Sieben Jahre nach ihrem letzten Leinwandauftritt kehrt Lisbeth Salander zurück. Dabei ist es nicht mehr Rooney Mara, die die schwedische Hackerin mit den Piercings und Drachentattoo auf dem Rücken verkörpert. Vielmehr schlüpft für „Verschwörung“, der Verfilmung der späten, statt vom verstorbenen Stieg Larsson von David Lagercrantz verfassten Romanfortsetzung, nun Claire Foy in die Rolle.

Optisch verändert

Optisch kommt Foys Salander nun ein wenig anders daher. Ansonsten aber ist erst einmal alles beim Alten, wie zu Beginn des Films gleich ein von Volker Bruch gespielter Geschäftsmann erfahren muss: Noch immer hat sie es auf Männer abgesehen, die Frauen misshandeln.

Software zur Nuklearkontrolle

Zu Journalist Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) hat sie seit Jahren keinen Kontakt mehr. Doch das ändert sich, als Salander von einem Programmierer beaufragt wird, der NSA eine von ihm entwickelte Software zu entwenden, mit der sich sämtliche Nuklearwaffen der Welt kontrollieren lassen. Was zunächst wie ein Kinderspiel erscheint, wird zu einer gefährlichen Ausnahmesituation, als Salander ihrerseits um die Software gebracht wird: Die Sicherheit der ganzen Welt steht auf dem Spiel.

Rasanter Actionthriller

Statt David Fincher führt bei „Verschwörung“ nun der aus Uruguay stammende Fede Alvarez Regie. Er verzichtet darauf, psychologisch allzu tief zu schürfen oder die Abgründe misogyn-patriarchaler Gesellschaftsstrukturen auszuloten, sondern setzt stattdessen ganz darauf, die Geschichte als ebenso hochmodernen wie rasanten Actionthriller zu inszenieren.

Dick aufgetragen

Kurzweilig ist das Ergebnis durchaus. In Sachen Plot allerdings trägt „Verschwörung“ meistens so dick auf, dass die Glaubwürdigkeit auf bedauerliche Weise überstrapaziert wird. Das fängt bei Salanders exorbitanten Hacker-Fähigkeiten sowie maßlosen Gewaltexzessen an und endet mit der krampfhaften Verknüpfung der Ereignisse mit ihrer eigenen Familiengeschichte.

Neue Facette

Foys Salander ist im Unterschied zu ihren Vorgängerinnen sanfter als Rapace und weniger kalt als Maras. Diese neue, menschlichere Facette der Protagonistin ist durchaus interessant. Foy beweist einmal mehr schauspielerische Klasse. Und Salander selbst ist in ihrem feministischen Gerechtigkeitsempfinden nach wie vor eine bestens für unsere Gegenwart geeignete Heldin, vielleicht sogar mit dem Potential, ein weiblich-queerer Gegenentwurf von James Bond zu sein.

Abspann

Originaltitel: The Girl in the Spider’s Web

Regie: Fede Alvarez

Darsteller: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield

Produktionsland: USA 2018

Länge: 116 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

Fazit: Kurzweilig-spannendes Wiedersehen mit Lisbeth Salander.

