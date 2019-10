Theater vor 31 Minuten

Kirill Serebrennikow inszeniert eine Liebe in Zeiten von Facebook

Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow steht daheim in Moskau zwar nicht mehr unter Hausarrest, reisen kann er dennoch nicht. Den „Barbier von Sevilla“ am Theater Basel hat er deshalb in Abwesenheit inszeniert. Das Ergebnis ist ein Musiktheaterabend mit einer ganz besonderen Note.