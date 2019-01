Die Ironie steckt in der Krise. Dabei merkt man ihr das gar nicht an. Allein auf Twitter lässt sich täglich ein Wettstreit um den ironischsten Tweet verfolgen: keine Kritik an der Regierung, die nicht als hämisches Lob daherkommt, kaum eine Antwort, die wirklich aufrichtig gemeint ist.

Wer ironisch spricht und schreibt, der inszeniert sich als besonders clever, als jemand, der immer das Gegenteil mitdenkt und auf doppeltem Boden zu wandeln versteht.

"Nazis raus"

Doch die bloße Häufigkeit ironischer Äußerungen sagt noch nichts über ihren Wert aus, wie eine in diesen Tagen tobende Debatte beweist. Eine ZDF-Journalistin bedient sich auf Twitter der Parole „Nazis raus“. Auf die Rückfrage, wer denn in ihren Augen überhaupt ein Nazi sei, lautet ihre Auskunft: „Jede/r, der/die nicht die Grünen wählt.“

Was gemäß dem Prinzip „Dumme Antwort auf dumme Frage“ schlagfertig und geistreich wirken soll, ist schon allein deshalb ungeschickt, weil es die rechte Szene zum Missbrauch einlädt. Aus dem Kontext gerissen, geht die Ironie verloren, das Zitat lässt sich gegen seine Urheberin verwenden.

Doch die Ironie bietet in diesem Fall noch mehr Anlass zur Kritik. Sie verhöhnt den Fragesteller, indem sie ihm plumpe Vorurteile gegenüber Journalisten unterstellt („Halten alles, was nicht grün ist, für rechts“), erteilt jedem Bemühen um ein Gespräch auf Augenhöhe eine unmissverständliche Absage und besonders perfide: Sie verdeckt, dass die Gefragte eine wirkliche Antwort schuldig bleibt.

Ironie im verheerenden Zustand

Der Fall ist typisch für den verheerenden Zustand der Ironie. Er zeigt, wie sich ihre hervorragendsten Eigenschaften ins Gegenteil verkehren. Denn Ironie ist eigentlich nicht zur Selbstbestätigung und Vernebelung erfunden worden, sondern zur kritischen Befragung eigener Überzeugungen, um daraus Erkenntnisse zu erlangen.

Urvater Sokrates

Ihr Urvater, der griechische Philosoph Sokrates, war davon überzeugt, dass menschliches Wissen schlechthin nicht existiert und deshalb jede Sache von verschiedenen Seiten gleichermaßen wahr sein kann. Wer dennoch nach Weisheit strebt, ist deshalb gut beraten, ein Argument immer auch von der Gegenseite aus zu betrachten.

Ironie, schreibt der Philosoph Vladimir Jankélévitch, sei aus diesem Grund eine „Lektion der Bescheidenheit, der Nüchternheit und des Misstrauens“. Auf diesem Fundament lässt sich ein solides Selbstvertrauen gründen. Wenn ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß, und dieses Nichtwissen mit ironischem Witz und Heiterkeit trage, bin ich nämlich besser dran als all die ernsten Seelen, die an eine alleingültige Wahrheit glauben: „Wenn sie verlieren, verlieren sie alles. Welch leichte Beute für das Unglück!“

Ideal der Bescheidenheit

Die Ironie der Achtundsechziger hat dieses Ideal der Bescheidenheit noch befolgt, das gilt insbesondere für die Mitglieder der Autoren- und Zeichnergruppe Neue Frankfurter Schule. F.W. Bernsteins berühmter Satz „Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche“ steht dafür geradezu beispielhaft.

Damals war Ironie noch an Bildung und Verantwortung geknüpft: Wer sich ironisch äußerte, wollte damit nicht bloßstellen, sondern Erkenntnis befördern. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert.

Instrument der Menschenverachtung

Ironie ist zum Instrument der Menschenverachtung geworden. Wenn Rechte über Flüchtlinge als „Kulturbereicherer“ und „Fachkräfte“ sprechen, dann zeigt sich darin nicht heitere Gelassenheit und Bescheidenheit, sondern Hohn und Arroganz. Und nicht das Bewusstsein der eigenen Beschränktheit kommt hier zum Ausdruck, sondern der feste Wille, in diesen Schranken verbleiben zu wollen.

Ironie gibt uns inzwischen Grund zum Misstrauen: Statt Unwissenheit offen auszustellen, dient sie nur noch dazu, sie zu kaschieren. Und statt Gesprächsräume zu eröffnen, wirft sie mit großem Getöse die Tür zu.

Unlustig sein kommt in Mode

Es fällt auf, dass zurzeit in Persönlichkeiten wie der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer oder dem Parteichef der Grünen, Robert Habeck, eher unlustige Charaktere die Liste der beliebtesten Politiker anführen. Ganz anders also noch zu Zeiten der großen Ironiker am Rednerpult – Joschka Fischer, Norbert Lammert oder auch Gregor Gysi. Wir sehnen uns ganz offensichtlich wieder nach Ernsthaftigkeit und nach Menschen, die das sachliche Argument dem billigen Witz vorziehen.

Zynismus statt Ironie

Die Ironie hat vorerst ausgedient, weil der Zynismus sich ihrer bemächtigt hat: In einer Gesellschaft, die von Hass, Missgunst und Zwietracht geprägt ist, kann sie gar nicht funktionieren. Sollten wir eines Tages wieder in der Lage sein, miteinander aufrichtige Gespräche zu führen, kommt sie vielleicht wieder zur Blüte.

"Nazis rein"

Übrigens: Die Geschichte um die Nazi-Äußerung hat diese Woche eine weitere Wendung genommen. Im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ titelte ein prominenter Kolumnist: „Nazis rein“. Auch er hat es wohl ironisch gemeint. Ging genauso schief.