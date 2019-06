Was in Erinnerung bleibt, ist sein Humor. Wer Helmut Weidhase kannte – ob als Musikkritiker des SÜDKURIER, als Hochschullehrer oder als glühenden Verfechter von Peter Lenks satirischen Skulpturen -, der erinnert sich an mancherlei Anekdoten. So auch wir in der SÜDKURIER-Redaktion, die den umtriebigen Kulturmenschen Weidhase aus unterschiedlichen Zusammenhängen kannten. Ein Kollege erzählte, wie Weidhase mal auf einer Exkursion nach Oberschwaben die Epoche des „Rokoko“ definierte, nämlich als „Barock mit Hefe“. Sofort stehen einem die üppigen Rundungen dieses wie ein Hefekuchen aufgegangenen spätbarocken Stils vor Augen. Das bleibt im Gedächtnis.

Ansteckende Begeisterung

Helmut Weidhase war Literatur- und Musikwissenschaftler. Und das mit einer Begeisterung, die ansteckend war. Geboren 1936 in Sachsen-Anhalt, studierte er in Berlin, promovierte in Tübingen und kam als Hochschullehrer an die noch junge Universität Konstanz. Hier lehrte er bis 2002 als Akademischer Rat für Deutsche Sprache und Literatur. Eine Kollegin erinnert sich noch, wie sie als Erstsemester in eine seiner Veranstaltungen geriet, wo er die Herkunft mittelalterlicher Handschriften mit den Worten kommentierte: „Alles noch sehr trinkbare Lagen.“ Ohne Weidhase, erzählt sie, hätte sie sich nicht für Mittelalter-Literatur als Fach entschieden.

All diese Anekdoten bezeugen nicht nur sein ungeheures Fachwissen, sondern auch eine ungebremste Lebenslust – ja, nennen wir sie ruhig barock, ob mit oder ohne Hefe. Auch seine Musikkritiken, die er für den SÜDKURIER schrieb, sprudelten förmlich über. Sprachgewaltig, mit Emphase, aber auch mit feiner Ironie grundiert schrieb er über klassische Konzerte in und um Konstanz.

Nicht schwierig, sondern verspielt

Dass manchen seine Texte als zu sperrig, gar schwierig erschienen, ist ein Vorwurf, der ihn ungerechtfertigt trifft. Weidhase ging mit seinem Wissen nicht hausieren und verkomplizierte seine Texte nicht. Man musste sich aber auf sie einlassen, auf seine bildhaften Umschreibungen und seine Sprachspiele. Beispiel gefällig? Über eine Uraufführung der Donaueschinger Musiktage, die er rund 35 Mal für den SÜDKURIER besuchte, schrieb er, sie sei „eine durchmusizierte Notenwüste, bei der sich der Zuhörer am Ende tatsächlich am Verdursten wähnen konnte“. Kann man einen Verriss schöner formulieren?

Vor einigen Jahren zog sich Helmut Weidhase von seinen Aktivitäten im Konstanzer Kulturleben zurück. Das Gehen fiel ihm immer schwerer und somit auch der Gang in die Konzerte. Auch die schon legendären Werkeinführungen vor den Konzerten der Südwestdeutschen Philharmonie stellte er ein. Sein letzter Text für den SÜDKURIER war eine CD-Kritik von Aufnahmen der Pianistin Henriette Gärtner, erschienen im November 2018. Jetzt ist Helmut Weidhases Stimme ganz verstummt. Ein Verlust, nicht nur für das Konstanzer Kulturleben.