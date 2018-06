von SK

Herr Rauch, was bedeutet Ihnen Musik?

Hm, das kann ich gar nicht erklären oder es an etwas festmachen. Ich habe kein musikalisches Vorbild, dem ich nacheifere. Ich denke, Musik ist in mir drin, Musik ist für mich so etwas wie ein „inneres Bedürfnis“.

Wie haben Sie ihre musikalischen Anfänge erlebt?

Ich habe im Alter von neun Jahren an der Musikschule Radolfzell mit dem Trompetenunterricht begonnen und bin zwei Jahre später in das Jugendblasorchester eingetreten. Ich bin also auch ein „Spross von Heinrich Braun“, der 36 Jahre lang als Musikschuldirektor die musikalische Entwicklung in Radolfzell maßgeblich beeinflusst hat. Seither begleitet mich die Musik.

Was lernt man neben der Musik als Orchestermitglied?

Es gibt eine soziale Komponente, die wichtig ist. Man lernt Verantwortung zu übernehmen, sich in die Gemeinschaft einzufügen, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Unabhängig von seiner Herkunft oder Voraussetzungen arbeiten viele verschiedene Menschen für ein Projekt und haben ein gemeinsames Ziel.

Sie als passionierter Musiker und geborener Markelfinger dürften sich darüber freuen, dass der Gemeinderat beschlossen hat, das Projekt „Musikstadt Radolfzell“ umzusetzen.

Absolut, denn die Musik hat in Radolfzell und ihren Teilorten schon immer eine große Rolle gespielt. Das zeigte im Übrigen auch das Ergebnis einer Umfrage, die im Zuge des „step 2030“ stattfand. Über 70 Prozent der Befragten sprachen sich für Radolfzell als Musikstadt aus. Auf rund 32 000 Einwohner kommen nicht nur über 2 000 aktive Musiker, sondern auch eine Vielzahl von musikalisch Interessierten. Mit dieser „musikalischen DNA" haben wir ein enormes Potenzial für ein lebhaftes kulturelles Leben und die Möglichkeit, uns mit großartigen, überregionalen Veranstaltungsformaten zu positionieren.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel mit einer Neuauflage des Seefestivals, das im Rahmen des Stadtjubiläums im Jahr 2017 erstmalig stattfand. Das viertägige Open-Air-Festival am Konzertsegel, bei dem alle Variationen der Brassmusik präsentiert wurden und bei dem Stars wie Max Mutzke, die SWR Big Band oder La Brass Banda im Wechsel mit regionalen Kapellen und Vereinen auftraten, war so erfolgreich, dass die Stadt ein solches Festival nun alle zwei Jahre initiieren will. Außerdem ist die Internationale Sommerakademie ein jährliches Highlight. Das Projekt „Musikstadt Radolfzell“ dient letztendlich der positiven Profilierung der Stadt nach außen, festigt unseren Status als überregional wichtiger Kulturstandort und beflügelt zudem den Tourismus. Und nicht zuletzt verbinden musikalische Projekte und Veranstaltungen die Stadt mit ihren Ortsteilen.

Das Projekt soll auf drei Säulen beruhen. Welches sind diese?

Die erste Säule bildet die musikalische Ausbildung sowie die Nachwuchsförderung. Zukünftig will man beispielsweise durch Schul- und Vereinskooperationen sowie neue Musikangebote noch mehr in den musikalischen Nachwuchs investieren. Hierfür hat sich vor allem Hans Heinrich Hartmann, Leiter der Musikschule, sehr engagiert. Die zweite Säule setzt zum einen auf die zuvor genannten musikalischen Veranstaltungen und zum anderen auf die Erfolgsgeschichten von Musikerinnen und Musikern aus Radolfzell und den Ortsteilen. Hier wollen wir Radolfzell als Netzwerk und Plattform nutzen. Die dritte Säule bildet das breite Spektrum, also die Vielfalt unserer örtlichen Musikszene. Neben der traditionellen Blasmusik, der Klassik oder auch einem hervorragendem Akkordeonorchester haben wir beispielsweise auch tolle Chöre und Sänger. Das Ziel ist unter anderem, dass national und international renommierte Musiker für neue musikalische Projekte mit einheimischen Akteuren zusammengebracht werden.

Die musikalischen Veranstaltungen in Radolfzell sind in der Regel überaus gut besucht, von Einheimischen wie von auswärtigen Gästen. Liegt der Erfolg an der Qualität oder spielt auch die Lage Radolfzells eine Rolle?

Ich denke, es ist die Symbiose. Wir bieten hier zweifelsohne eine hervorragende musikalische Qualität und Bandbreite unterschiedlicher Genres. Dennoch ist es wohl das Gesamtpaket, das den Erfolg bringt, das zeigt sich gerade bei den Veranstaltungen, die unter freiem Himmel stattfinden. Musik erreicht fast jeden Menschen auf irgendeine Weise, geht nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Herz. Und wenn ein musikalisches Erlebnis auch noch im historischen Altstadtkern, am Fuße des Münster ULF oder vor der unvergleichlich schönen Kulisse des Bodensees stattfindet, dann ist das wahrlich ein Fest für die Sinne.

Zur Person Kuno Rauch, geboren 1962 in Radolfzell, lebt mit seiner Familie in Markelfingen. Er lernte Orgelbau und arbeitete 17 Jahre lang in diesem Beruf. Seit 1997 arbeitet er aber auch als Dirigent und studierte dafür Blasorchesterleitung in Zürich. Heute leitet er in Markelfingen leitet den Musikverein, die Jugendkapelle und einen Kinderchor. Außerdem leitet er die Stadtkapelle und des Jugendblasorchester Radolfzell und ist stellvertretender Verbandsdirigent des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee. (nic) Unter dem Titel „Bilder einer Stadt“ findet am Freitag, den 29. Juni, 21 Uhr, auf dem Marktplatz Radolfzell das Konzert der Radolfzeller Stadtkapelle unter Leitung von Kuno Rauch statt. Eintritt frei.

