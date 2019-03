Du lernst einen Mann kennen. Ihr habt gute Gespräche. Doch kaum kommst du ihm näher, zieht er sich zurück. Du kapierst gar nichts mehr. Hat er keine Gefühle – oder Wichtigeres zu tun?

Knotenmänner, so nannte man früher diese Kerle mit den versiegelten Seelen. Ihre Frauen suchten Wärme und Lust beim Ehebruch. Das kostete Damenopfer: Anna Karenina, Jane Eyre, Madame Bovary, Effi Briest. 2019 feiert man den 200. Geburtstag von Theodor Fontane.

Männer und Gefühle

In seinem Roman „Effi Briest“ erzählt Fontane, wie eine junge Frau an den strengen Sitten zugrunde geht, weil ihr Mann, der Baron von Innstetten, sich nicht zu seinen tiefen Gefühlen bekennt.

Allerdings kann ein Mann auch an zu starken Gefühlen leiden. Das ist neu. Der Brite Julian Barnes erzählt von einem, der zu sehr liebte. Von einem Mann, der von seiner ersten Liebe – sie ist die wichtigste – derart verwundet wurde, dass sein Herz vernarbte. Auch so kommen Knotenmänner zustande.

Barnes’ liebestoller Roman heißt „Die einzige Geschichte“. Es ist die Geschichte einer einzigartigen Liebe. Der 19-jährige Paul ist bis über beide Ohren in die 48-jährige Susan verliebt. Der Schüler und die Hausfrau verstehen sich auf wunderbar witzige Weise.

Susan bricht mit ihrem Ehemann, Paul mit seinen Eltern. Was zählen Konventionen? Das ungleiche Paar sucht sich ein Häuschen in London. Und dann das: Hinter dieser „einzigen Geschichte“ taucht eine zweite Geschichte auf – Susans unaufhaltsamer, elender Abstieg in den Alkohol.

Zehn, zwölf Jahre sind die beiden zusammen. Am Anfang erlebt Paul die absolute Liebe mit Susan, im zweiten Teil den absoluten Wahnsinn mit der Alkoholikerin. Beide Zustände schildert Barnes gleich intensiv, so herzensklug wie keiner zuvor. Das muss man lesen.

Viel Alkohol fließt auch in A. L. Kennedys wunderbar zurückhaltendem Liebesroman „Süßer Ernst“. Er spielt ebenfalls in London. Hier finden zwei scheue Menschen zueinander. Sie finden jenen sicheren Ort, der so wichtig ist im Leben. Aber das schätzt man erst, wenn man älter wird.

„Die einzige Geschichte“ von Barnes geht anders. Paul ist halb so alt wie Susan. Er will ihr Retter sein. So einmalig, wie seine Liebe zu Susan ist, so einzigartig findet Paul auch ihre Probleme. Die Alkoholsucht, die Lügen, die Leidenschaft.

Die Absolutheit des Glücks und des Elends erhebt sie gleichermaßen über alle anderen Paare. Paul liebt und liebt. Susan trickst ihn aus. Täuscht mit der gezierten Würde von Alkoholikern Normalität vor. Beschimpft ihn. Trinkt heimlich, trinkt alles nieder.

Verändert Liebe alles?

Ihre Hingabe an den Alkohol erlebt er schließlich als Zurückweisung seiner Person. Er schützt Susan, er verleugnet ihre Sucht vor sich und den anderen. Er isoliert sich. Er glaubt an die alles verändernde Kraft der Liebe. Er schwankt zwischen „grundlosem Optimismus und glühender Angst“. Bis er nicht mehr kann. Er bringt Susan ins Heim.

Er oder sie. Er macht sich frei, koste es, was es wolle, koste es sogar seine Fähigkeit zu fühlen: „Sein Herz, ja, sein Herz war verödet. Aber er hatte einen Weg ins Leben gefunden.“ Im Leben ankommen, das ist’s. Lieber normal und langweilig sein als unglücklich verrückt.

Zu viel gefühlt

Eines Tages lernst du vielleicht einen Mann wie Paul kennen. Typ Verwaltungsbeamter. Ein Knotenmann. Einer, der gerne flüchtet, wenn man ihm zu nahe kommt. Verurteile ihn nicht zu schnell. Vielleicht hat er zu viel gefühlt. Stell’ die richtigen Fragen.

Barnes beginnt seinen Roman mit der alles entscheidenden Frage an uns: „Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?“ Das sind so Fragen, die man sich mehrmals stellen sollte.

Keine Liebe ohne Schmerz

Liebe und Tod, Eros und Schmerz gehören in unserer Kultur zusammen. Der Dichter Gottfried von Straßburg schrieb vor 800 Jahren Verse wie: „Wem nie durch Liebe Leid geschah, dem ward auch Lieb’ durch Lieb’ nie nah, Leid kommt wohl ohne Lieb’ allein, Lieb’ kann nicht ohne Leiden sein.“

Im modernen Liebesprogramm sind Liebesehe und absolute Liebe das Höchste der Gefühle. Für Barnes auch. Gleichwohl geht er in seinem furiosen Roman bis an jene Grenze, wo mehr Liebe nicht geht. Wo sie nur noch Leid ist. Wo Liebe einem das Herz bricht.

Weniger lieben, weniger leiden

Im letzten Kapitel überdenkt Paul seine Zeit mit Susan. Er ist Jurist geworden, arbeitet für verschiedene Kanzleien, reist von Land zu Land, bindet sich nicht. Er verrät seine Jugendliebe nicht. Sie war einzigartig frei, intensiv und tief. Es gibt für ihn keine zweite Geschichte.

Allerdings hat er gelernt, dass es manchmal besser ist, wenn man weniger empfindet. Weniger lieben, weniger leiden: „Meiner Meinung nach ist jede Liebe, ob glücklich oder unglücklich, eine wahre Katastrophe, sobald man sich ihr voll und ganz hingibt.“

Die lachlustige Susan ist mit ihren 48 Jahren kaum weiter als Effi Briest mit 17. Allerdings leben sie in verschiedenen Jahrhunderten. Bei Effi ist es der Ehrenkodex, der ihr das Genick bricht. Bei Susan ist es ein gesellschaftliches Tabu: häusliche Gewalt. Susans Ehemann, nach außen gleichgültig und tolerant, hat sie schwer misshandelt.

Paul lernt, dass Männer mit Cambridge-Examen genauso gewalttätig gegen Frauen sein können wie Unterschichtler. Und dass diese Frauen aus Scham eher schweigen, als ihre Männer anzuzeigen. Und im Alkohol ertrinken.

Im herkömmlichen Liebesroman sprengt Liebe äußere Grenzen, Standesschranken, Sitte, Moral. Susan und Paul haben andere Sorgen. Die Konfliktzone hat sich nach innen verlagert. Von keinen Vorschriften gehalten, müssen Paare ihre Beziehung selber schützen.

Du triffst eine Frau. Du beginnst, sie zu lieben. Vielleicht ist es deine einzige Geschichte. Seid behutsam. Passt auf euch auf. Ein Seitensprung genügt, und das Glück ist dahin. In Michel Houellebecqs faszinierendem Roman „Serotonin“ ist nachzulesen, wie ein Mann seine Freundin betrügt, wie er von ihr verlassen wird, wie die Verzweiflung über ihm zusammenschlägt, bis er zum zynischen Gesellschaftskritiker wird – ein Knotenmann neuen Typs.