwabe spielte Haydns Konzert auswendig, sympathisch unaufgeregt und ohne Showgehabe, was zu diesem unprätentiösen Konzert auch nicht gepasst hätte. Dennoch fordert Haydn seinen Solisten mit Spielfiguren und ärgert ihn ein bisschen in den hohen Lagen. Schwabe achtete aber stets darauf, hier nicht bloß Technik abzuliefern, sondern seinen Part immer auch mit musikalischer Tiefe anzufüttern. Das Orchester hätte man sich unterdessen noch schlanker, noch kammermusikalischer vorstellen können, wiewohl Rasilainen die dialogischen Strukturen schön herausarbeitete.

Emotionale Auf- und Abschwünge

Zurück auf die Erde. Und wenn es noch eines Belegs bedarf, dass Komponisten ungern konkrete Inhaltsangaben zu ihren Kompositionen machen, dann sei hier der Engländer Edward Elgar zitiert: Für seine 1. Symphonie (, so äußerte er sich, gebe es „kein Programm jenseits der weit gefassten Erfahrung menschlichen Lebens, verbunden mit einer großen (Nächsten-)Liebe und einer massiven Hoffnung auf die Zukunft.“ Nach vier Sätzen Friedfertigkeit klingt das monumentale Werk allerdings auch nicht. Jedenfalls nicht bei Ari Rasilainen. Die Erfahrungen menschlichen Lebens umfassen schließlich auch emotionale Verwerfungen, Gefühlskämpfe, Auf- und Abschwünge. Und genau diese bringt Rasilainen mit seinem Orchester zum Beben.

Das Leben ist kein Streichelzoo

Elgar fordert für seine Symphonie großes Orchester, und keines der Instrumente bleibt dabei unterbeschäftigt. Schon im ersten Satz, in dem Rasilainen die Gegensätze zwischen dem ersten, friedfertigen und dem zweiten, dramatisch auffahrenden Thema zuspitzt, wallt und wogt es. Rasilainen gelingt es aber, die Spannung zu halten beziehungsweise immer wieder neu aufzubauen. In der Groteske des zweiten Satzes fehlt nur noch ein Schuss Ironie, um wie Schostakowitsch zu klingen. Rasilainen lässt auch hier die Zügel schießen und lässt das Schlagzeug gehörig aufdrehen. Allein der schwelgerische dritte Satz leidet etwas unter Rasilainens wuchtiger Pranke. Das Stück endet triumphal, das Blech dreht auf – Ausdruck einer massiven Hoffnung auf die Zukunft? Ja, vielleicht. Aber eines wissen wir jetzt auch: Das Leben selbst ist kein Streichelzoo.

Weitere Aufführungen: Freitag, 15. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 17. März, 18 Uhr, jeweils Konzil Konstanz. Infos und Tickets: http://www.philharmonie-konstanz.de