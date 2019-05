Bei einer Auktion in New York ist ein Pappteller für 22.400 US-Dollar versteigert worden – umgerechnet rund 20.000 Euro. Ein Teller aus Meissener Porzellan von der Omi schafft das nicht. Kommt eben immer drauf an, wer von dem Tellerchen gegessen hat.

Nach Angaben des Auktionshauses Julien‘s soll ein gewisser Kurt Cobain (1967-1994) von besagter Pappe ein Stück Pizza genascht haben. Cobain war Frontmann von Nirvana und weilt inzwischen selber im Nirwana. Den hohen Preis rechtfertigt das alles nicht.

Songs fürs nächste Konzert

Allerdings gibt es eine Signatur. Cobain soll damals eine Liste von Songs für sein nächstes Konzert mit schwarzem Stift auf die Pappe notiert haben. Das war im Jahr unseres Herrn 1990.

Wie beim Wunder von Kanaan tun sich Fragen auf. Wo hat sich der Pappteller herumgetrieben, dass er fast 30 Jahre unbeschadet überstehen konnte? Stammt die Schrift tatsächlich von Cobain himself oder nicht vielmehr vom begnadeten Wolfgang Beltracchi, seines Zeichens Maler und ehemaliger Kunstfälscher? Hat die Pappe Fettflecke und ist so etwas wie Joseph Beuys‘ Fettecke? Ist der Pizzateller ein Kunstwerk?

Mit Rahmen wird es Kunst

Noch ist die beschriftete Pappe des toten Cobain nur eine Reliquie für seine Jüngerschar. Der Devotionalienhandel mit Objekten von Stars lässt die Kirche alt aussehen. Kunst wird der Pappteller spätestens, wenn er einen Bilderrahmen bekommt. Man nennt das den Framing-Effekt. Der Rahmen definiert, was etwas ist. Der Inhalt ist nachrangig.

Ein Werk, das im Museum hängt, ist automatisch Kunst. Ein Porno, der in einem renommierten Buchverlag erscheint, wird wie von selbst Literatur. Ein Laienchor, der in einem Konzerthaus auftritt, macht sofort Kunst.

Millionenschwerer Hase

Ein Blechhaufen wie der Edelstahl-Hase von Jeff Koons ist ein Mega-Kunstwerk, weil er im Rahmen einer Kunstauktion versteigert wurde – vergangene Woche für 91,1 Millionen US-Dollar, umgerechnet fast 81,7 Millionen Euro.

Jeff Koons, Künstler aus den USA, steht neben seiner Skulptur „Rabbit“ (1986). Der Hase aus Edelstahl hat bei einer Auktion bei Christie‘s in New York mit knapp 91,1 Millionen US-Dollar einen Preisrekord für das Werk eines lebenden Künstlers erzielt. | Bild: Steve Parsons / PA Wire / dpa

Siehe auch Kunstbiennale Venedig: Ein paar Menschen, die sich singend auf einem Sandstrand tummeln mit dem Anspruch, den globalen Tourismus zu kritisieren, machen anscheinend so arg Kunst, dass sie mit dem Goldenen Löwen 2019 ausgezeichnet wurden. Angesichts hipper Künstler und Pappteller-Hypes ist die Sorge um die Kathedrale Notre-Dame de Paris zur Nebensache geworden. Halleluja.