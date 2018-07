Er war 17 Jahre alt, als er zum ersten Mal nach Jamaika reiste: der deutsche Reggae-Musiker Gentleman. Den Groove hat er bis heute, 26 Jahre später, in seinem Blut. Das bewies er bei seinem Gastspiel auf dem Markdorfer Marktplatz, als er etwa 2000 Besucher buchstäblich in Bewegung setzte. Gentleman gastierte am Freitagabend im Rahmen des 150. Jubiläums der Stadtkapelle Markdorf. Und er brachte musikalisch Jamaika in den Bodenseekreis.

Die Mischung aus Ska, Blues, Soul und afrikanischer Stammesmusik, kurz Reggae, sorgte ab der ersten Minute, als Gentleman die Bühne betrat, dafür, dass kaum ein Bein stillstehen konnte.

Starke Bühnenpräsenz

Bevor Gentleman allerdings vor seine Fans trat, ließ er erst einmal seinen beiden Background-Sängerinnen Tamika Otto und Patricia Treesha Moore den Vortritt. Beide standen im Mittelpunkt, bevor die Anhänger ihren heiß ersehnten Künstler zu sehen bekamen. Der gebürtige Osnabrücker kam hüpfend auf die Bühne und wäre offensichtlich am liebsten sofort in die Menge gesprungen. Er stieg gleich im ersten Lied auf die Bassbox vor der Bühne, um seinen Fans noch näher zu sein.

Gentleman versprühte von der ersten Minute an eine beachtliche Präsenz auf der Bühne, ohne seine Band-Mitglieder in den Hintergrund zu rücken. Immer wieder gab es Instrumental-Soli und Gesangseinlagen der Musikerinnen und Musiker. Zwischendurch verließ der Sänger die Bühne sogar für mehrere Minuten. Das Publikum ließ sich offensichtlich dennoch gerne auf eine musikalische Karibik-Reise mitnehmen. Der Beat und der Rhythmus verwandelten den Marktplatz in eine Reggae-Hochburg.

Dass es sich in Markdorf um eingefleischte Fans handelte, war allein schon daran zu erkennen, das im Publikum unter anderem eine 1.-FC-Köln-Fahne in die Höhe gestreckt wurde. Tilmann Otto, wie Gentleman bürgerlich heißt, ist nämlich Mitglied in diesem Fußballverein. Dass seine Lieder mehr vom Rhythmus als vom Songtext lebten, lag am Musikstil. Seine ganz großen Hits waren allerdings Mangelware. Immerhin fehlte der Titel „Superior“ nicht, auch wenn er erst als Zugabe zu hören war.

Einziges Manko an dem Abend: Der wohl bekannteste deutsche Reggae-Star stand gerade einmal eine knappe Stunde auf der Bühne, als bereits die Zugaben auf dem Programm standen. Dabei blieb es dann auch. Weitere Zugaben-Wünsche des Publikums blieben unerfüllt. Bei einem Künstler, der bereits acht eigene Studioalben produziert hat, könnte man durchaus etwas mehr erwarten, als nur knapp eineinhalb Stunden Unterhaltung. Dennoch verließen die meisten der etwa 2000 Konzertbesucher den Markdorfer Marktplatz zufrieden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein