Vor dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen räkelt sich eine Linie in der Sonne. „Serris“ heißt sie und streckt entspannt ihre Enden von sich – ein bisschen zu entspannt, findet ihr Schöpfer Robert Schad. Dass sie sich von Grashalmen und Gänseblümchen kitzeln lässt, passt ihm gar nicht. „Ich mag es, wenn die Auflagepunkte meiner Skulpturen zu sehen sind, das Gras darunter ist viel zu lang“, sagt er. Bei ihrer vorigen Station lag Serris auf einem hellen Kiesrund, das sei ihr besser bekommen. Der Stahlbildhauer besucht die Skulpturen, die er für die Ausstellung „Von Ort zu Ort“ in Oberschwaben aufgestellt hat.

„Serris“ liegt vor dem Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen im Gras. | Bild: Corinna Raupach

Nur ein paar Schritte weiter thront „Goberd“ vor dem Stadtbahnhof. Besorgt tastet Schad eine Stelle ab. Goberd ist beim Transport gebrochen, seit der Reparatur hat er eine Delle. „Das muss ich nacharbeiten“, sagt Schad. Zu seinem Leidwesen ist Goberd nämlich verkauft. „Ich verkaufe nicht gern. Dann fehlt etwas im Gesamtzusammenhang.“ Manche Skulpturen würde er nie hergeben, den „Zmorg“ zum Beispiel. Hoch und schlank reckt der sich vor der CHG-Meridian in Weingarten in die Luft. „Der ist ein Statement meiner Arbeit.“

Kinder brauchen einen Namen

Robert Schad hat ein sehr persönliches Verhältnis zu seinen Plastiken. „Viele Kollegen nennen ihre Werke ja „ohne Titel“. Aber einem Kind geben Sie doch auch einen Namen. Die Namen sind rein assoziativ, sie sollen die Fantasie anregen“, sagt Schad. Er freut sich darauf, neue Interpretationen zu hören. „Ich finde nichts schlimmer, als wenn eine Skulptur sich selbst erklärt und man sie sofort begreift. Sie soll immer auch ein Geheimnis bewahren.“ Goberd etwa könnte für ihn ein Seismographen sein, andere sehen einen Kopf oder eine Lokomotive darin. Oder „Valtz“ – der Name weckt Gedanken an die „Walz“ der Handwerker oder auch an den Walzer. In dieser Plastik, die derzeit am Kressbronner Ufer steht, steckt das Moment der Bewegung, das Schad wichtig ist.

„Goberd“ steht vor dem Stadtbahnhof Friedrichshafen. Manche sehen in der Skulptur eine Lokomotive. | Bild: Corinna Raupach

Der in Ravensburg geborene Stahlbildhauer lebt heute in Frankreich und Portugal. Mit 60 Werken ist er jetzt in seine alte Heimat zurückgekehrt. Seine Skulpturen wirken wie Stahl gewordene Zeichnungen in 3D. Sie bleiben trotz ihrer Größe durchsichtig, wiegen Tonnen und wirken doch, als trotzten sie der Schwerkraft.

Er schweißt sie aus unterschiedlich langen Vierkantstahlstücken zusammen, achtet darauf, dass sie nirgends parallel verlaufen, dass die Verbindungen auf unterschiedlicher Höhe sitzen und dass die Statik stimmt. Seit einigen Jahren geht er mit ihnen auf Reisen, einige von ihnen waren schon in der Bretagne, andere in Portugal oder in der Ausstellung „Deux villes – zwei Städte“ in Metz und Saarlouis zu sehen.

In Oberschwaben kennt er viele Orte noch aus seiner Kindheit, andere hat er im Zuge der Ausstellungsplanung neu entdeckt. „Die Skulpturen sollen auch auf Orte hinweisen, die mir wichtig sind, auf die Landschaft, Geschichte und Kultur Oberschwabens.“ Es ist die größte Ausstellung, die es in Oberschwaben je gab, ihr Schirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Zwischen Lindau, Memmingen und Meßkirch spannen die Werke bis November ein unsichtbares Netz. Manche präsentieren sich an öffentlichen Plätzen wie im Stadtgarten Meersburg, vor dem Schloss Salem oder der Handwerkskammer Ulm, andere wie die am Häcklerweiher bei Wolpertswende-Fronreute verstecken sich im Wald.

Im Beet will er sie nicht stehen sehen

Schad hat festgestellt, dass sie jedes Mal Beziehungen eingehen zu ihrer neuen Umgebung. Mit „Kender“ in Tettnang ist er besonders glücklich. „Die hat etwas Barockes, die barocken Linien des Schlosses finden sich in ihr wieder“, sagt er. „Valtz“ am Kressbronner Ufer dagegen neigt sich zwar biegsam Richtung See, er hätte sie aber lieber noch etwas gedreht.

„Valtz“ im Seepark Kressbronn hätte Robert Schad gern noch ein bisschen gedreht. | Bild: Corinna Raupach

„Skouarn“ im Stadtgarten Meersburg besucht er nicht mehr, seit er gehört hat, dass sie neuerdings in einem Stiefmütterchenbeet stehe. „Das soll Kinder fernhalten. Von mir aus können Kinder auf meinen Skulpturen klettern oder sich dranhängen, das ist ok. Aber dass man sie auf einen Sockel oder in ein Beet stellt, geht nicht“, sagt er. Er stellt sich vor, dass sie wirken sollen, als seien sie immer schon da gewesen. Und dass etwas fehlt, wenn sie im November weiterziehen. Ihre nächsten Stationen sind Ausstellungsorte in Deutschland und Belgien, 2021 plant er eine Ausstellung in seiner neuen Heimat Franche Compté und Burgund.