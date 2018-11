von dpa

Heute Nacht findet die Verleihung des wichtigsten Medienpreises deutschlands statt. Zur Verleihung kommen neben Fernsehstars auch YouTube'er und international bekannte Musiker.

Bild: Tobias Schwarz/afp

Bild: Britta Pedersen/dpa

Penelope Cruz kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/afp

Take That kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Rebecca Mir und Massimo Sinato kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Dua Lipa kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Udo Lindenberg kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Toni Garrn kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Soeren Stache/dpa

Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk beim Vorempfang zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi im Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Sibel Kekilli kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Soeren Stache/dpa

Alicia Rittberg und Nico Hofmann beim Vorempfang zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi im Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Lisa und Lena kommen zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Victoria Swarovski kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Soeren Stache/dpa

Birgit Schrowange und Freund Frank Spothelfer beim Vorempfang zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi im Stage Theater.

Bild: Soeren Stache/dpa

Christian Lindner, Vorsitzender der FDP, und Freundin Franca Lehfeldt beim Vorempfang zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi im Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Barbara Becker kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Tobias Schwarz

"Die Lochis" kommen zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Sylvie Meis kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Tobias Schwarz/afp

Eva Padberg kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Mareile Höppner kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Guido Cantz und seine Frau Kerstin kommen zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Thore Schölermann und Jana Kilka kommen zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Franziska Knuppe kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Britta Pedersen/dpa

Mark Forster kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Luke Mockridge kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

Bild: Jens Kalaene/dpa

Lena Gercke kommt zur 70. Verleihung des Medienpreises Bambi in das Stage Theater.

