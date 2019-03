Vor allem Eltern können zur Zeit ein Lied davon singen. Da kommt der Sohnemann aus der Schule und erklärt im Brustton der Empörung: Der Europapolitiker Axel Voss, Mitglied des EU-Rechtsausschusses, habe mit Artikel 13 ja eine ganz schlimme Richtlinie vorangetrieben. Axel wer? Artikel was?

Unerwartet kompetent

Wer sich über die unerwartete Detailkompetenz von Kindern und Jugendlichen in Sachen Europapolitik wundert, sollte einen Blick in die sozialen Medien werfen. Dort tobt nämlich zurzeit eine Schlacht um die Zukunft des Internets.

Es geht darum, dass Künstler auch in Zukunft noch Geld verdienen wollen. Das wird nämlich immer schwieriger in Zeiten von YouTube und Co. Hacker verbreiten urheberrechtlich geschützte Filme und Musikstücke, YouTuber bedienen sich für ihre eigenen Beiträge nach Herzenslust an fremdem Material. Wem es auffällt, der kann YouTube zum Löschen auffordern. Doch erstens fällt nicht alles auf, und zweitens hat oft bereits die halbe Welt ein Werk rezipiert, bevor es endlich vom Netz genommen wird.

YouTube soll Material prüfen

Die EU will jetzt YouTube dazu zwingen, sich an hiesige Rechtsprinzipien zu halten. Jeder Gastronom muss erst eine Genehmigung einholen, bevor er in seinem Gasthaus Musik abspielt. Entsprechend sollen nun auch digitale Plattformen dafür Sorge tragen, dass urheberrechtlich geschütztes Material gar nicht erst unerlaubt hochgeladen wird. Und dafür haften, wenn es dennoch geschieht.

"Reform ist überfällig"

Der Konstanzer Regisseur Douglas Wolfsperger atmet hörbar auf: Die Reform sei überfällig gewesen, sagt er auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Ich erlebe es mehrmals im Jahr, dass mich jemand darauf hinweist: Schau mal, da wurde doch irgendwo dein Film hochgeladen! Dann muss ich jedes Mal wieder meinen Anwalt einschalten. Doch an die Täter kommen wir fast nie ran."

Douglas Wolfsperger bei der Arbeit: Der Konstanzer Regisseur hält die Urheberrechtsreform für längst überfällig.

Aber noch ist die Reform nicht in trockenen Tüchern. Die finale Abstimmung im EU-Parlament ist erst für Ende März terminiert. Schon heute regt sich massiver Protest. YouTube gehört zu Google. Und der Internetriese zieht alle Register, um die EU von ihrem Vorhaben abzubringen.

Angst und Schrecken

Ganz unverhohlen rief YouTube-Chefin Susan Wojcicki im vergangenen Herbst prominente Akteure der Plattform dazu auf, ihre Fans in Alarmstimmung zu versetzen. Der Appell hat gefruchtet. In Videos verbreiten YouTube-Stars wie Le Floid oder PietSmiet Angst und Schrecken: Ein Upload-Filter werde kommen und mit ihm die Zensur. Ja, die Existenz von YouTube stehe auf dem Spiel!

Wie so oft in hysterischen Internet-Diskussionen wimmelt es auch diesmal nur so von Halb- und Unwahrheiten, manchem fällt erst nachträglich auf, was er da ins Netz gestellt hat. Tobias Bücklein etwa, Konstanzer Moderator und Musiker, warnt in einem YouTube-Video eindringlich vor Artikel 13: Künftig könne schon ein einfacher Lampenschirm im Bildhintergrund oder etwa der Eiffelturm dazu führen, dass ein Beitrag aussortiert werde. "Super erklärt!!!" kommentieren Nutzer diese Darstellung.

Tobias Bücklein blättert in einer Partitur. Er befürchtet, dass Googles Monopolstellung weiter gestärkt werden könnte.

Inzwischen räumt Bücklein ein, in zentralen Punkten falsch zu liegen: Der Lampenschirm wird ebenso wenig ein Problem darstellen wie der Eiffelturm. Aber ob die fehlinformierten Nutzer seinen nachträglich eingefügten Hinweis auf ein "Mini-Update" überhaupt bemerken?

Wird das Monopol gestärkt?

Seine Kritik, sagt Bücklein, sei inzwischen von "Das ist doch völlig unmöglich" zu "Das ist jedenfalls sehr schwierig" geschrumpft. Dennoch bleibe er bei seiner ablehnenden Haltung: Als Hauptsorge gilt ihm, dass erstens ein Filter unumgänglich ist und zweitens allein YouTube in der Lage sei, ein ausreichend zuverlässiges Programm zu entwickeln. Damit werde Googles Monopolstellung nur gestärkt statt geschwächt.

Der Filter wird wohl kommen

Tatsächlich glauben sogar die Befürworter der neuen Regelung, dass es zum Einsatz eines solchen Upload-Filters kommen wird. Die Vergangenheit, sagt Wolfsperger, habe gezeigt, dass YouTube sich auf freiwillige Vereinbarungen nicht einlässt.

Auch Jochen Glöckner, Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universtität Konstanz, sagt: "Kein Plattformbetreiber hat ein Interesse daran, Menschen zu beschäftigen, welche die Rechtsverletzungen individuell prüfen." Zwar können und sollen Plattformen Lizenzen erwerben. Effiziente Verfahren zur Organisation dieses Verfahrens seien aber nicht vorgesehen. "Vielleicht besteht darin ein Manko des Vorhabens."

Dafür findet etwas anderes das Lob des Experten: Wessen Werk vom Filter erfasst wird, obwohl es rechtlich nicht zu beanstanden ist, der soll sich künftig an eine Beschwerdestelle wenden können. "Sehr positiv" sei das, sagt Glöckner: "Bisher laufen diese Beschwerdeverfahren nämlich nach Gutsherrenart."

Keine Rede von Zensur

Zensur? Ende von YouTube? Folgt man Glöckner, so kann davon keine Rede sein. Im Gegenteil: "Automatische Uploadfilter müssen die Unternehmen jetzt schon einsetzen, nachdem sie eine Beanstandung eines rechtsverletzenden Inhalts erhalten und das geschützte Werk vom Netz genommen haben."

"Rechtslage verbessert sich"

Aus der Perspektive der aktiven Nutzer verbessere sich die Rechtslage erheblich, "weil sie erheblich klarer wird und User ihre Parodien oder Memes wenigstens im Beschwerdeweg wieder online bekommen". Und aus der Perspektive der passiven User werde sich das Angebot zwar vielleicht als Folge überschießender Blockaden reduzieren: "Der größte Teil wird aber auf die Verhinderung rechtsverletzender Inhalte entfallen."

Ausdifferenzierung erst durch Judikative

Vor dem Konstanzer Rechtsexperten finden zahlreiche gängige Kritikpunkte der Gegner keinen Bestand. Etwa der Vorwurf, Artikel 13 sei viel zu unklar formuliert: Es sei doch völlig normal, dass die präzise Ausdifferenzierung eines Gesetzes erst durch die Judikative in Grundsatzurteilen erfolge!

"Wirtschaftliche Eisen im Feuer"

Warum sieht dann mancher auf YouTube aktive Medienanwalt das anders? Bangt da etwa jemand um sein aktuell noch hochprofitables Geschäft? "Ja", sagt Glöckner: "Neben zahlreichen engagierten Gegnern einer intensiven Regulierung haben viele – häufig nicht sonderlich leistungsfähige – Rechtsberater ihr wirtschaftliches Eisen im Feuer."

"Geheule ist lächerlich"

Wolfsperger redet sich angesprochen auf solche Stimmungsmacher im Netz geradezu in Rage. "Das ganze Geheule ist doch lächerlich", sagt er. "Ich will gar nicht wissen, wer da alles von YouTube beschäftigt ist!"

Ob beschäftigt oder nicht: Die Protestwelle ist in vollem Gange, für den 23. März sind europaweit Demonstrationen geplant. Viele Künstler dürften das mit Bangen verfolgen.