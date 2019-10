Die Mütze mit den weißen und schwarzen Klaviertasten ist sein Markenzeichen. Jedenfalls trägt David Helbock sie zu allen drei Konzerten, in denen er beim Konstanzer Jazzherbst als Artist in Residence auftritt. Egal in welcher Formation er spielt, im Trio Random/Control, solistisch mit Improvisationen über Filmmusik von John Williams oder im Quartett, unter anderem mit der Sängerin Filippa Gojo – immer ist die Mütze dabei und sagt uns: Hier kommt der Tastenmann. Und was für einer. Helbock spielt sich gerne in Ekstase. Er weiß, was der Flügel kann, um nicht zu sagen aushält, und nutzt dieses Spektrum mit größter Virtuosität.

Inspiriert von John Williams' Filmmusik

Vor allem in seinem Solo-Programm über Filmmelodien von John Williams (das er im Kunstverein vor der beeindruckenden Kulisse der OTGO-Ausstellung spielt) schont er sich und die Tasten nicht. Themen aus „Harry Potter“, „E.T.“, „Schindlers Liste“, „Catch me if you can“ oder „Star Wars“ verarbeitet er durchaus wiedererkennbar, aber immer mit Lust am Hochtourigen. Das gibt dem Programm trotz der sehr unterschiedlichen Vorlagen etwas Eintöniges. Die leisen Momente sind selten. Helbock zeigt sich als großer Virtuose, aber John Williams‚ Themen fügt er wenig eigene Gedanken hinzu. Immerhin gelingt „Hedwig‘s Theme“ aus „Harry Potter“ in der zweiten, von Helbock präsentierten Version tänzerischer, und in der Nummer über „Schindler‘s Liste“ zeigt sich der Pianist von einer stärker lyrischen Seite. Trotz allem macht die Session Spaß – schon wegen des „Erkennen Sie die Melodie“-Spiels, das man unweigerlich zu spielen beginnt.

Anderntags, mit dem David Helbock Quartett, geht es in eine andere Richtung. Jazzpop statt Filmmusik. Und gerade weil eine Sängerin zu dem Quartett gehört, fällt mal wieder auf, wie männerlastig der Jazz nach wie vor ist. Frauen? Fast immer Fehlanzeige. Und wenn, dann singen sie. Was freilich weder dem Jazzherbst noch dem David Helbock Quartett angelastet werden kann.

Frauen im Jazz sind selten

Filippa Gojo hat eigentlich keine große Stimme, aber sie kompensiert das durch eine blitzsaubere Technik und stilistische Vielfalt. Und – auch das ist ihr hoch anzurechnen – sie ist mehr als nur die sonst frauentypische Soul-Maus. Sie scattet und schreit, singt klassisch (Clara Schumann), haucht auch mal ins Mikro und hält sich gelegentlich ein Mega- statt eines Mikrophons vor den Mund. Spielwitz auf wechselnden Blasinstrumenten zeigt auch Johannes Bär, der bereits in David Helbocks Trio Random/Control dabei war. Und Schlagzeuger Herbert Pirker erweist sich nicht nur in dem Titel „Emily‘s Truth“ als Meister des komplexen, aber tänzelnden Rhythmus.

Insgesamt spielte sich das Quartett mit dem Programm, dessen Nummern laut Helbock von für ihn wichtigen Frauen inspiriert sind, in die Herzen des Publikums. Als danach das Lukas Mantel Sextett die Bühne betrat, waren die Sympathiepunkte praktisch schon alle vergeben. Trotz der musikalischen Versiertheit der sechs Musiker litt ihr Auftritt doch unter Langatmigkeit.

Die Entdeckung des Festivals war das Trio Da/Da/Di mit dem Pianisten David Schuckart. | Bild: Stefan Postius

Die eigentliche Entdeckung des Festivals aber war ohnehin am ganz anderen Ende der Skala angesiedelt, die der Jazzherbst stilitisch zu bieten hatte. Nach Helbocks wuchtigem, aber auch gefälligem Filmmusik-Programm, wagte das Trio Da/Da/Di um die beiden Konstanzer Musiker David Schuckart (Piano) und Dirk Handreke (Elektronik) eine freejazzige Performance vorwiegend aus Geräuschklängen. David Schuckart hatte dafür einen ganzen Hausstand mit Bürsten aller Art ins Klavierinnere gehäuft, während Dirk Handreke mit Kabeln und Knöpfchen hantierte, und der Schlagzeuger Daniel Kartmann die perkussive Palette noch erweiterte.

Elektronikkünstler Dirk Handreke mit Knöpfchen und Kabeln im Trio Da/Da/Di. | Bild: Stefan Postius

Aus diesem Klangmaterial bauten die drei Musiker eine Improvisation, die einen aufrecht auf der Stuhlkante sitzen ließ. Von wegen Freejazz ist, wenn einzelne Musiker vor sich hin wurschteln! Die Performance von Da/Da/Di zeichnete sich gerade dadurch aus, dass die Musiker aufeinander hörten. Sie reagierten sensibel, griffen Anregungen der anderen auf, entwickelten sie weiter und hielten so die Spannung über eine gute halbe Stunde aufrecht. Dabei gingen sie nicht dogmatisch mit dem Klangmaterial um, öffneten auch Fenster für Grooves und Ostinati oder klassische Elemente auf dem Flügel.

Das Quartett rarum, das anschließend ebenfalls mit einer freejazzigen Performance den Abend beschloss, mag noch energetischer und rückhaltloser vorgegangen sein und brachte auch noch ein Quentchen mehr Obszönität in die Musik, den erzählerischen Spannungsbogen aber kriegten sie nicht so schlüssig hin wie das junge Nachwuchstrio.