SÜDKURIER ON AIR vor 14 Stunden

Kultur trotz Corona mit SÜDKURIER ON AIR. Die Live-Lesung mit Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann zum Nachschauen

Die Konzerthäuser dicht, alle Auftritte abgesagt, und das Publikum sitzt zuhause auf dem Sofa: In nur einer Woche hat das Coronavirus unser öffentliches Kulturleben zum Erliegen gebracht. Umso wichtiger ist es, die Kunst wie auch die Künstler in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Bei SÜDKURIER ON AIR geht das Kulturleben weiter.