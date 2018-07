Herr Giesinger, Sie sind Ende Juli in Tettnang zu Gast. Kennen Sie die Region?

Leider nein. Aber ich werde das Örtchen genaustens unter die Lupe nehmen. Bisher habe ich nur Gutes darüber gehört.

Mit „Die Reise“ kommt im November Ihr drittes Studio-Album heraus. Was erwartet die Fans?

Die bis dato beste Giesinger-Platte. Ich empfinde „Die Reise“ als konsequente Weiterentwicklung zu „Der Junge, der rennt“. Die Platte wird noch mal ein Stück erwachsener und reflektierter sein. Ich bin sehr gespannt, was die Leute dazu sagen werden.

Wie schreiben Sie Ihre Songs?

Oft kommen mir irgendwelche Melodie-Ideen in den Kopf, die ich dann mit dem Handy aufnehme. Als Musiker erlebt man ja auch viel Verrücktes und trifft interessante Menschen. Da kommt viel Material zusammen, über das man schreiben mag. Danach treffe ich mich mit meinem Team und wir machen da einen Schuh daraus.

Können Sie sich noch an den 24. November 2011 erinnern?

War da die Ausstrahlung der Blind Auditions von „The Voice Of Germany“?

Genau! Wie war das damals?

Das war natürlich ein großes Ereignis. Ich kann mich sehr gut dran erinnern, dass ich zwei Tage später einen Gig gespielt habe, auf dem es dann von den Leuten her richtig voll war.

Xavier Naidoo sagte bei den Blind Auditions der ersten Staffel der Castingshow zu Ihnen: „Du hast alles, was man braucht, um eine Drecksau auf der Bühne zu sein.“ Was bedeutet das?

Damit meinte er sicherlich, dass das Leben für die Öffentlichkeit auf der Bühne definiert wird. Ich gehe doch ins Studio und nehme Lieder auf, um wieder auf die Bühne zu können. Gerade für mich als jemand, der unglaublich gern live spielt, ist das wichtig. Ich möchte immer eine geile Zeit auf der Bühne haben und hoffe, dass ich diese auch den Leuten bieten kann.

Rea Garvey nannte Sie damals gleich mehrfach „unfuckingfassbar“. Wie sehen Sie sich heute?

Stimmt, das wurde dann in der gesamten Staffel zum Running Gag. (lacht) Es ist tatsächlich so, dass für mich immer noch unfassbar unfuckingfassbar ist, was abgeht. Erst neulich trat ich vor 6000 Zuschauern auf, obwohl Deutschland bei der Weltmeisterschaft spielte. Es ist noch nicht lange her, da spielte ich vor 200 oder 300 Leuten.

Damals hatten Sie einen unglaublichen Karlsruher Akzent. Wo ist der hin?

Er ging wohl irgendwo zwischen Karlsruhe und Hamburg verloren. (lacht) Ich bin mit 24 Jahren nach Mannheim gezogen und lebe jetzt seit drei Jahren in Hamburg. Viele in meinem Umfeld sind Norddeutsche, da passt man sich einfach an. Wenn ich aber zu Hause oder in Süddeutschland bin, babble ich immer noch sehr gern.

Heute sind Sie selbst Coach bei „The Voice Kids“. Wie ist es, die Show nun von der anderen Seite aus zu sehen?

Es ist ein Wahnsinn. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und die Erfahrung machen durfte. Vor den Aufzeichnungen hatte ich einen riesigen Respekt davor und konnte wirklich nicht gut schlafen. Im Nachhinein hat es aber unglaublich Spaß gemacht, mit den Kids zu arbeiten. Ich denke, ich konnte ihnen auch etwas mitgeben. Ich würde es sofort wieder machen.

Wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen?

Darüber habe ich erst neulich mit meiner Mutter geredet. (lacht) Sie hatte in einem Florida-Urlaub mit ihrer Freundin die Idee, die Söhne in einen Gitarren-Schnupperunterricht zu schicken. Mein Kumpel hat nach den zehn Stunden aufgehört, ich blieb dabei und habe drei Jahre Gitarrenunterricht gehabt.

Wie wichtig war es für Ihre Karriere, nach dem Abitur mit einem Work & Travel Ticket nach Australien und Neuseeland zu gehen und dort als Straßenmusiker zu spielen?

Das war eine geile Erfahrung. Bevor ich losgezogen bin, hatte ich bereits eine dreijährige Banklehre zugesagt. Als ich zurückgekommen bin, wusste ich, dass ich hauptsächlich Musik machen möchte, und habe die Lehre nicht angetreten. Stattdessen bewarb ich mich an der Popakademie in Mannheim.

Sind Sie da genommen worden?

Leider nein, aber es hatte alles seinen Sinn. Ich bin ja später in das Bandpool-Projekt der Akademie aufgenommen worden, was mir sehr viel gebracht hat.

2006 haben Sie angefangen, Videos auf YouTube hochzuladen. Sehen Sie das rückblickend als Anfang vom großen Durchbruch?

Ob das jetzt mit dem Durchbruch zu tun hatte, kann ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein guter Start, mal ein paar ungefilterte Meinungen von außen zu bekommen. Wenn man seine Songs der Familie und Freunden vorspielt, bekommt man ja nicht immer so eine objektive Meinung. Auf YouTube geht’s da schon etwas härter zu. Das Feedback damals war aber sehr gut. Da dachte ich mir, dass ich so falsch nicht liegen kann mit dem, was ich da musikalisch fabriziere.

Fragen: Reiner Jäckle

Eine erste Kostprobe aus Giesingers neuem Album, das im November erscheint:

Zur Person Max Giesinger (29) kommt aus Busenbach im Landkreis Karlsruhe. Er spielte bereits in mehreren Bands und startete das Solo-Projekt Maxville, bevor er 2011 bei der Castingshow „The Voice Of Germany” teilnahm, dort ins Finale einzog und schließlich Platz vier belegte. Mittlerweile hat der Sänger und Songwriter zwei Alben veröffentlicht, im November erscheint mit „Die Reise“ das dritte. In diesem Jahr war Giesinger Coach in der TV-Sendung „The Voice Kids“. Am Sonntag, dem 29. Juli, tritt der Musiker im Rahmen des Schlossgarten Open Airs in Tettnang auf. (mag)

