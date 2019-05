„30 Jahre Freundschaft mit Maria Lassnig waren wie ein Kampf“, sagt der Galerist und Kunstsammler Helmut Klewan. „Man musste ihr jedes Bild abschwatzen. Das Bewusstsein, ein Bild nicht mehr zurückzubekommen, war für sie unerträglich.“

Klewan hat viel zu erzählen, wenn es um die österreichische Künstlerin Maria Lassing (1919-2014) geht. Im Leporello zur Ausstellung der Staatsgalerie Stuttgart berichtet er über seine Erlebnisse. Lassnig geizte demnach nicht nur beim Verkauf ihrer Bilder, sie war grundsätzlich sparsam. Sie schaute auf jeden Schilling (Euro), der rausging, gönnte sich keinerlei Luxus, auch dann nicht, als sie – hoch im Alter – mit ihrer Kunst viel Geld verdiente.

„Lust am Kritzeln“

Über die Jahre hat Klewan dann doch einige Bilder ergattert – zehn Gemälde und 72 Arbeiten auf Papier. Er war der Erste in Deutschland, der 1981 in seiner Münchner Galerie Werke der zunächst vom Kunstbetrieb ignorierten Künstlerin ausstellte. Seine Sammlung ist die Basis für die Ausstellung der Staatsgalerie aus Anlass des 100. Geburtstags der Künstlerin, die als Tochter armer Bauern in Kärnten, aber mit der „Lust am Kritzeln“ (Lassnig) geboren wurde.

Wie andere Institutionen hat auch die Staatsgalerie Maria Lassnig und ihr Werk lange übersehen, lediglich eine Zeichnung sowie eine Druckgrafik der Künstlerin befinden sich in ihrem Bestand. Die allgemeine Zurückhaltung hatte Gründe. Das „Landmädchen auf dem Motorrad“ (so signierte Lassnig 2001 ein Selbstbildnis) hat sich gerne dem jeweiligen Mainstream widersetzt.

Aus der Sammlung Klewan: „Herzselbstporträt im grünen Zimmer“ (1968). | Bild: Maria Lassnig Stiftung

Schon während ihrer Ausbildung an der Wiener Akademie in den braunen 1940er-Jahren blieb sie – gegen allen Widerstand – ihren postkubistischen Malversuchen treu, woraufhin sie, als „entartet“ denunziert, die Akademie verlassen musste. Noch Jahrzehnte später fiel Lassnig in der Kunstmetropole New York mit ihrer zwischen Abstraktion und Realismus changierenden Malerei durch das Raster von Concept- und Pop-Art. Sogenannte Kunstexperten attestierten ihr gar „Talentlosigkeit“.

Lassnig war schon 60 plus, als sie eine Professur an der Wiener Hochschule für Angewandte Kunst annahm. Sie war damit die erste deutschsprachige Malerei-Professorin überhaupt. Warum sich die Künstlerin nur schwer von ihren Bildern trennen konnte und wollte, wird auch beim Gang durch die Ausstellung deutlich, deren Schwerpunkt auf den 1960er-Jahren liegt.

Malerin und Modell

Lassnig war Malerin und ihr Modell zugleich. Sie hat das Drama der Existenz erforscht, aber in einer radikalen, neuen Form der Selbstbefragung. „Körpergefühlsarbeiten“ nannte sie ihre humorvollen, ernsten, ehrfurchtsvollen oder gnadenlosen Bilder. „Die Lassnig ist die einzige Frau, die in der Kunst etwas macht, was nicht schon vorher ein Mann gemacht hat“, sagte ihr Kollege Arnulf Rainer über ihr Werk.

Lassnig malte und zeichnete nicht den „Gegenstand“ Körper, sondern das „Empfinden von Körper“. Nicht das, was sie sah, sondern wie sie spürte. Deshalb stellte sie sich auch als Herz („Herzselbstporträt im grünen Zimmer“, 1968), als Sessel („Sesselselbstporträt“, 1963) oder gar mit „Brettl vorm Kopf“ (1967) dar.

Aus der Sammlung Klewan: „Brettl vorm Kopf“ (1967). | Bild: Maria Lassnig Stiftung

Diese und andere expressiven Selbstdarstellungen zeugen von einer seltenen Schonungslosigkeit, aber auch bitterer Humor zeigt sich. Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie, zitiert im Zusammenhang mit Lassnig zu Recht Kafka, der notierte: „Das einzige Reale ist der Schmerz.“

Lassnigs Selbstbeobachtung, die in den verzerrten Selbstporträts von Francis Bacon eine mögliche Entsprechung hat, ist mehr als ein virtuoses Rollenspiel. Sie selbst sprach von „Dualität von Körper und Geist“ und nahm die „Realität im Körpergehäuse“ als permanenten Ausnahmezustand wahr. Das war der Antrieb für ihre Bilderwelt.

„Maria Lassnig: Die Sammlung Klewan„ ist bis 28. Juli 2019 in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr und Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.