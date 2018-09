Herr Schöll, Beat Fehlmann ist gegangen, die neue Intendantin noch nicht gekommen. Leiten Sie nun zwischenzeitlich die Geschäfte der Südwestdeutschen Philharmonie?

Ja, zusammen mit einem tollen Management-Team. Bis Ende Dezember trage ich als Betriebsleiter die Gesamtverantwortung für die Geschäfte der Philharmonie.

Wenn Sie zurückblicken: Wie würden sie die fünfjährige Ära Beat Fehlmann in einem Satz zusammenfassen?

Vielleicht so: von der Finanzkrise bis zum Exzellenz-Orchester. Das umschreibt gut, wo wir vor fünf Jahren standen und wo die Südwestdeutsche Philharmonie heute angekommen ist. Aber die Erfolge waren zu vielschichtig, als dass man sie auf eine Schlagzeile reduzieren könnte.

Was glauben Sie, woran lag der Erfolg von Beat Fehlmann ? Und was kann man daraus für die Zukunft lernen?

Beat Fehlmann hat sich in seiner Funktion als Intendant selbst nicht so wichtig genommen, und gerade das hat ihn immens wichtig gemacht. Denn dadurch hat man ihm zugehört, das Publikum bei seinen berühmten Werbeblocks und dem vorweihnachtlichen Spenden-Eintreiben genauso wie die Mitarbeiter im Haus in vielen Gesprächen. Im Zentrum stand dabei immer der sachorientierte und offene Diskurs um die richtige Lösung. Dabei war er immer neugierig, blickte nicht nur über den Tellerrand unserer Klassik-Branche, sondern weit darüber hinaus: Betriebswirtschaftslehre (BWL), Politik, Philosophie, Wissenschaft, Technik. Vieles interessierte ihn, vieles inspirierte seine Arbeit.

Das in der Ära Fehlmann entwickelte Controlling-System wird immer wieder als vorbildlich bezeichnet. Heißt das, dass die Krisenjahre 2011 und 2012 wirklich passé sind?

Tatsächlich wird unser Controlling-System und das Berichtswesen in Fachkreisen als „Best Practice“ (Erfolgsmodell, Anmerkung der Redaktion) dargestellt. Aber genauso wie sich Politik aus meiner Sicht allzu oft unter dem Vorwand der Kunstfreiheit aus der Verantwortung stiehlt, lehnen manche Controlling im Kulturbetrieb ab, weil sie es nur als Instrument der freien Marktwirtschaft kennen. Diese Sicht greift viel zu kurz, wenn ich auch verstehen kann, dass der Begriff etwas Abschreckendes in sich trägt. Er wird aber häufig falsch übersetzt. In erster Linie geht es um Steuerung, nicht um bloße Kontrolle. Außerdem ist das Konstanzer Modell eher ein Strategiemodell, in dem die Kunst und die durch sie geschaffenen Werte eine zentrale Rolle einnehmen. Das Finanzcontrolling ist dabei nur ein Teil des Ganzen. Und ich würde sagen, wenn man die Instrumente konsequent anwendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich plötzlich eine große Finanzierungslücke auftut, tatsächlich deutlich geringer als 2011 oder 2012.

Können Sie das Konstanzer Controlling-Modell kurz beschreiben?

Unsere Institution wird mit öffentlichen Geldern finanziert, und das verpflichtet uns, diese effektiv einzusetzen und unsere strategischen Entscheidungen transparent darzustellen. Strategiemodelle der BWL passen für uns nicht ganz, weil wir nicht gewinnorientiert agieren. Im Zentrum unseres Tuns steht die Musik, in der Regel unmittelbar und ohne Filter dargeboten. Und genau damit schaffen wir Werte. Am Beginn der Entwicklung des Modells stand also die Definition des eigenen Auftrags. Was sollten wir tun? Wer sind wir? Wie sollten wir sein? Aus den Antworten auf diese Fragen entwickelten wir Wirkungsziele, die dann im operativen Bereich auch mit Kennzahlen beschrieben werden können. Es geht also nicht nur um Transparenz und Objektivierung im sorgfältigen Umgang mit den finanziellen Ressourcen, sondern auch und gerade um die Perspektive der Kunst.

In Anbetracht dieser Erfolgsgeschichte hat der Gemeinderat mit Fehlmanns Wahl damals also eine gute Entscheidung getroffen.

Vielleicht hatte der Gemeinderat auch einfach nur Glück gehabt.

Wie meinen Sie das?

Nun, ich kenne natürlich die internen Prozesse und Kriterienkataloge der Findungskommissionen und Gemeinderäte bei Intendanten-Wahlen nicht. Ich beziehe mich nur auf meine eigene Erfahrung. Ich war selbst einmal sechs Jahre Stadtrat in meiner Heimatstadt. Ich habe dabei unter anderem einen Chefarzt, einen Geschäftsführer und einen Hauptamtsleiter mitgewählt. Danach hatte ich oft den Eindruck, ich hätte auch die Würfel sprechen lassen können.

So gesehen war es ja richtig, dass der Gemeinderat die Entscheidung jetzt weitgehend an einen sogenannten Headhunter, einen Personalvermittler, delegiert hat, der auf solche Suchen spezialisiert ist.

So einfach ist es nicht. Vor der Frage nach dem Auswahlverfahren müsste eigentlich eine Debatte über die Kriterien für einen erfolgreichen Kulturbetrieb stehen. Heute weiß ich, dass das sehr wohl möglich ist, und dass es allgemeinverständliche Parameter für eine erfolgreiche Intendanz gibt. Dies wäre kulturpolitisches Handeln. Und erst an zweiter Stelle sollte man über die Art des Auswahlverfahrens debattieren.

Welches sind für Sie die Kriterien für eine erfolgreiche Intendanz?

Ein verbreitetes Intendanten-Bild ist, dass diese in einem Ufo einschweben. Im Theater bringen sie noch einen ganzen Sack an Künstlern und Mitarbeitern mit. Dann wirken sie fünf oder zehn Jahre, erfolgreich oder auch nicht. Schwupps, schweben sie fort und das nächste Ufo landet. Es muss aber doch auch so etwas wie eine nachhaltige Entwicklungsfähigkeit einer Kulturinstitution geben, bei der es keine Rolle spielt, welches Ufo gerade vor dem Haus parkt. Genau hier wäre wieder die Politik gefragt. Ein von der Politik debattiertes und mitgetragenes personenunabhängiges Strategiemodell wäre die Leitplanke des Wirkens eines Intendanten.

Von dem Strategiemodell abgesehen, was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um in Konstanz als Intendant oder Intendantin erfolgreich zu sein?

Nehmen wir mal musikalische Kenntnisse als gesetzt. Natürlich ist betriebswirtschaftliches Wissen enorm wichtig, und damit meine ich mehr als das Verständnis für den Aufbau einer Gewinn- und Verlustrechnung. Ohne ein solches Verständnis können Sie die besten Modelle nicht leben. Dann haben die Entwicklungen der vergangenen Jahre, aber auch schon unter Christian Lorenz gezeigt, dass die regionale Verankerung, das Hineinhören in die örtlichen Besonderheiten wichtig ist. Und die Basis ist eine offene, zuhörende und interessierte Kommunikation mit allen. Hier hat Fehlmann ganz sicher Maßstäbe gesetzt. Und nicht zu vergessen: Exzellenz-Denken. Wir haben die Bundesförderung erhalten, weil wir uns der Herausforderung stellen wollen, ein moderner, nachhaltiger und werteorientierter Orchesterbetrieb sein wollen – da, wo wir es schaffen, auch durchaus mit dem Anspruch, Anregungen für andere zu geben. Das ist sowieso die größte Herausforderung, die uns noch bis Ende 2019 beschäftigen wird.

Rouven Schöll und die Südwestdeutsche Philharmonie Rouven Schöll (41) stammt aus Heilbronn und arbeitet seit 2004 bei der Südwestdeutschen Philharmonie in verschiedenen Aufgabenbereichen. Heute leitet er die Sparte Verwaltung und Kommunikation und ist dabei u.a. für das Controlling verantwortlich. Mit Beat Fehlmann hat er in den vergangenen Jahren das Konstanzer Controlling-Modell entwickelt, das in Fachkreisen bundesweit Beachtung findet.

Die Südwestdeutsche Philharmonie startet am 26. September 2018 um 19.30 Uhr im Konstanzer Konzil mit dem ersten Konzert der Abo-Reihe in die neue Saison. Ari Rasilainen dirigiert unter anderem Tschaikowskys Violinkonzert (Solistin: Anna Tifu). Weitere Auffürungen am 28. September, 19.30 Uhr, in Konstanz und am 30. September, 19 Uhr, in Frickingen. Informationen und Karten gibt es hier.

