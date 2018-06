Manchmal weiß man besser, wie es einem Serien-Star geht als der eigenen Omi. Die lieben Fernseh-Verwandten hießen früher Little Joe Cartwright („Bonanza“), Flipper, Mutter Beimer („Lindenstraße“) oder Susan Delfino („Desperate Housewives“). Heute eben Victor Burger – also: Sascha Hehn.

In den 1980er-Jahren assistierte der Münchner in der „Schwarzwaldklinik“ als Dr. Udo Brinkmann. 1994 spezialisierte er sich auf den „Frauenarzt Dr. Merthin“. Dann zog er den weißen Kittel aus und enterte wieder das „Traumschiff“. Dort stieg er vom Chef-Steward (das war in den 80ern) zum Ersten Offizier und 2014 zum Kapitän auf. Männer in Uniform erobern so manches Frauenherz, auch in der zivilen Schifffahrt.

Käpt’ns Dinner bis zum Abwinken? Stets gute Laune unter der Palme? Es reicht. Hehn verlässt das Traumschiff, wie er vor vier Wochen bekannt gab. Aus seinem Rücktritt muss man keinen Staatsakt machen, aber ein deutliches Anzeichen für den Überdruss an sektbeschwipster Serien-Fröhlichkeit ist seine Amtsmüdigkeit schon.

Sascha Hehns Rücktritt

„Leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren“, erklärt der 63-Jährige zu seinem Rücktritt. Und weiter: „Vielleicht ist der Charme ja mit Wolfgang Rademann gegangen – ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten.“ Serienschöpfer Rademann starb 2016. Sascha Hehn behielt seinen Charme – und die Ansprüche an seinen Beruf.

Anders das „Traumschiff“: Es dümpelt je länger, desto langweiliger vor sich hin. Spannungsarme Plots, Scheinkonflikte, steife Dialoge, unterforderte Schauspieler, stereotype Geschlechterrollen und als Höhepunkt das Kapitäns-Dinner zur Dinner-Marsch von James Last. Sonst noch was? Ja. Das blitzweiße Schiff, die „MS Amadea“, mit seiner blitzsauberen Crew steuert viele exotische Ziele an, zuletzt die Malediven. Schön zu sehen. Aber das alles kann man auch anderswo sehen – bei Reportagen über Schiffsreisen, die seit ein paar Jahren im Fernsehen aufkreuzen.

Knallharte Konkurrenz

Und genau das ist das Problem. Das „Traumschiff“ hat einen knallharten Konkurrenten bekommen: die Realität. Zum einen boomen Reality-Soaps mit „echten“ Kapitänen, Köchen und Passagieren. Sie sind näher am Leben dran. Zum anderen, wichtiger noch: Jeder, der imstande ist, ein paar hundert Euro (oder auch ein paar tausend) beiseite zu legen, kann heutzutage selber eine Schiffsreise tun. Die Kreuzfahrt-Branche, sie brummt. Warum?

Kreuzfahrten sind Luxus für jedermann. Die Schiffe sind eine Welt für sich, in der die Reisenden sicher sind und unter sich. Nach dem Anlegen im Hafen kann man auf Pirsch ins Dickicht fremder Städte gehen. Abenteuer ohne Gefahr, Genuss ohne Risiko. Schlimm?

Gewiss, das Schweröl der Schiffe ist eine arge Umweltsünde, und die von den modernen Kreuzfahrern eroberten Städte sind schlimm dran; viel Geld bleibt hier nicht hängen. Aber: Die Sehnsucht der Schiffstouristen ist legitim. Sie wünschen sich Sicherheit, Sport und Show, Flirts, Essen und Trinken je nach Lust und Laune. Man muss schon ein Volksfeind und Elitebolzen sein, um diese Sehnsucht abzukanzeln.„Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“: Das Fernweh ist Treibstoff auch für das „Traumschiff“ im Fernsehen. Eigentlich müsste es super laufen; wie geschmiert in einer Rückkoppelungsschlaufe: Wo viele Touristen sind, kommen immer mehr; wenn viele Menschen Kreuzfahrten buchen, müssten sich theoretisch immer mehr Zuschauer fürs „Traumschiff“ interessieren.

Traumhafte Quoten

Tatsächlich hat das „Traumschiff“ immer noch Traumquoten. Zum Beispiel am Ostersonntag: 6,26 Millionen Zuschauer begleiteten die Malediven-Fahrt. Allerdings wird das Publikum immer älter. Und die Serie träger. Andere sind dabei, das „Traumschiff“ mit links zu überholen. An besagtem Sonntag brachte es eine Tatort- Wiederholung auf 7,71 Millionen Zuschauer.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat fünf mächtige Gegner. Erstens: das Internet. Jugendliche schauen kaum noch Fernsehen, sondern ziehen sich mit ihrem Tablet zurück. Zweitens: Netflix. Der Streamingdienst bietet einfach die besseren Serien. Drittens: Meinung bildet sich heute wildwüchsig in Chatrooms. Beim Thema Ukraine etwa attackieren User die „antirussische Propaganda“ von ARD und ZDF. Viertens: Die sich neue Rechte in Europa kämpft gegen das angeblich „linke Staatsfernsehen“ und seine „Zwangsgebühren“.

Bleibt der fünfte und schlimmste Feind des Fernsehens: die Trägheit, Ideen-Armut und Mutlosigkeit der Anstalten. Da hat das ZDF mit seinem „Traumschiff“ ein breitenwirksames Format, das vorwärts getragen werden könnte durch die riesige Woge von Kreuzfahrt-Urlaubern. Aber die Verantwortlichen ruhen sich auf der Welle aus. Sie machen aus dem Serien-Ereignis, auf das Millionen Zuschauer warten, einen Dauerlutscher mit dem süßlichem Geschmack von Vorabend-Serien.

Serien am Puls der Zeit

Da sind andere Langzeit-Serien näher am Puls der Zeit. In der „Lindenstraße“ (ARD) nimmt seit der Erstausstrahlung 1985 das Konfliktpotenzial rapide zu; Nachbarschaftsstreit, Firmenpleite, Ausländerhass, Öko-Freaks, Sterbehilfe, Bundestagswahl. Eine „Seifenoper“ muss sich nicht mit Schaumschlägerei begnügen. Sogar bei den behäbigen „Fallers“ (SWR) ist kürzlich hinterm Holzstapel ein farbiger Flüchtlingsbub aufgetaucht, und Ziehtochter Jenny, studierte Juristin, hält Gerichtstag auf dem Hof, wenn die Familie streitet.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil von allen Haushalten gebührenfinanziert, hat den Auftrag, sich um das Gemeinwesen und Allgemeinwohl zu kümmern. Dazu gehört, dass ein „Traumschiff“ nicht nur von Liebe und Luxus träumt, sondern die gezinkten Karten auf den Tisch legt: seine Öko-Bilanz, die Hungerlöhne fürs Personal aus Schwellenländern, schwere See.

In seiner jetzigen Bauweise ist das „Traumschiff“ ein Werbestreifen für die Kreuzfahrt-Industrie. Sascha Hehn meint, man müsse „mehr in die Dinge investieren, die am Ende einen guten Film ausmachen“. In zwei bereits abgedrehten Folgen wird er noch zu sehen sein. Einen Nachfolger gibt es laut ZDF noch nicht. Derweil wird im Netz diskutiert: Wen wollen wir als neuen Kapitän? Wayne Carpendale? Erol Sander? Jan Josef Liefers? Til Schweiger? Elyas M’Barek, Jogi Löw, Harald Schmidt? Beim derzeitigen Zustand des „Traumschiffs“ kann die Devise nur heißen: Käpt’n Blaubär, bitte übernehmen Sie!

Die ZDF-Reihe Das „Traumschiff“ lief zum ersten Mal am 22. November 1981 im ZDF, Ziel waren damals die Bahamas. Die Idee zur Reihe stammt von Produzent Wolfgang Rademann. Vier Kapitäne hatte das Schiff bislang – nach Sascha Hehns Rückzug wird der fünfte gesucht. Gedreht wird inzwischen auf der „MS Amadea“. In den besten Zeiten schalteten bis zu 25 Millionen Zuschauer die Filme ein.

