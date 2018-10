Die schönsten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben. Und nimmt sich die Film-Industrie einer solchen Lebensgeschichte an, nennt man das Biopic – ein Genre, das Biografien (bio) in Bildern (pic wie pictures) erzählt. Karl Marx, Winston Churchill, Stephen Hawking, Vincent van Gogh, Steve Jobs, König Georg VI. – all ihre Geschichten sind bereits in Biopics niedergelegt.

Kandidaten für ein Biopic sind im Idealfall berühmt, aber bereits gestorben. Berühmt, damit die Leute das Biopic auch anschauen, und gestorben, damit sich der Verfilmte nicht mehr wehren kann. Das kann nämlich passieren, etwa wenn Regisseur und Drehbuch-Autor unschöne Details aus dem Leben des Porträtierten hervorstreichen. So hat sich Sarah Biasini bitter darüber beklagt, dass ihre Mutter Romy Schneider in dem Film „Drei Tage in Quiberon“ als Alkoholikerin dargestellt werde. Ihre Mutter sei nämlich nicht zum Entzug in den Kurort Quiberon gereist, sondern um eine Thalasso-Therapie zu machen. Der Film wurde dennoch mit Auszeichnungen überhäuft.

Getrickst wird doch immer

Selbstverständlich wollen Drehbuch-Autoren und Regisseure einen spannenden Film drehen und keine Geschichtsstunde absolvieren. Daher müssen sie manchmal ein bisschen tricksen. In die eine oder andere Richtung. So wie auch Porträtmaler Körpergröße oder Haarwuchs ihres Objekts den Erfordernissen der Situation anzupassen wussten. Der im Film-Vorspann vermerkte Satz „nach einer wahren Begegenheit“ heißt ja auch nicht, dass alles im Film wahr ist, sondern nur die Begebenheit hinter dem Film. Ein bisschen Fake News enthält jedes Biopic, um nicht bloß ein Dokumentarfilm zu sein. Man nennt es auch künstlerische Freiheit.

Nehmen wir die Porträts, die Picasso von seiner Muse Dora Maar angefertigt hat. Man würde sie gerne fragen, wie sie sich gefühlt hat, als sie nach Stunden des Stillhaltens von ihrem Stuhl aufgestanden und vor die Leinwand getreten ist, um das Ergebnis zu besichtigen. Fotografien der Dame lassen nämlich wenig Ähnlichkeiten mit der in Einzelteile zerlegten Gestalt erkennen, die Picasso auf seine Leinwand gebannt hat. Trotzdem hat Dora Maar deswegen kein Theater gemacht und ihrem Picasso auch nicht Fälschung vorgeworfen.

Von wegen künstlerische Freiheit

So gesehen müssten vor allem Künstler unproblematische Kandidaten für Biopics sein. Weil sie sich mit der künstlerischen Freiheit gut auskennen. Aber wenn es um ihre eigene Biografie geht, steht die historische Korrektheit eventuell doch über der künstlerischen Freiheit. So ist der Maler Gerhard Richter überhaupt nicht angetan von dem Film „Werk ohne Autor“, den Florian Henckel von Donnersmarck gedreht hat. Er sei ihm „zu reißerisch“, sagte er. Richter hat den Film zwar noch gar nicht gesehen, sondern nur den zugehörigen Trailer, aber das reichte offenbar für ein Urteil – so wie ja auch viele Menschen nach einem schnellen Blick wissen, dass etwas keine Kunst ist, sondern weg kann.

Was immer man von Donnersmarcks Film halten mag, eines hat der Regisseur sicherlich richtig gemacht: Er hat Gerhard Richter zwar wochenlang begleitet und Gespräche mit ihm aufgenommen, letztlich aber darauf bestanden, dass sein Film kein Biopic, sondern reine Fiktion sei. Sein Film-Maler heißt auch nicht Gerhard Richter, sondern Kurt Barnert. Offenbar ahnte Donnersmarck bereits, dass Richter filmische Freiheiten nicht sonderlich schätzt.

