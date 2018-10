von Joachim Schwitzler

Wohl nichts ist so eindeutig wie das Zweideutige! Das nämlich besagt, dass es zu einer bildnerisch umgesetzten Ansicht zwei Bedeutungen gibt. Gleiches gilt für Sachverhalte und – zum Glück – auch für Streitereien zwischen Menschen – sonst hätte immer nur einer recht! Wahrnehmungssysteme, die dagegen nur eine Perspektive anerkennen, münden kurz oder lang ins Scheitern und in den Untergang. Evolution und Erfolg beruhen im Wesentlichen auf Kooperationen – das ist eine relativ junge Ansicht, die konventionelle Perspektiven ergänzt und aufbricht. Aber was hat denn das, bitteschön, mit Malerei zu tun? Ziemlich viel.

Zum Beispiel bei Rachel Lumsden. Ein Besuch in ihrem Atelier in Arbon im Kanton Thurgau, gibt einen faszinierenden Blick auf ihre großformatige Malerei frei. Diese trägt „großformatig“ mit Recht im Namen: 2,30 Meter auf 1,90 Meter stellen eine Fläche dar, die in blanker Form, also noch ungedeckt und ohne jeden Farbauftrag, erst einmal bewältigt sein will. Von Bildfindung und Komposition ganz zu schweigen. Aber Rachel Lumsden (*1968), die eine zierliche Frau ist, steckt voller Energie und Tatendrang. Anstatt an einem Werk so lange zu arbeiten, bis es fertig ist, stellt sie in ihrem rund 90 Quadratmeter großen Atelier drei, zuweilen auch vier solcher großen Leinwände nebeneinander, an denen sie dann eine bestimmte Zeit lang mehr oder weniger parallel arbeitet.

„Für mich,“ sagt sie, „ist es wichtig, neben meinem gerade aktuellen Hauptwerk immer auch noch an anderen Bildern zu arbeiten.“ Lumsden schätzt diese Art von Gleichzeitigkeit im eigenen Schaffen sehr. Damit meint sie Gleichzeitigkeit allerdings nicht wortwörtlich sondern als Möglichkeit. Nämlich im Unterbruch an einem Werk und ihrer unmittelbaren Hinwendung zum nächsten Werk, gleich daneben, schließlich ist alles schon vorbereitet. Und lachend fügt sie hinzu: „Aber ich möchte nicht an zwei Ausstellungen gleichzeitig arbeiten.“

Künstler müssen das Scheitern in ihrer Arbeit vorausdenken und dann hintan stellen. Damit das ständig latent vorhandene Damokles-Drama abwendbar bleibt und aus einem Bruch kein Einbruch oder gar krisenhafter Zusammenbruch folgt. Der Misserfolg als Einzelfall und von kurzer Dauer: besser noch auf ein einzelnes Werk beschränkt, das nicht so geraten ist wie gewünscht – als ausgedehnt auf eine Serie oder größeren Teil einer Werkgruppe; das wäre dann schon ein Betriebsunfall. Beim Besuch schildert Lumsden anhand ihres Bildes „Darwins Armpit“ (zu Deutsch: „Darwins Achselhöhle“), das im Atelier von zwei gleichgroßen Werken umgeben an die Wand gelehnt steht, ihren Kampf im Malprozess, das Ringen mit Farbtönen, formalen Gesichtspunkten und kompositorischen Akzenten.

So wie das Gemälde jetzt auf sie wirke, sei es stimmiger als zuvor. Mithilfe von vielen kurzen weißen Pinselstrichen, die wie eine Schraffur weitflächig über fast das gesamte Gemälde laufen, hat sie nun eine Art Vorhang gesetzt, der nur an zwei Stellen offen bleibt und so wichtige Bilddetails preisgibt. „Im Englischen gibt es dafür eine passende und schöne Redewendung,“ erläutert die Malerin: „Let’s draw a veil over it“. Was so viel heißen kann wie „lass uns einen Schleier darüberziehen“. So wie „Lass uns nicht mehr davon sprechen“ mit etwa diesem Sinn: „Okay, es ist passiert. Aber jetzt ist es besser. Und so ist es gut.“

Zwischen dem Schleier im linken Bildteil erscheint eine weiblich anmutende Figur, auf ihrem Kopf trägt sie einen gelben Helm, der eine skurrile, sehr eigenartige Form hat. Das Gesicht unterm Helmvisier ist ebenfalls nicht eindeutig fassbar; es wirkt entstellt, leicht verzerrt. Ein Auge wirkt wie durch eine überdimensionale Vergrößerung betrachtet. In der rechten Öffnung des Schleiers wird wohl ein Bein sichtbar, aber eine Gewissheit gibt es dafür nicht. Und auch nicht dafür, das die drei senkrecht darunter zu lesenden Buchstaben „Evo“ tatsächlich in „Evolution“ münden werden.

Das ist Rachel Lumsdens Malerei: sichtbar in der Andeutung mit dem gleichzeitigen Zweifel am jeweils Erschauten, Szenerien und Einzelplätze, deren Umgebungen das mutmaßlich eindeutig Gefasste sofort wieder infrage stellen. Dort, wo Heiterkeit und sogar idyllische Momentaufnahmen hervorscheinen, unterlaufen irritierende Inszenierungen augenblicklich den Bildeindruck.

So bleibt an Lumsdens inhaltlich sowie technisch mehrschichtig aufgebauten Gemälden nur der formale Aspekt „eindeutig“ – nämlich dass sie in den vergangenen Jahren ihre Malweise, neben ihren Themen, eindrucksvoll weiter entwickelt und ausgedehnt hat. Fundamental sind dabei vor allem ein Kreidegrund sowie eine wesentliche Verstärkung der Leinwände mit darunter befindlichen Panelen aus Pappelholz. Beide Ausstattungen in ihrem Werk sind noch ziemlich jung.

Einen langen Atem in ihrem Schaffen brauchen Künstler ohnehin. Und oft auch das berühmte „dicke Fell“. Das gegen Selbstzweifel, die immer wieder einmal einkehren, schützt und ebenso vor komisch einfallslosen oder einfach nur ungerechtfertigten Bemerkungen von außen, die bloß stören, faktisch aber weder nützlich noch klug sind. Über ihre diesjährige Auszeichnung mit dem Konstanzer Kunstpreis freut sich Rachel Lumsden sehr. Diese Anerkennung und Förderung erlebt sie als eine Verstärkung ihres Schaffens.

Zur Person Rachel Lumsden wurde 1968 in Newcastle-Upon-Tyne in Großbritannien geboren. Seit mehreren Jahren lebt und arbeitet sie schon in der Schweiz, vor allem in St.Gallen und Arbon. An der Hochschule für Design und Kunst in Luzern hat sie bewusst eine Dozentenstelle in verringerter Teilzeit inne. Ihre akademisch künstlerische Ausbildung absolvierte sie an der Nottingham Trent University (BA) und an den Royal Academy Schools, London (MA). Sie ist mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin und Stipendiatin. (ler)

