von Maria Schorpp

Das muss man sich wirklich mal vorstellen: Es ist Krieg, seit langem schon. Um die hundert Jahre. Das Heimatland Frankreich ist in Gefahr, vollständig vom feindlichen England, eingenommen zu werden. Da taucht ein 17-jähriges Mädchen auf, das behauptet, ihr Land befreien zu müssen. Stimmen von Heiligen hätten es ihr eingegeben. Und damit geht sie zum Stadthauptmann. Der lacht sie zuerst aus – kann man sich vorstellen. Doch Johanna ist hartnäckig. Sie lässt sich nicht abwimmeln und erreicht ihr Ziel. Zunächst: mit einer Eskorte an den Hof des anvisierten künftigen Königs Karl VII. zu gelangen. Dann: Die Engländer aus Orléans zu vertreiben und Karl der Krönung zuzuführen. Und das war tatsächlich so. Historisch verbürgt.

Unwahrscheinliches und Unerklärliches

Für unsere so skeptische Zeit scheint es im Phänomen von Jeanne D'Arc so viel Unwahrscheinliches, Irrationales und überhaupt Unerklärliches zu geben, dass man am liebsten ganz die Finger davon lässt. Für Friedrich Schiller war das 15. Jahrhundert noch nicht so weit weg wie für uns Heutige, nicht nur an Jahren, sondern auch, was die menschlichen Gestimmtheiten betrifft. Was in aktuellen Inszenierungen gnadenlos ver-weltlicht wird, hat er wohl immerhin noch zur Diskussion gestellt. Peter Simon hat mit seiner Inszenierung der „Jungfrau von Orléans“ nicht zuerst geschaut, was das 21. Jahrhundert mit der französischen Befreiungskämpferin anfangen kann, sondern hat den Umweg über den Kopf von Schiller genommen. Vielleicht nach der Vorgabe: Was den Dichter-Heroen interessiert hat, kann uns nicht ganz egal sein.

Die ganze Gewalt der Gefühle

Etwas mehr als eine Stunde braucht Simon in der Basilika, um seine Schlüsselszenen für ein Porträt der Jeanne D'Arc herauszuarbeiten. Wobei die eigentliche Arbeit bei Milena Weber liegt, die die Johanna mit großem Kraftaufwand stemmen muss. So sieht es zumindest aus. Peter Simon hat ihr die ganze Gewalt der Gefühle aufgetragen: Sendungsbewusstsein, Größenwahn, Selbstzweifel, Fundamentalismus, Liebe und möglicherweise auch eine handfeste Psychose – alles in Größe XXL. Das muss man in der Epoche des Understatements erst mal schaffen. Dass am Ende eher ein schwer nachvollziehbares Gebräu unterschiedlichster pathetischer Gestimmtheiten herauskommt, ist nicht ihr anzulasten. In dieser Stimmlage nachvollziehbar differenziert anzukommen, ist heute eben Schwerstarbeit.

Starke Figuren

Zumal die Bürde vor allem auf Milena Webers Schulter lastet. Die sind zwar schmal, aber die Schauspielerin hat schon öfter bewiesen, dass sie starke Figuren umzusetzen weiß. In ihrem Kettenkleid, dem schick-salshaften Helm und dem Brustpanzer scheint sie schwer zu tragen zu haben. Sie wirkt manchmal wie ver-kleidet. Da haben es ihre Mitspielenden besser. Alexander Klages darf die ganze verständliche Verwirrung des Vaters ausdrücken, der eigentlich nur seine Tochter verheiraten will. Da ist Linda Klein, die die Geliebte des Thronfolgers als verständige Ratgeberin gibt, und auch Elmar F. Kühling darf als Landmann und Ratsherr von Orléans einfach alltagstauglich reagieren.

Kein Schlachtengetümmel

Vor allem gibt es Reyniel Ostermann, Linda Klein und er sind die Neuen im Färbe-Ensemble. Sein König reagiert erstaunt, ungläubig, spöttisch, naiv, wie ein Mensch eben reagiert. Der Schauspieler macht das mit einem vielversprechend souveränen Figurenverständnis. Ob zukünftiger König, ob Vater, Graf, Ratsherr – alles weitgehend in ihrem Verhalten nachvollziehbare Normalos. Auf jeden Fall keine wahren Gegner für Johanna, die Jungfrau, die Gottgesandte. Peter Simon hat das ganze Schlachtengetümmel konsequent aus seiner Inszenierung verbannt, wofür man ihm als Publikum dankbar ist, aber sich auch fragen muss, ob er damit dieser übersteigerten Heldinnenfigur nicht den Widerpart genommen hat: die Irren, auf die sie eine Reaktion darstellt.

Mag sein, dass den Menschen heute der Sinn für die großen Gesten und Gefühlen fehlt, die Simon möglicherweise durch seinen Umweg über die Schillerschen Absichten ins Spiel bringen möchte. Die Johanna-Figur hat etliche Seiten, die heute die Menschen umtreibt, insbesondere die, eine vorgegebene Rolle konsequent zu verweigern. Das ist in der Inszenierung in der Basilika auch alles drin, aber wenig konturiert. Nichts zu erkennen, mit dem man diese Frau zu fassen kriegen könnte.

Das Porträt ist eigentlich eine gute Sache, die sich Peter Simon ausgedacht hat. Aber warum fragt er in seiner Inszenierung, was sich Schiller dabei gedacht hat? Warum fragt er nicht, was wir uns heute mit Schillers Klassiker denken können? Was immer sich das Publikum in der Basilika dachte, etwas ratlos klang der Premierenapplaus schon.

