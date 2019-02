Eine Frage vorneweg: Studieren Sie die Bestsellerliste des "Spiegel", bevor sie in den Buchladen gehen und sich ein Bändchen aus dem Regal ziehen oder bevor Sie bei Amazon auf den Kaufen-Button clicken? Ich halte mich bei beidem zurück. Warum? Weil mich bei der "Spiegel"-Liste bereits der Titel auf Platz 1 irritiert: Serotonin. Das klingt so giftig wie Hydrazin, ein hoch explosiver Raketentreibstoff! Dann ist der Name des Autors – Houellebecq – schwerer Tobak. Jetzt, wo ich den Namen schreibe, muss ich ständig gucken, dass ich mich nicht vertippe. Es folgt der Hinweis "Frankreichs umstrittenster Schriftsteller . . ." – ich wusste gar nicht, dass man "umstritten" steigern kann – "lässt einen alternden Psychodrogennutzer" – also einen Unsympathen – "über politische Miseren und kaputte Männlichkeiten sinnieren". Nein, bitte nicht! Warum wird "Männlichkeit" heutzutage nur noch mit "kaputt" in Verbindung gebracht?

Ich lasse vom Bestseller ab und suche den Buchladen auf. Dort wartet kein Gift und kein Raketentreibstoff, sondern ein Espresso und freundliche Damen, die mich mit Namen ansprechen und immer alles gelesen haben, was man an Neuerscheinungen gelesen haben muss. Das nötigt mir höchsten Respekt ab, weil ich mich frage, wie sich diese Frauen zwischen den Bücherstapeln in ihrer Wohnung zurechtfinden.

Ich trage meinen Wunsch vor und weise auf den Tipp einer Kollegin hin, die mir riet, ich sollte "mal was von Ortheil" lesen. Ich kenne ihn nur dem Namen nach. So nenne ich keinen bestimmten Titel, sondern lasse mir einfach den neuesten Band in die Hand drücken: "Was ich liebe und was nicht." Das überzeugt mich fast im ersten Anlauf. Denn da steckt ein Vorschlag für jeden Menschen drin: Einmal zu sortieren, wobei man eigentlich Glück empfindet und wobei eben nicht. Meist gehen solche wichtigen Analysen in der Banalität des Alltags unter, und man kommt nie dazu, diese grundlegende Selbsterforschung umzusetzen.

Also schlage ich das Taschenbuch auf und fliege quer über die Inhaltsangabe des Klappentexts. Sollte es noch einen letzten Zweifel an der Richtigkeit der Wahl gegeben haben, so löst er sich jetzt in Luft auf. "Warum hasst Ortheil Frühstücksbüffetts . . . " Ich klappe das Buch zu und gehe zur Kasse. Volltreffer.

Auch mir sind Frühstücksbuffetts, wie sie in großen und größeren Hotels dargeboten werden, ein Grauen. Der Terror beginnt bereits mit dem Eintritt in den Frühstücksraum, wo ein beschürzter Kellner nach der Zimmernummer fragt und sie auf einer Liste abhakt. Ich bin also potenziell verdächtig, ein Frühstücksbuffettschnorrer von der Straße zu sein. Derart geduldet, suche ich mir einen Platz mit dem Rücken zur Wand – und begebe mich dann in den Kampf. Wo ist der Kaffee-Automat? Welche Knöpfe muss ich drücken? Ein Rührei? Oder ein Spiegelei? Oder doch lieber ein Hartgekochtes? Toast, Vollkorn, Schwarzbrot, Weißbrot, Graubrot, Croissants und vielerlei Kleingebäck – was nun? O-Saft oder Tomatensaft? Drei Sorten Honig, sechs Marmeladen – und wo finde ich verdammt nochmal die Butter? Am Ende ist es immer die gleiche ärmliche Auswahl, die auf dem Teller liegt. Ungefähr das, was ich daheim morgens esse . . . Warum hasst Ortheil Frühstücksbüffetts? Von der Antwort bin ich noch acht Seiten entfernt. Aber ich freue mich bereits auf sie.