Vielleicht war es ja seine Zeit am Bodensee, die den Künstler Julius Bissier vorübergehend in Vergessenheit geraten ließ. Von 1939 an hatte er sich als Bürger der Stadt Hagnau in die Innere Emigration zurückgezogen. Zwar war er weiterhin künstlerisch tätig. Leben aber konnten er und seine Frau allein von den Einkünften aus ihrer Weberei. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mochte sich in Künstlerkreisen kaum noch jemand an Bissier erinnern.

Das änderte sich erst Ende der Fünfzigerjahre, als der Künstler mit Teilnahmen an der Biennale von Venedig und der Documenta 1959 plötzlich wieder internationale Beachtung erfuhr. Auch für seine geistige Verbindung zu Ostasien begann man sich in dieser Zeit wieder zu interessieren. Das Freiburger Augustinermuseum wimdet genau diesem Aspekt jetzt eine Ausstellung. Deutlich wird in der Präsentation, dass die fernöstliche Perspektive die einzig angemessene für eine Betrachtung von Bissiers Gesamtwerk ist. Die Schau mit mehr als einhundert Werken des Künstlers sowie zahlreichen Objekten aus Fernost erlangt so den Stellenwert einer vollgültigen, umfangreichen Retrospektive.

Es war Zufall und man möchte es eine glückliche Fügung nennen, dass der Ethnologe und Ostasienforscher Ernst Grosse die erste Einzelausstellung des jungen Künstlers in einer Galerie in Freiburg im Jahre 1919 besuchte. Beim Anblick eines Heiligen Hieronymus von Bissier fühlte sich der Kunstliebhaber an Bilder der „großen Sung Meister“ erinnert, wie er fasziniert notierte. Auch ein Tulpenbild weckte bei ihm fernöstliche Assoziationen. Grosse erwarb das Hieronymus-Gemälde – und suchte den Kontakt zu dem Künstler. Mit seinen Kenntnissen und mit zahlreichen Objekten aus Ostasien regte er Bissiers lebenslange Beschäftigung mit der chinesischen und japanischen Kultur an.

Zwar entwickelte Bissier in den Zwanzigerjahren zunächst eine ganz neue Bildsprache und malte im Stil der Neuen Sachlichkeit. Doch lassen die beiden Kuratorinnen Isabel Herda und Anna Hagdorn in der Gegenüberstellung seiner Bilder mit Farbholzschnitten von Hokusai und Hiroshige ostasiatische Einflüsse selbst in den neusachlichen Malereien zumindest möglich erscheinen. Infolge der Beschäftigung mit den fernöstlichen Kulturen ändern sich Techniken und Materialien in Bissiers Arbeit im Laufe der Zeit grundlegend. Arbeiten in Tusche und Papier im kleinen Format treten an die Stelle von Ölgemälden.

Kunsthandwerkliche Objekte wie Keramiken hatten in der chinesischen und japanischen Tradition einen weitaus höheren Stellenwert als in der westlichen Kultur. Und so macht es Sinn, dass die Schau neben Malereien und Zeichnungen aus Fernost zahlreiche Ostasiatika wie Tongefäße, Lackwaren, Kalligrafien oder Arbeiten aus Elfenbein einbezieht. Einige Teeschalen aus Bissiers Nachlass sind auf einem geräumigen Vitrinentisch ausgebreitet (das kreative Ausstellungsdesign mit Binnenräumen und Nischen hat die Berliner Agentur Cee Cee Creative entworfen). Den Parcours beschließt ein Regal mit Bänden aus Bissiers Bibliothek – darunter das I Ging [heute: Yijing], das „Buch der Wandlungen“, aus dem er immer wieder schöpfte. Die Kunstwerke wie die Objekte stammen großenteils aus den Sammlungen der Städtischen Museen und des Museums für Neue Kunst sowie dem Bissier-Archiv in Ascona und der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Ende der Zwanzigerjahre geriet Bissier in eine künstlerische Krise. Wenige Jahre später, 1934, trafen ihn zwei Schicksalsschläge. Er verlor seinen kleinen Sohn und durch einen Brand sein Freiburger Atelier; von 1939 an lebte er zurückgezogen in Hagnau am Bodensee. In diesen trüben Jahren vollzog sich in seiner Arbeit so etwas wie eine stille Revolution. Die fernöstliche Kultur, aber auch der Austausch mit Willy Baumeister eröffneten ihm neue Horizonte.

Auf dem Weg in die Abstraktion war ihm die chinesische Kalligrafie eine Inspirationsquelle. Über Jahre hinweg variierte Bissier in Tuschezeichnungen das daoistische Einheitszeichen als Symbol des – wie er schrieb – „bipolaren Lebens“. Diese Tuschen waren für ihn „Stenogramme meines persönlichen Wesens“ und in politisch schwerer Zeit zugleich Trost und geistiger Anker. Mitte der Vierzigerjahre fand Bissier in Blättern mit Kaseinfarbe und in Monotypien erneut zur Farbe. Farbig sind auch die später entstehenden Malereien in Eiöltempera. Wie hingehaucht wirken sie. In ihrer Zartheit, Offenheit und Freiheit sind sie ein Höhepunkt und so etwas wie die Quintessenz von Julius Bissiers Kunst.

Augustinermuseum, Augustinerplatz, Freiburg. Bis 23. September, Di bis So 10-17 Uhr.

Der Künstler Julius Bissier (1893-1965), aufgewachsen in Freiburg, musste sein Kunststudium in Karlsruhe 1914 wegen Militärdiensts abbrechen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er vom Ethnologen Ernst Grosse gefördert. Für seine Tuschezeichnungen erhielt er bald bedeutende Auszeichnungen und Lehraufträge. 1934 zerstörte ein Brand sein Atelier. Nach Machtergreifung der Nazis, aber auch persönlichen Schicksalsschlägen wie dem Tod seines Sohnes zog er sich in die innere Emigration nach Hagnau zurück. Erst Ende der Fünfzigerjahre wurde sein Werk wiederentdeckt. (brg)

