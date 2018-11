von Jeremias Heppeler

Irgendwas ist anders. Ich streiche mir vorsichtig über das Gesicht. Kein Sonnenbrand. Keine Abschürfungen. Ich rieche an meiner Jacke. Sie riecht … frisch! Kein Biergeruch. Kein Schweißgestank. Meine Schuhe? Ohne Schlammkruste. Und ich selbst? Frisch geduscht. Ausgeschlafen. Voller Tatendrang. Zum Frühstück gab es Cappucino. Kein Dosenbier … Nirgends. Es ist der finale Tag des Rolling Stone Park. Irgendwas ist anders. Seit 15 Jahren besuche ich Musik-Festivals, aber so sauber, so menschlich habe ich mich selten gefühlt.

Das "Park" im Festival-Titel steht tatsächlich für den Europapark Rust, Anlaufpunkt der Vergnügungssüchtigen. Mein Großvater verlor hier einst seine Schirmmütze in der Achterbahn Eurosat (und beschwerte sich dann wütend beim Park-Personal), mein Vater musste nach einem Ritt in der Euromir kreidebleich auf einer Parkbank abgelegt werden. Mein letzter Besuch dürfte etwa 15 Jahre her sein, damals, Sie ahnen es, veränderte sich meine Definition von Vergnügen. Jetzt also schließt sich die seltsame Schleife und irgendwie fühlt sich das merkwürdig an.

Komplett neues Konzept

Spätestens seit „Westworld“ den Freizeitpark zur Horrorfilm-Kulisse erklärte, löst ein leerer Park einen gewissen Schauer aus. Disneyland und Co. sind ultimative Sinnbilder für Konsum und für die Oberfläche – familien­kompatible, für die Massenabfertigung generierte Unterhaltungsmaschinen, die die leeren Augen ihrer freundlich grinsenden Puppen nicht immer verbergen können. Kurzum: Eigentlich stirbt hier Rock'n'Roll!

Doch nicht nur der Ort, sondern auch das Konzept des Rolling Stone Park unterscheidet sich von anderen Festivals. Weil Zelten Mitte November wohl selbstmörderisch wäre, können sich Übernachtungswillige per Kombi-Ticket in den hochklassigen Hotels des Europaparks einquartieren – Wellness-Programm. Die Veranstalter vom "Rolling Stone"-Magazin und der Konzertagentur FKP Scorpio haben diese neue Welt vor einigen Jahren mit dem "Rolling Stone"-Weekender am Weißenhäuser Strand an der Ostsee entwickelt und 2018 erstmals in den Süden importiert.

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Dan Mangan badet geradezu in seinem Publikum im Spiegelzelt des Europaparks. | Bild: Jeremias Heppeler

Das Motto „Rock'n'Roll mit ****-Sterne“-Komfort spricht Bände. Die Zwillings-Festival fungiert als Oase für alle Musik-Fans, die genug von Dixie-Klos und Tierkostümen haben. Diese Entwicklung ist folgerichtig: Der weltweite Festival-Boom pulsiert seit mehreren Jahrzehnten und natürlich reagiert die Branche auf ein neu gewachsenes Zielpublikum: den mitten im Leben stehenden Rock'n'Roll-Veteran ab 35.

Allen augenzwinkernden Kommentaren zum Trotz: Das Rolling Stone Park bietet in Sachen Konzerterlebnis ein fantastisches Produkt, das die Musik selbst zurück ins Rampenlicht rückte. Die vier offiziellen Bühnen sind innerhalb weniger Schritte erreichbar und allesamt mit einem außergewöhnlich guten Sound und Licht ausgestattet. Das Line-Up indes spielt in Sachen Qualität und Tiefe gemeinsam mit dem Mannheimer Maifeld-Derby in Deutschland in einer eigenen Liga in Sachen Indie- und Gitarren-Musik.

Flaming Lips als Attraktion

Headliner des ersten Abends sind die Flamings Lips. Logisch, wer sonst? Die Truppe aus Portland könnte selbst problemlos als Park-Attraktion herhalten. Den Fotografen im Graben wird sicherheitshalber zugeraunt: „Bitte nehmt euch vor den Konfetti-Kanonen in Acht!“, ehe besagte Druckluft-Ballermänner die gesamte Halle mit einem bunten Papierstrudel streichen und riesige Luftballons durch die Lüfte jagen.

Frontmann Wayne Coyne wird zum einäugigen Kapitän des Wahnsinns, performt zu Füßen eines pinken Riesen, aus einer Luftblase heraus und vom Rücken eines Einhorns. Während das Southside-Festival gegenwärtig zu Recht für sein reines Männer-Line-up kritisiert wird, spielen im Park die Frauen die besten Konzerte: Anna Calvi ist in blutrotes Licht getaucht. Ihr Gitarrenspiel so roh, so wütend und ungezähmt, dass es den ganzen Ballsaal elektrifziert. Ihre Präsenz so durchdringend, so brillant und doch verletzlich bis verletzend, dass einem die Spucke weg bleibt.

Ungewöhnliche Bühne: Die irische Band Hudson Taylor spielt eine Sonderkonzert im Karussell. | Bild: Jeremias Heppeler

Abgesehen von Father John Misty (der ein stinklangweiliges, erzkonservatives Dudel-Konzert runtereiert) überzeugen auch die großen Name von The Breeders über The Decemberists bis hin zu Element Of Crime – in Erinnerung bleiben aber vor allem die intimen Shows: Singer-Songwriter Dan Mangan überzeugt mit in schmerzhafter Ehrlichkeit getränkten Song-Gebilden. Das irische Brüdergespann Hudson Taylor liefert im Karussell vor Kleinstkulisse warme Kleinstkompositionen, und die Belgier von Intergalactic Lovers spielen im Saal der Abenteurer zwischen den Yetis und Säbelzahntigern ein geschmeidiges Indie-Set.

Die Festival-Kultur realisiert und reflektiert gegenwärtig das eigene Älterwerden und versucht diesen Vorgang würdig, konsequent und vielfältig zu gestalten. Solange hierbei keine merkwürdige Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht und die "Rolling Stone"-Veranstaltungen solch qualitativ hochwertige Line-Ups zusammenzimmern, gilt es diese Entwicklung zu akzeptieren und zu unterstützen. Und sein lauwarmes Dosenbier kann man ja auch zu Hause kippen.

