Ja! Ja! Fußball-Europameisterschaft 2024! Gastgeber Deutschland, wir haben es geschafft! Ja! Jaaaaaaaa!

Am Donnerstag wurde die Entscheidung endlich verkündet. Schon kurz darauf: jubelnde Menschen auf unseren Straßen. Auto-Korsos. Hupkonzerte. Ein Meer von Fahnen.

Ein neues Sommermärchen wird es geben. Alle liegen sich in den Armen, Deutsche und Holländer, Reiche und Arme, Schwarze und Weiße: Denn der Fußball überwindet alle Grenzen! Also: außer der zwischen Mesut Özil und Jogi Löw natürlich. Und vorausgesetzt, unsere Kicker singen auch brav die Hymne. Wobei selbst dann zu diskutieren bleibt, ob … Ach, egal.

Sehen oder nicht sehen

So oder so werden das tolle Spiele. Unsere Mannschaft ist die beste der Welt! Oder war. Und vielleicht dürfen wir sie sogar spielen sehen! In sechs Jahren brauchen wir bestimmt nicht mehr als drei Abonnements bei fünf verschiedenen Bezahlsendern gleichzeitig, um wenigstens ein Sechstel aller Spiele mitzubekommen. Und ist es wirklich so schlimm, wenn die dann ohne deutsche Beteiligung sind?

Die EM kommt nach Deutschland, ja, ja, ja! Jaaaaaa! Was für eine großartige Nachricht vor allem für unsere Kinder! Gerade für sie ist Fußball so wichtig. Der prägt den Charakter, das glaubst du ja nicht! Ein richtig anständiger Kerl wird man in diesem Sport …

Wie bitte? Luka Modric? Ach so, ja: Weltfußballer des Jahres. Steuerhinterzieher. Hat jetzt 348.000 Euro Strafe gezahlt. Aber ins Gefängnis muss er nicht! Rummenigge? Nein, der auch nicht. Das für die geschmuggelten Uhren waren nur 250.000 Euro. Alles halb so wild. Was denn jetzt noch? Ach, der Hoeneß, ja klar doch, jetzt ist aber mal gut!

Wie war das mit den Schmiergeldern?

Immerhin haben wir uns in einem superfairen Wettbewerb durchgesetzt! Wir Deutsche überzeugen einfach noch mit Wertarbeit: moderne Stadien, tolle Infrastruktur, höchste Sicherheitsmaßstäbe. Dafür gab es ja schon die Weltmeisterschaft 2006. Und vielleicht auch für ein paar Schmiergelder.

Jetzt ist aber mal wirklich Schluss mit dem elenden, typisch deutschen Gemaule! Lasst uns doch gemeinsam die Vorfreude auf ein großes Fußballfest genießen: die Welt zu Gast bei Freunden! Im Jahr 2024 heißt Bundeskanzlerin Alice Weidel die vielen Besucher aus Tunesien und Nigeria bei uns willkommen. In Dresden treffen sich ja jetzt schon jeden Montag Tausende deutsche Fans und schwenken begeistert ihre Fahnen: Die können es gar nicht abwarten, mit unseren Freunden aus Afrika ein Bier trinken zu gehen!

Deutschland ist EM-Gastgeber! Ja! Ja! Jaaaaaaa!

