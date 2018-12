von SK

Herr Kinder, in Ihrem ersten Roman „Der Schleiftrog“ haben Sie sich selbst (verdeckt) porträtiert… Später haben Sie ein Buch über ihre Mutter geschrieben, es folgte eines über den Bruder, jetzt die Publikation über den Vater. Aber eigentlich schreiben Sie nur über sich…

Wenn's so wäre, wär's kein Makel. Aber es ist nicht so. Zwar: Niemand schreibt, ohne nicht auch über sich zu schreiben. Aber: Ich sehe meine Bücher als Zeitromane, in die gewiss meine Erfahrungen eingehen. Das Buch über meinen Bruder zum Beispiel handelt vom Wandel in der BRD; „ich“ komme darin lediglich als fingierter Alltagssoziologe vor. Einmal habe ich tatsächlich über mich geschrieben. Ansonsten liegt mir Autobiographisches nicht sehr. Das müsste ja ‘wahr‘ sein. Ich schreibe aber Fiktionen, um erfinden und lügen zu können.

Sie haben das „Familienalbum“ Ihres „lutherischen Vaters“ transkribiert und interpretiert. Er war, was den Nationalsozialismus angeht, was den Mord an den Juden angeht, ein schwacher Mensch. Er passt sich an. Sie gehen eher verständnisvoll mit ihm um. In einer Rezension war von „Altersweise“ die Rede, gemeint waren Sie…

„Altersweisheit“ scheint mir Mythos und Wunsch derer, die noch nicht alt sind. Mein Vater war angepasst und wieder nicht. Ein Dutzendschicksal, das ich in seinen „Schwächen“ nicht abzuurteilen habe. Meine erhebliche Irritation bezieht sich vielmehr auf das Nichtgesagte im Familienalbum und die sonderbare Konstruktion eines Gedächtnisses.

Wären Sie, als junger Autor, der die 68er-Zeit bewusst erlebt hat, anders mit dem „Stoff“ umgegangen? Härter, kritischer, besserwisserischer und selbstgerechter? Es gibt ja dafür in der Literatur genug Beispiele.

Mag sein. Nachdem sich manche Theorie-Eiferei der 68er verloren haben, ist wohl auch mein Blick auf Leben "gnädiger" geworden. Doch meine Neigungen zu Härte waren nie sehr ausgeprägt.

Es gibt keine Gattungsbezeichnungen für dieses Buch, schreibt der Schriftsteller Walle Sayer über „Die Herzen hoch und hoch den Mut“. Oder doch?

Eine kommentierte Dokumentation.

Ihr Vater hat nicht nur theologische Schriften hinterlassen, sondern auch Gedichte. Einige davon sind in Ihrem Buch abgedruckt. Sie lesen sich anders, emotionaler und nachdenklicher als das „Familienalbum“, das ohne Emphase auskommt. Wie erklären Sie sich das?

Mittlerweile weiß ich, dass viele Väter im Krieg Gedichte schrieben. Ich vermute, dass sie dies taten, um eine Insel in den Fürchterlichkeiten zu schaffen, ein Beisichsein, das durch die Aura der Gedanken- bzw. Erlebnislyrik überhöht wird. Der strenge Chronist des Albums hat solch subjektiv Inneres ausgespart.

Sie hatten Skrupel, dieses doch „private“ Album in die Öffentlichkeit zu geben. Das schreiben Sie auch. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, es zu tun, zu veröffentlichen und dazu noch zu kommentieren?

Das Album, ein erstaunliches Unternehmen, enthält für mich exemplarische Provokationen. Ich muss mich fragen, wie ich mich im Nationalsozialismus verhalten hätte. Ob ich so einen Krieg überstanden hätte. Fragen, wie wir mit Vorfahren umgehen. Ob es stimmt, dass wir in wohlfeiler moralischen Besserwisserei eine „Kultur der Denunziation“ (B. Schlink) gegenüber dieser Vergangenheit pflegen. Fragen, was ein gerechter Umgang mit Kriegs- und NS-Teilnehmern wäre. Nicht zuletzt fragen: Was ist Glaube und wohin kann er führen? Neben Sacherläuterungen nimmt mein Kommentar diese Provokationen auf.

Ist mit „Die Herzen hoch und hoch den Mut“ die Familienchronik Kinder beendet?

Was es nicht gibt, lässt sich nicht beenden.