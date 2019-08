von Tilmann P. Gangloff

Die wenigsten Menschen wissen, wie der Alltag eines Spions aussieht. Die meisten werden sich jedoch denken können, dass das spektakuläre Leben von Filmhelden wie James Bond, Jason Bourne oder Ethan Hunt („Mission: Impossible“) nicht viel mit dem Dasein echter Agenten zu tun hat, denn die versuchen in erster Linie, nicht aufzufallen. Davon handelt die zweite Regiearbeit von Yuval Adler („Bethlehem“). Sie trägt ihren schlichten Titel „Die Agentin“ völlig zu Recht, denn mitunter wirkt die zurückhaltende Inszenierung des Israeli fast dokumentarisch.

Einfache Geschichte

Auch die Geschichte ist vergleichsweise einfach: Mossad-Agentin Rachel (Diane Kruger) soll Informationen über das iranische Atomprogramm beschaffen, wird als Sprachlehrerin nach Teheran geschickt und auf den Chef (Cas Anvar) eines Elektronikunternehmens angesetzt, das eng mit der Regierung zusammenarbeitet. Als sie sich in den Mann verliebt, hat sie ein Loyalitätsproblem. Das klingt weder spektakulär noch abwechslungsreich, und tatsächlich ist der Film deutlich zu lang.

Adlers Drehbuch basiert auf dem Roman „The English Teacher“ des ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiters Yiftach Reicher Atir. Um zu kaschieren, dass die zwangsläufig komprimierte Version der Geschichte überschaubar ist, erzählt Adler sie unnötig kompliziert auf verschiedenen Zeitebenen. Die Handlung beginnt mit dem Schluss, als Rachel ihrem Kontaktmann (Martin Freeman) mitteilt, dass sie aussteigen will; aber der Mossad wird sie eher liquidieren, als sie gehen zu lassen. In langer Rückblende erzählt Thomas nun ihre Geschichte. Interessant sind immerhin die Einblicke in die weitgehend unbekannte iranische Kultur: Viele Einheimische führen wegen der Repressionen ein Doppelleben.

Fast keine Untertitel

Aus Rücksicht auf die Aversion der meisten Zuschauer gegen Untertitel ist der Film bis auf die iranischen Dialoge durchgehend synchronisiert worden, was schade ist, denn die Vielsprachigkeit der Hauptfigur macht einen großen Reiz der Geschichte aus. Nicht nur aus diesem Grund zeigt Diane Kruger, die Englisch und Französisch wie ihre Muttersprache spricht, warum sie derzeit die einzige deutsche Schauspielerin von internationaler Bedeutung ist. Obwohl Rachel wegen Adlers distanzierter Inszenierung zunächst nicht zur Identifikation einlädt, lässt sich ihr Wandel dank Krugers Spiel gut nachvollziehen. Trotzdem ist die Spannungsarmut ein erhebliches Manko des Films.

