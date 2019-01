von Birgit Holzer, Paris

Kurz vor seiner Weltpremiere in Paris ist es immer noch schwer zu erfassen, das Mega-Kunstprojekt „Dau“. Nachdem seine Umsetzung in Berlin im Herbst an der fehlenden Baugenehmigung für eine geplante Mauer gescheitert war, beginnt das Spektakel am Donnerstag in der französischen Hauptstadt.

Diese Mauerteile waren für das Berliner "Dau"-Projekt gedacht – wegen einer nicht erteilten Baugenehmigung wurde es jedoch abgesagt. | Bild: Mathias Schwerbrock / dpa

Die Idee des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky kommt wuchtig und ungewöhnlich daher – und sie ist schwer zu erklären, die sogenannte „Kreuzung von Kino, Wissenschaft, Performance, Spiritualität, sozialem und künstlerischem Experiment“. Es entstand aus Khrzhanovskys Idee, im ukrainischen Charkiw das Moskauer Institut des sowjetischen Physikers und Lew Landau nachzubauen. In dem Projekt lebten und arbeiteten zwischen 2009 und 2011 hunderte Menschen. Kameramann Jürgen Jürges nahm 700 Stunden Material auf. Daraus entstanden 13 Filme und dutzende Serien.

Eine Zusammenfassung der Filme sei unmöglich, hieß es vorab: „Es geht darum, das Leben zu zeigen, so wie es ist, in all seiner Schönheit, Misere, Wahrheit.“ Für die verschiedenen Versionen fanden sich prominente Synchronsprecher, darunter ist Gérard Depardieu. Auch die Liste der teilnehmenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst liest sich beeindruckend.

Die Pariser Politik steht hinter dem Projekt

Die Genehmigung für eine von Khrzhanovsky gewünschte Brücke zwischen den beiden Vorstellungsorten, dem Théâtre de la Ville und dem Théâtre du Châtelet, verweigerte die Stadtverwaltung. Doch davon abgesehen steht das Rathaus hinter dem Projekt: Der für Kultur zuständige stellvertretende Bürgermeister Christophe Girard lobt „Dau“ als „einzigartige Erfahrung“.

Zwischen beiden Theatern wird ein „Visa Center“ aufgebaut, in dem sich Besucher ihre Eintrittskarten abholen können: Die Visa gelten entweder sechs Stunden (35 Euro), 24 Stunden (75 Euro) oder unbegrenzt bis zum Ende am 17. Februar (150 Euro). Käufer der längeren Visa füllen einen Fragebogen aus, der ihnen einen personalisierten Rundgang ermöglicht. Aufgrund von Sex- und Gewaltszenen gilt der Eintritt erst ab 18.

Auch das Centre Pompidou mischt mit

Als dritter Partner hat sich das Pariser Centre Pompidou dem Projekt angeschlossen. In dem Museum für moderne Kunst wird ein Raum als typisch sowjetische Wohnung aus der Zeit des „Dau“-Projekts von 1938 bis 1968 gezeigt, der sich mit der Zeit wandelt. Besucher können den dort wohnenden Physiker bei seinen Tätigkeiten beobachten. Laut den Organisatoren belief sich das Budget auf 70 Millionen Euro.

Trotz der immensen Ausmaße des Projekts nahm es die Pariser Öffentlichkeit bislang weniger stark wahr als jene in Berlin. Die Zeitung „Le Monde“ erfand eine kritische Devise für das Projekt: „Maßlosigkeit, Gewalt, Konfusion“ bestimme „Dau“, bei dem sich alles außerhalb der gesetzten Normen befinde. Das Medien-Echo ist gespalten, unschlüssig, aber nicht gleichgültig. Und damit hat „Dau“ schon ein Ziel erreicht.