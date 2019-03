Die Musikschulrektorin wusste es bereits. Nur Irmi Wette selbst war es noch nicht recht klar, dass sie aus einer berühmten Künstlerfamilie stammt. Eines Tages – Irmi war vielleicht neun oder zehn Jahre alt – nahm die Rektorin sie aus dem Schwarzwald mit nach Freiburg in die Oper. Sie sahen und hörten „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Das Mädchen war überaus beeindruckt. „In dem Moment begann bei mir die Liebe zum Theater und zum Theatermachen“, sagt sie heute.

Damals auch muss ihr langsam klar geworden sein, dass sie eine direkte Nachfahrin des Komponisten Humperdinck (1854-1921) und seiner Schwester Adelheid Wette (1858-1916) ist. Adelheid Wette, geborene Humperdinck, hatte das Singspiel „Hänsel und Gretel“ initiiert und selbst das Libretto geschrieben. Noch heute steht das Stück häufig auf den Spielplänen der Opernhäuser.

Das undatierte Archivbild zeigt den 1921 gestorbenen Komponisten Engelbert Humperdinck. | Bild: DPA

Die Verwandtschaft zu der Familie Humperdinck und Wette verläuft über Irmi Wettes Vater. Er war Enkel von Adelheid Wette. Irmi selbst ist ihre Urenkelin. Und die Urgroßnichte von Engelbert Humperdinck. Dass Irmi, die heute als Betreiberin der Konstanzer Puppenbühne in der Region bekannt ist, ihre eigene Herkunft erst so spät klar wurde, dürfte auch damit zusammenhängen, dass ihr leiblicher Vater bereits starb, als sie erst zwei Jahre alt war. Ihre Mutter heiratete nicht mehr wieder. „Der frühe Tod meines Vaters war eine extreme Belastung für sie.“ Sie war zunächst einmal mit anderen Dingen beschäftigt.

Von den Ahnen geträumt

Ihren Zugang zu Humperdinck und seiner Schwester erarbeitete sich Irmi Wette also weitgehend selbst. Und dieser Weg war für sie mit mehreren Aha-Erlebnissen verbunden. Schließlich stellte sich irgendwann die Frage, woher sie eigentlich ihre musische Begabung hat. „In meiner Familie bin ich in dieser Hinsicht die Exotin. Ich bin die Einzige, die kreativ arbeitet. Meine Geschwister gar nicht.“

Bei ihrer Oma stand eine Skulptur von Adelheid Wette, die das Kind Irmi sehr bewunderte. Später begann sie, Briefwechsel von Engelbert Humperdinck zu lesen. „Ich habe dann auch von beiden nachts geträumt. Da waren sie mir sehr nah“, erzählt Irmi Wette. Später suchte sie Humperdincks Kinder auf, die in einem Heim in Bad Neuenahr lebten. Die Familie Humperdinck kam aus dem Rheinland. Vor allem eine Großtante, ihre Namensvetterin Irmgard Humperdinck, hatte es ihr angetan, weil sie noch mit 70 Jahren damit begann, Cello zu lernen. „Als sie 86 war, haben wir zusammen Musik gemacht. Sie hat mich sehr beeindruckt, weil sie mir vorlebte, wie man auch im hohen Alter noch etwas Neues beginnen kann.“

Mit der Wagner-Familie befreundet

Die emotionale Nähe zur Familie Humperdinck hat aber auch ihre Grenzen. „Manchmal habe ich mir auch sagen müssen, stopp, das will ich gar nicht wissen.“ Humperdinck war ein Wagnerianer und mit der Wagner-Familie eng verbunden. Cosima Wagner war die Patin von Humperdincks Sohn Wolfram. Und wie Nachkommen der Wagner-Familie mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, gab es möglicherweise auch ähnliche Verflechtungen in der Humperdinck-Familie. Wolfram jedenfalls machte im Nationalsozialismus Karriere als Regisseur und Intendant. „Aber das sind alles Prozesse, von denen ich mich abgrenzen muss“, sagt Irmi Wette.

Kinder initiierten die Oper

Nun müsste es für eine Puppenspielerin, die die Nachfahrin der Macher der Oper „Hänsel und Gretel“ ist, eigentlich naheliegend sein, dieses Stück für ihre Puppenbühne zu adaptieren. Natürlich ist sie immer wieder darauf angesprochen worden: „Warum präsentieren Sie das nicht? Warum erzählen Sie nicht, dass Sie die Nachfahrin sind?“ Klar, dass dann von vornherein ein hoher Erwartungsdruck auf der Produktion liegt. „Ich dachte mir, ich kann mich doch nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe doch nichts damit zu tun, außer, dass ich halt die Nachfahrin bin. Für mich waren das viel zu große Schuhe.“

Inzwischen aber tastet sie sich sehr wohl an eine solche Produktion heran. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie zu der Oper und ihren Urahnen eine große Affinität empfindet. Eines Tages entdeckte sie zudem, dass Adelheid Wette für das Singspiel „Hänsel und Gretel“ von einem Puppenspiel ihrer eigenen Kinder angeregt worden war. „Das hat mich zu Tränen gerührt. Und das möchte ich auch heute noch durch das Projekt in die Welt tragen: Dass meine Uroma durch Kinder zu diesem weltberühmten Werk gekommen ist.“ Wenn das keine Steilvorlage für eine Adaption für die Puppenbühne ist!

Das Original ist heilig

Eine Koproduktion mit der Südwestdeutschen Philharmonie ist allerdings zunächst einmal daran gescheitert, dass Irmi Wette nicht bereit war, mit einer veränderten Textfassung zu arbeiten. Für sie ist das Original von Adelheid Wette heilig – genauso wie sie es nicht erträgt, wenn sie in der Oper Inszenierungen sieht, die das Stück ihrer Meinung nach komplett umdeuten, beispielsweise das Hexenhaus als Kaugummiautomaten, die Hexe als Rockerbraut in Latex und die Engel als Bugs Bunny und andere Comic-Figuren darstellen. Weil sie solche Regiedeutungen einfach nicht erträgt, tut sie sich selten solche Operngänge an.

Die Hexe lockt Hänsel und Gretel in ihr Lebkuchenhaus. Die Puppen stellt Irmi Wette selbst her. | Bild: Andreas Kochloeffel

Für die eigene Adaption hat sie bereits Puppen entwickelt – die Mechanik der Tischlerfiguren mit einem Kugelgelenk im Kopf, die ganz feine Bewegungen machen können, hat sie anfertigen lassen. Die äußere Gestalt aber schafft sie selbst. Der Clou ist, dass die Eltern von Hänsel und Gretel Engelbert Humperdinck und seiner Schwester Adelheid nachempfunden sind. Mit rötlichen Haaren und blauen Augen. So sahen wohl die historischen Vorbilder aus.

Umsetzung mit Pianisten Andreas Jetter

Für die musikalische Umsetzung tut sich Irmi Wette mit dem Pianisten Andreas Jetter zusammen. Er spielt den Klavierauszug weitgehend ungekürzt, und zwei Sopranistinnen übernehmen die Gesangspartien, während Irmi Wette selbst die Puppen bedient. Am liebsten würde sie außerdem noch Musikschulkinder in die Aufführung integrieren. Sie sollen Taumännchen und Sandmännchen singen. „Wir haben da verschiedene Varianten in Planung.“

Bilderbuch in Planung

Bei dem Puppenspiel alleine wird es nicht bleiben. Irmi Wette arbeitet zeitgleich auch an einem Bilderbuch zu „Hänsel und Gretel“. Auch hier bildet der Text von Adelheid Wette die Grundlage, Irmi Wette zeichnet die Illustrationen dazu. „Die Idee ist auch, dass das Bilderbuch erklärt, wie Oper funktioniert. Also auch das Ganze drumherum wie Orchestergraben, Vorhang, Instrumente.“ Auch Richard Strauss soll dort seinen Platz erhalten – er war der Uraufführungsdirigent von Humperdincks „Hänsel und Gretel“.

Wann all das an die Öffentlichkeit geht, ist noch nicht ganz klar. Derzeit werden die Puppen noch einmal überarbeitet. Und dann gilt es, sämtliche Beteiligte zusammenzuführen. Für Irmi Wette jedenfalls wird mit dem Puppenspiel und dem Bilderbuch nach dem Vorbild ihrer Urahnen ein Lebenstraum in Erfüllung gehen.

Zur Person

Irmi Wette, 1969 geboren, lebt als Puppenspielerin und Sonderpädagogin in Konstanz und ist vielen als Betreiberin der Konstanzer Puppenbühne und des Stücks „Pfoten weg!“ bekannt, einem Projekt für Kinder zur Prävention von sexueller Gewalt. Im Repertoire ist auch klassisches Kasperltheater. Ihre Figuren stellt sie selbst her. Bevor sie 1998 ihre Puppenbühne gründete, arbeitete sie als Sonderpädagogin mit (wie sie sie bezeichnet) „verhaltensoriginellen“ Kindern. (esd)