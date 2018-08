von Tilmann P. Gangloff

Der Film beginnt wie ein Thriller: Eine Frau muss bei Nacht und Nebel aus Beirut fliehen. Mona hat als Doppelagentin im Auftrag des israelischen Geheimdienstes Mossad die libanesische Hisbollah ausspioniert und ist aufgeflogen. Nun soll sie mit neuem Gesicht und neuer Identität ein neues Leben beginnen. Nach der Operation dauert es zwei Wochen, bis die Wunden verheilen. So lange schwebt sie zwischen den Welten: Das alte Dasein liegt hinter ihr, das neue kann noch nicht beginnen. Weil sie in dieser Zeit schutzlos ist, bekommt sie eine Aufpasserin, die Mossad-Agentin Naomi. Gemeinsam verbringen die beiden völlig unterschiedlichen Frauen die nächsten 14 Tage in einer Hamburger Altbauwohnung.

Der Israeli Eran Riklis hat sich in seinen Filmen immer wieder mit dem Nah-Ost-Konflikt beschäftigt, bislang aber meist in tragikomischer Form: „Die syrische Braut“ (2004) war eine Groteske über eine grenzüberschreitende Zwangsheirat, „Lemon Tree“ (2008) handelte vom Nachbarschaftsstreit zwischen einer Palästinenserin und dem israelischen Verteidigungsminister, und „Mein Herz tanzt“ war eine melancholische Komödie über einen jungen arabischen Israeli zwischen den Kulturen.

Nun wagt er sich auf neues Terrain, nicht inhaltlich, aber formal: „Aus nächster Distanz“ ist ein Spionage-Thriller mit einem Hauch John le Carré, aber weitgehend als Kammerspieldrama erzählt. Weil es immer wieder kurze Ausflüge in die Welt der Geheimdienste gibt, entsteht die Spannung auf zwei Ebenen: Die beiden Frauen begegnen sich anfangs mit großem gegenseitigen Misstrauen und müssen erst mal klären, wer der Boss ist. Parallel zeigt Riklis, wie sich ein Killerkommando der Hisbollah auf den Weg macht, um die Verräterin zu bestrafen. Auf diese Weise erzeugt jedes Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür Nervenkitzel.

Der Film lebt vor allem von seinen hierzulande kaum bekannten Hauptdarstellerinnen: Golshifteh Farahani ist eine in Frankreich lebende Iranerin, die aber schon in einigen Hollywood-Großproduktionen mitgewirkt und in Ridley Scotts Moses-Drama „Exodus: Götter und Könige“ eine größere Rolle gespielt hat. Neta Riskin ist eine in Israel sehr bekannte Schauspielerin und hat ebenfalls bereits internationale Erfahrung gesammelt. Die beiden Frauen machen ihre Sache als Inseln im Ozean der Einsamkeit, die viel mehr gemeinsam haben, als sie zunächst ahnen, derart gut, dass der größtenteils mit deutschem Geld zustande gekommene Film auch ohne die Spannungsverstärker von außen funktionieren würde. Aber so ist er natürlich noch spannender.

Abspann

Genre: Thriller-Drama

Buch und Regie: Eran Riklis

Land: Deutschland, Israel, Frankreich

FSK: ab 12 Jahre

Fazit: Der Nah-Ost-Konflikt als fesselndes Zwei-Personen-Stück.

