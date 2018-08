von Martina Farmbauer, Rio de Janeiro

Sie ist entweder von der Bushaltestelle gekommen oder zum Strand von Ipanema gegangen. Dabei trug sie entweder Schuluniform oder Bikini. Die Männer, die in der Bar „Veloso“ saßen, machten ihr Komplimente und pfiffen hinter ihr her. Die Frau sagt heute, sie hätte nicht geschaut und auch nicht gewusst, dass es sich bei zwei von den Männern um Tom Jobim und Vinicius de Moraes handelte habe. Und in welchem Moment diese inspiriert von ihrem Hüftschwung Geschichte schrieben.

„Jedes Mal, wenn ein Geburtstag oder Ähnliches ansteht, richtet sich die Aufmerksamkeit der Medien auf mich“, sagt Helô Pinheiro und lacht. Im Sommer 1958 ist „Chega de Saudade“, das ebenfalls aus der Feder von Tom Jobim und Vinicius de Moraes stammt und João Gilberto in Rio de Janeiro aufgenommen hat, entstanden und hat die „Neue Welle“ begründet. Aber das Lied, das mit „Yesterday“ von den Beatles um Platz eins in der Liste der Songs mit den meisten aufgenommenen Versionen wetteifert, ist „The Girl from Ipanema“, die englische Variante.

Helô Pinheiro, damals brünett, heute blond gefärbt, zeigt, dass man auch im Alter von 73 Jahren noch fit sein und gut aussehen kann. Helô ist keine „Garota” mehr, sondern eine „Vovô”, eine Oma, die „Bossa Nova” keine „Neue Welle” mehr, sondern ein alter Hut. In die Bar „Villarino“ im Zentrum, wo Tom Jobim und Vinicius de Moraes 1956 ihre Partnerschaft begründeten, gehen heute Anwälte und Angestellte Mittagessen.

Die „Veloso Bar“, in der Tom Jobim und Vinicius de Moraes damals „Garota de Ipanema“ geschrieben haben, heißt heute – „Garota de Ipanema“. Hier zieht es an diesem Dienstagabend im tropischen Winter, auf der Speisekarte stehen zwei Gerichte, eines mit Fleisch und eines mit Fisch, „à Garota“. Mit Helô Pinheiro haben beide wenig zu tun. Die „Garota de Ipanema“ ist ein touristischer Ort, außer Portugiesisch sind Englisch und Spanisch zu hören. Aber Helô kommt auch manchmal hierher, erst vor einigen Tagen, erzählt einer der Kellner, sei sie da gewesen, sie möge allerdings Petiscos wie „Bolinhos de Bacalhau“, Kabeljau-Bällchen.

Man hört Bossa Nova in den Straßen von Rio de Janeiro, wo an einem wolkigen Montagnachmittag von irgendwoher der Klang eines Saxophons und die Melodie von „Girl from Ipanema“ hergeweht kommen, und in Bars in Europa und den Vereinigten Staaten, wo sie als entspannte Musik im Hintergrund läuft, die quasi die Wellen und die Sonne von Ipanema hinüberspült. Vielleicht geht auch ein schönes, unerreichbares Mädchen vorbei. „Ah, porqueestoutãosozinho? / Ah, por que tudo é tão triste? / Ah, a beleza que existe...“ Helô Pinheiro verkörpert dieses Gefühl in der Welt.

Das Klima zwischen der „Garota de Ipanema“ und den Erben der Schöpfer ist vergiftet, wobei der Streit möglicherweise mehr mit menschlichen Gefühlen wie Neid und Eifersucht als mit wirtschaftlichen Interessen zu erklären ist. Tom Jobim hat Helô Pinheiro nicht nur ein Lied geschrieben. Sondern er soll ihr auch einen Heiratsantrag gemacht haben, wovon Helô sich zwar geehrt fühlte. Aber sie hatte damals auch schon einen Freund, Fernando, mit dem sie sich verloben sollte. Helô Pinheiro schenkte Tom Jobim fast nie Aufmerksamkeit, wie es sogar in „The Girl from Ipanema” heißt, der englischen Version, die Helô in dem für sie typischen Sprechgesang wiedergibt: „She looks straight ahead, not at me. (…) / And when she passes, I smile but she doesn’t see.”

Dennoch hat Tom Jobim auch nach der Hochzeit mit seiner zweiten Frau viel von Helô Pinheiro gesprochen. Einmal sagte er in Anwesenheit beider sogar, dass er Ana Lontra nur geheiratet habe, weil sie Helô Pinheiro ähnlich sehe... Helô Pineiro hält es nach wie vor für vorteilhaft, dass sie dem Werben Tom Jobims widerstanden hat. „Wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre ich heute Witwe“, sagt Helô. „Traurig.“ Aber sie wäre auch reich. Ana Londra, die Fotografin geworden ist, hörte nach Toms Tod auf zu arbeiten und widmete sich der Verwaltung des Erbes von Tom Jobim, dessen Statue an der Strandpromenade von Ipanema steht und nach dem der Flughafen von Rio de Janeiro benannt ist.

Das Lied "The Girl from Ipanema" ist einer der weltweit bekanntesten Songs des Bossa Nova. Geschrieben wurde er von Antônio Carlos (genannt Tom) Jobim. Eine erste Einspielung 1963 blieb weitgehend unbeachtet. Bekannt wurde der Song erst in einer Version des amerikanischen Saxofonisten Stan Getz sowie des Ehepaars João (Gitarre) und Astrud (Gesang) Gilberto. Später wurde er von Stars wie Frank Sinatra, Cliff Richard und Madonna interpretiert. (brg)

