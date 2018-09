von Do Schmitt-Hollstein

Wer einmal vom Bodensee-Bazillus infiziert wurde, der behält lebenslang eine Art Heimweh zurück. Jetzt bietet die Städtische Galerie Karlsruhe nicht zuletzt den Weggezogenen mit einer Ausstellung aus eigenem Bestand ein Trostpflaster an. Sieben Mal war der in Durlach geborene Landschaftsmaler Karl Weysser (1833-1904) rund ums Badische Meer unterwegs, mit der damals noch neuen Eisenbahn, per Postkutsche und zu Fuß. Allein von diesen längeren Aufenthalten hat er über 65 Ölstudien und Gemälde sowie 300 Zeichnungen hinterlassen. Davon ist nun eine Auswahl zu sehen ist – neben anderen Reise-Erinnerungen an eine damals beschauliche Region.

Als „badischen Spitzweg“ hat man Karl Weysser bezeichnet. Gemeint ist damit sein idyllischer Stil. Aber er hatte ganz andere Interessen. Figuren interessierten den Maler nicht, umso mehr alte, zum Abriss bestimmte Bauwerke und das Wirken der Natur, die vernachlässigtes Terrain unverzüglich zurückerobert. Der Vater des Künstlers, ein Durlacher Kaufmann und Bürgermeister, hatte seinen zehnten Sprössling zum Ingenieur bestimmt. Der fügsame Sohn eignete sich zuerst am Karlsruher Polytechnikum, der heutigen Universität, und an der Berliner Bau-Akademie solide Fähigkeiten als Zeichner an.

Immer auf der Suche

Doch dann ließ sich der damals 22-Jährige an der neu gegründeten Karlsruher Kunstschule bei Johann Wilhelm Schirmer zum Landschaftsmaler ausbilden. Und er begann zu reisen. Am liebsten wäre er mit einem „Zigeunerwagen“ unterwegs gewesen. Unstet sein Leben lang und immer auf der Suche nach neuen Eindrücken, wohnte er zudem selten länger als fünf Jahre an einem Ort, gleich mehrmals in Heidelberg und Baden-Baden.

Wie ein Reisetagebuch fertigte der Maler zahlreiche, meist kleinformatige Ölstudien als maltechnische Übungen an, aber nur für sich selbst. Sie seien „viel frischer, unmittelbarer und daher interessanter als die nur gelegentlich ins Großformat umgesetzten Gemälde“, findet die Kuratorin Sylvia Bieber. Sie nennt Karl Weysser einen der bedeutendsten Architekturmaler seiner Zeit. Zu Recht dienten seine Zeichnungen den Denkmalschutzämtern als Vorlagen für Rekonstruktion und Sanierung.

"Konstanz. Blick durch die Rosgartenstraße in Richtung Bodanplatz" (1888). | Bild: Heinz Pelz, Karlsruhe

Der genau beobachtete Wechsel des Lichts, die atmosphärische Stimmung und das Gespür für den Reiz auch scheinbar unbedeutender Winkel machten den Studien-Kollegen des Schwarzwälders Hans Thoma und dem aus Stockach stammenden Emil Lugo schon zu Lebzeiten populär. Geldnöte kannte er zwar nicht. Aber die Missachtung der auf den alten Stil fixierten Kunst-Jurys ärgerte ihn sehr.

Im Kunsthandel sind Weyssers Arbeiten hingegen bis heute sehr gefragt. Zugleich bleiben sie Dokumente: Erinnerung an eine Zeit, als – wie vielerorts – auch die Bodensee-Gegend noch nicht so touristisch erschlossen war.

Die Ausstellung Die Schau „Mit Karl Weysser unterwegs“ ist bis Frühjahr 2019 in der Städtischen Galerie Karlsruhe zu sehen. Geöffnet ist Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

