Wer sich vom Berliner Theatertreffen Auskunft erhofft über Stand, Zustand und Perspektive des Bühnengeschehens, wird in diesem Jahr ratlos bleiben. Zu gegensätzlich sind die Eindrücke nach den Inszenierungen.

Zunächst könnte man fürchten, das traditionelle Stadt- und Ensembletheater habe ausgedient. Freie Gruppen und eigens für Festivals konzipierte Inszenierungen dominieren, oft sogar in Koproduktion. Sind viele dieser Arbeiten so aufwendig geworden, dass keine Bühne einen solchen Kraftakt allein stemmen könnte? Bedient das Theatertreffen den Geschmack eines hippen Festivalpublikums, das alles schon gesehen hat?

Große Bandbreite

Ja und Nein. Entweder will die Jury bewusst die ganze Bandbreite der Theaterlandschaft abbilden, oder sie zeigt das Theater bei seinem Versuch, einen Weg in die Zukunft zu finden. Da verirrt sich eine 70-minütige Nichtigkeit nach Berlin („Girl From The Fog Machine Factory“), deren einziger intellektueller Erkenntnisgewinn darin besteht, dass ein staunendes Publikum erfährt, was man mit Nebelmaschinen so anstellen kann.

Ulrich Rasche („Das große Heft“) ist zum dritten Mal dabei mit seinem brachial-faschistoid wirkenden Maschinentheater, in dem sich stampfende, brüllende Männer auf Förderbändern oder drehenden Scheiben bewegen. Andererseits wird aber mit „Persona“ (Anna Bergmann) beeindruckend zartes Kammertheater gezeigt.

Auffällig ist ein Misstrauen gegen den Kanon bestehender Dramenliteratur. Unter den zehn Aufführungen findet sich keine, die einfach nur ein Stück in Szene setzt. Stattdessen drei Roman- und eine Filmadaption sowie sechs Arbeiten aus dem fragmentarischen Bereich des Zerteilens und Zusammensetzens.

Das Theater Basel zeichnet mit „Hotel Strindberg“ (Simon Stone) ein Porträt des schwedischen Dramatikers unter Verwendung von Versatzstücken. Molières Komödie „Tartuffe“ (Claudia Bauer), ebenfalls aus Basel, dient dem Pop-Poeten Peter Licht nur als Anlass, eigene Gedanken über Lüge und Wahrheit großartig artifiziell spielen zu lassen.

Theater ist zu vielem fähig

Und das politische Theater? Dafür war wohl die freie Gruppe She She Pop zuständig, die mit ihrem das Wohnungsproblem anklagenden „Oratorium“ aber eher an das Agit-Prop-Theater früherer Studentenbühnen erinnert.

Wozu Theater fähig ist, zeigen die Münchner Kammerspiele mit ihrem Zehn-Stunden-Projekt „Dionysos Stadt“ (Christopher Rüping). Sicher der Höhepunkt des Festivals, wäre die Regie nicht der Versuchung erlegen, die Familienverstrickung der Orestie als banale TV-Soap nachspielen zu lassen.

Theater versucht, die Sehgewohnheiten des Zeitgeists zu adaptieren, statt dagegen zu halten. Es macht sich klein, bietet Abklatsch statt Kontrast, wird zum Follower statt zum Influencer. Ob die Frauenquote, die ab 2020 gilt, das ändern wird, ist eine spannende Frage.