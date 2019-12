Lieber Thomas Gottschalk,

Sie wollen jetzt ein wenig kürzer treten. Um ehrlich zu sein: Manchen Fernsehgrößen, die auch nach Erreichen des Renteneintrittsalters einfach nicht vom öffentlichen Beifall lassen können, würde ich als Zuschauer gerne nachhelfen.

Leute „Ich habe dummes Zeug erzählt“: Thomas Gottschalk relativiert Aussagen zu seinem Gesundheitszustand Das könnte Sie auch interessieren

Unterhaltung in Extremen

Bei Ihnen ist das anders. Sie benötigen wir dringender denn je.

Wie alles in unserer Gesellschaft, so teilt sich nämlich auch die Unterhaltung inzwischen in Extreme auf: hier die moralische Belehrung (Jan Böhmermann), dort die unmoralische Erniedrigung (Dieter Bohlen). Beide Formen zeichnet eine eigenartige Konsequenz, ja Verbissenheit aus, als wäre das größte denkbare Unglück eines Entertainers, die Erwartungen seines Publikums zu enttäuschen.

Sie, Herr Gottschalk, wissen noch, dass im Enttäuschen von Erwartungen überhaupt erst die Grundlage für gute Unterhaltung liegt. Denn wer eine Show bereits im Voraus kennt, braucht sie sich gar nicht mehr anzuschauen.

Ohne doppelten Boden

„Wetten, dass..?“ funktionierte nur deshalb so lange, weil wir stets mit dem Unvorhersehbaren rechnen durften – mit einem Moderator, der aus Versehen seinen Gast zur Weißglut treibt (Götz George) oder einen fragwürdigen Witz riskiert (“Bierdosen, das sind doch Hartz-IV-Stelzen“). Sie hatten und haben den Mut zum spontanen Einfall, zur authentischen Meinungsäußerung ohne Netz und doppelten Boden: also für alles, was heute binnen Sekunden zu sogenannten Shitstorms führt und mir doch so sehr fehlt!

Berlin Künstler provozieren mit Asche von Nazi-Opfern: Bundesregierung findet Aktion „außerordentlich pietätlos und geschichtsvergessen“ Das könnte Sie auch interessieren

Trotz aller Eitelkeit erliegen Sie nie der Versuchung, sich für wichtig oder gar unfehlbar zu halten. Und genau damit beweisen Sie ein höheres Maß an Professionalität als viele abgezockte Medientypen unserer Zeit: Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche Figur andere abgegeben hätten, als es galt, den tragischen Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch angemessen zu moderieren.

Die Latte hoch legen

Sie haben zuletzt im Bayerischen Rundfunk Bücher vorgestellt. Dabei klapperten Sie keineswegs die Bestsellerliste nach leicht verdaulichem Material ab, sondern trauten sich an Anspruchsvolles wie Marlene Streeruwitz' Roman „Flammenwand“ heran. Ihre Absicht sei, so erklärten Sie einmal: die Latte so hoch zu legen, dass ein durchschnittlich gebildeter Zuschauer sie gerade noch überspringen kann. Bei anderen bin ich als Zuschauer schon froh, wenn sie die Latte überhaupt vom Boden anheben.

Oper Stuttgart Man möchte lesbisch werden: So brisant kann eine Mozart-Oper sein Das könnte Sie auch interessieren

Wenn Sie von sich erzählen, so sind es Geschichten vom Scheitern. Freilich, darin steckt auch ein guter Teil Koketterie. Aber ich glaube, dass wir angesichts der auf den sogenannten sozialen Netzwerken tagtäglich präsentierten Jahrhunderturlaube, Karriereerfolge und Familienglückseligkeiten gar nicht genug solcher Geschichten hören können.

„Jeder eiert rum“

Der ganze Reichtum, das Anwesen in Malibu mit Koi-Karpfen und Coco-Chanel-Badezimmer: Es ist Ihnen alles abgebrannt. Das Aus für Ihre Ehe: Sie wüssten nicht, bekannten Sie im Spiegel-Interview, ob Sie da die richtige Entscheidung getroffen haben. „Niemandes Leben ist in Ordnung“, sagten Sie: „Jeder eiert rum.“

Eigentlich wissen wir das alle. Bloß: Sie sind der Einzige, der es zugibt.