Liebe geht durch den Magen. Oft auch die Liebe zur Literatur. Kulinarisches ist der Köder, den Verlage auswerfen, um Leser auf den Geschmack zu bringen. Von Donna Leons Traumpaar Brunetti bis zum Zwiebelschäler Günter Grass, alle sind sie für ihre gute Küche bekannt.

Literatur Warum Sie den neuen Roman von Karl-Heinz Ott möglichst langsam lesen sollten Lesen Sie auch

Man muss in den neuen Herbstprogrammen der Literaturverlage nicht lange suchen, um Bücher zu finden, die in Restaurants spielen, bestückt mit mehr oder weniger glücklichen Köchen und Rezepten. Es begab sich vor einiger Zeit, dass der Schriftsteller Karl-Heinz Ott seine Kollegin Angelika Overath und deren Mann Erwin Koch in Sent besuchte und handgeschriebene Rezepte mitbrachte.

Bei diesem Treffen entstand die Idee zu dem hübschen Buch „Tafelrunde. Schriftsteller kochen für ihre Freunde“. 37 Autoren kamen zusammen. Es gab so zauberhafte Rezepte wie „Haifisch in der Mikrowelle“ von Ruth Klüger. Erica Pedretti steuerte Hirschschlegel bei, Franz Hohler Brennnesselsuppe. Und Karl-Heinz Ott gab ein Lammtopf-Rezept preis.

Knabberzeug für den Lesehunger

Das alles macht natürlich Appetit auf Karl-Heinz Otts jüngsten Roman. Tatsächlich geht es hier um ein Sterne-Restaurant am Bodensee. Früher war der Lindenhof „eines der besten Häuser zwischen Bregenz und Basel“. Jetzt ist es pleite, der Patron ist tot, und seine Frau steht vor einem Berg Schulden. Vor allem steht sie jeden Morgen am Meer, in Wales, dorthin hat sie sich geflüchtet. „Und jeden Morgen am Meer“ heißt der Roman.

Karl-Heinz Otts Gastro-Roman ist so etwas wie gehobenes Knabberzeug für den kleinen Lesehunger. Muss es auch geben. Allerdings: Damit verglichen hat Marie NDiayes Roman „Die Chefin“ drei Sterne verdient. Die französische Schriftstellerin berichtet furios vom Schicksal einer Sterne-Köchin in Bordeaux. Knapp, hart, sinnlich.

Die Chefin ist eine stolze, einsame Frau. Ihre Gerichte sind wie sie selbst: rein, aufrichtig, puristisch. Kochen bis aufs Messer. Kochen bis zur Extase. Schon als junge Küchenhilfe wird sie vom „Dämon des Kochens erkannt“. Die Tochter von Landarbeitern steigt zur Sterne-Köchin auf, führt ein berühmtes kleines Restaurant. Unterm Einfluss ihrer eifersüchtigen Tochter steigt sie wieder in die Armut ab. Und eröffnet erneut ihr Restaurant. Und wird berühmter denn je. Doch die „fröhliche Gnade der Kreativität“ hat sie verlassen.

Die Chefin kämpft um ihre Existenz. Die Familienquerelen, das schwer finanzierbare Sterne-Niveau, die Arroganz der Gäste. Doch ihre Tragik reicht tiefer. Der Dämon der Küche treibt die Chefin in einen Teufelskreis. An die Spitze schaffte sie es, weil sie auf den Eigengeschmack der Dinge achtet wie keine zweite. Je länger sie kocht, je berühmter sie wird, desto stärker schätzt sie die Essenz der Lebensmittel. Sie lehnt Verfeinerungen zunehmend ab. Sie will die Essenz der zubereiteten Tiere und Pflanzen bewahren – und deren Essenz ist letztlich der Geschmack des Lebens selber. Das ist Tragik pur: Die Chefin ist eine Köchin, die so gut ist, dass sie nicht mehr kochen kann.

Leichtes zum Dessert

Zum Abschluss etwas Leichtes. „Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef“ heißt der unterhaltsame Roman von Richard C. Morais. Der in der Schweiz aufgewachsene Journalist Morais, früher Chefredaktor beim Wirtschaftsmagazin „Forbes“, erzählt die Geschichte von Hassan: Wie es ein junger indischer Mann mit Talent, Ausbildung und Unterstützung seiner Familie schaffen kann.

Der Großvater in Bombay machte Geld mit Garküchen auf Velos. Der Vater besaß bereits ein Restaurant für Yuppies. Ein Anschlag vertreibt die Familie aus Indien. Nach einer kulinarischen Europareise landen sie im Jura. Bei Lumière eröffnen sie ein lautes indisches Restaurant; gleich gegenüber liegt der vornehme, sternegekrönte Landgasthof von Madame Mallory. Der Konflikt ist programmiert, das Happy End auch. „Madame Mallory“ ist ein leicht verdaulicher Roman, der zumindest einen Bib Gourmand verdient hat.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch „Der Koch“ von Martin Suter. Dieser Lovefood-Roman gehört zu den besseren Suter-Werken. Der Autor konfrontiert darin die aufgeblasene Molekular-Küche eines Zürcher Sterne-Lokals mit der wahren Sinnenlust, der aphrodisischen Küche Sri Lankas. Hauptfigur ist ein Tamile mit tadelloser Integrationsfähigkeit. Er kann schmurgeln, köcheln und würzen, dass seine Gerichte die Paare reihenweise flachlegen. Der Roman kam 2010 heraus, aber die Zutaten wirken tagesfrisch: Finanzkrise, Waffenexport, Asylpolitik. 14 Punkte im Gault Millau für Suters "Koch".

Die Bücher Richard C. Morais: „Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef“. Roman. Piper, 400 S., 9,99 Euro.

Marie NDiaye: „Die Chefin. Roman einer Köchin“. Suhrkamp 2017. 336 S., 12 Euro.

Karl-Heinz Ott: „Und jeden Morgen das Meer“. Roman. Hanser 2018. 144 S., 18 Euro.

Angelika Overath, Manfred Koch, Silvia Overath: „Tafelrunde. Schriftsteller kochen für ihre Freunde“. Luchterhand 2012. 384 S., 19,99 Euro.

Martin Suter: „Der Koch“. Diogenes 2010. 312 S., 21,50 Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein