Die Werbung weiß das schon lange: Nackte Haut erhöht die Aufmerksamkeit. Deshalb hatte auch „mindestens die Hälfte der klassischen TV-Skandale mit Sex zu tun“, sagt Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger. Den Auftakt dieser Chronik markierte 1961 die entblößte Brust von Romy Schneider in „Die Sendung der Lysistrata“ (ARD).

In den 70er-Jahren gerieten angesichts der nackten Brüste von Ingrid Steeger im Comedy-Format „Klimbim“ (1973-1979) nur noch männliche Jugendliche in Wallung. Sex im Fernsehen war laut Hallenberger ohnehin stets „Sex aus männlicher Sicht. Heutzutage, da YouPorn (ein Video-Portal, Anmerkung der Redaktion) in dieser Hinsicht alle Wünsche erfüllt, lohnt es sich für das Fernsehen nicht mehr, noch auf diese Weise Aufmerksamkeit zu erregen.“

Sex nur unter der Decke

Tatsächlich wird Nacktheit im Fernsehen seltener, jedenfalls auf den wichtigen Sendeplätzen der großen Programme. Früher wurden Autoren bei Drehbuch-Besprechungen regelmäßig aufgefordert, noch eine knackige Sex-Szene einzubauen; heute findet der Sex im Fernsehfilm in der Regel unter der Decke statt. Ursache, glaubt Hallenberger, sei ein neuer Puritanismus: „Sex im Film oder in der Werbung war das Symbol eines den Sinnen und der Welt zugewandten Lebens, in dem Lust und Genuss im Vordergrund standen. Diese Zeiten sind vorbei. Nackte Haut hat für viele Zielgruppen keinen Reizwert mehr oder ruft sogar Ablehnung hervor, und natürlich hat sich auch in den Redaktionen das Bild der Geschlechterrollen geändert.“

Allerdings wird die These vom neuen TV-Puritanismus von gleich mehreren Fernsehfilm-Chefinnen bestritten. Besonders deutlich wird Christine Strobl, Geschäftsführerin der unter anderem für die Donnerstags- und Freitagsfilme im Ersten verantwortlichen ARD-Tochter Degeto: „Das ist Nonsens. Nacktheit findet ganz selbstverständlich statt, wenn sie erzählerisch Sinn macht. Nacktheit des Tabubruchs wegen oder aus voyeuristischen Gründen interessiert uns nicht.“

Verändertes Rollenverständnis

Heike Hempel, stellvertretende Programmdirektorin des ZDF, widerspricht auch der Vermutung, Frauen in Schlüsselpositionen hätten maßgeblichen Anteil daran, dass es weniger Nacktheit gebe. Es gehe in den Filmen und Serien immer darum, „wie Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität erzählt werden und wie die Haltung der Figuren dazu ist“. Barbara Buhl (WDR) bestätigt immerhin, dass sich „durch ein verändertes Rollenverständnis von Männern und Frauen auch die Darstellung von Sexualität verändert hat. Heute wird anders erzählt als in früheren Fernsehfilmen.“

Die Haltung der Fernseh-Frauen ist auch für Kinoproduktionen maßgeblich. Hierzulande entsteht kaum noch ein Kinofilm ohne TV-Beteiligung, und weil die Sender diese Filme natürlich gern um 20.15 Uhr ausstrahlen wollen, müssen sie eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren bekommen. Die Alternative wäre eine Sendezeit am späteren Abend, oft gar erst nach Mitternacht – das will natürlich auch kein Regisseur.

Weil Kinofilme andererseits gegenüber TV-Produktionen einen Mehrwert bieten müssen, um die Menschen vom Fernsehen wegzulocken, geht es dort wie etwa in den Charlotte-Roche-Verfilmungen „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“ mitunter freizügiger zu. Im Fernsehen laufen diese Filme dann in gekürzter Form – auch das ist jedem Regisseur ein Gräuel.

Helen Memel (Carla Juri) in einer Szene des Kinofilms "Feuchtgebiete". Freizügiger Sex und somit auch Nacktheit ) sind darin geradezu unverzichtbar. | Bild: Majestic / dpa

Yvonne Weber, bei ProSiebenSat.1 für die deutsche Fiktion zuständig, bringt noch einen ganz anderen Aspekt ins Spiel: „Wir erleben immer häufiger, dass viele Schauspieler Vorbehalte haben, sich nackt zu zeigen, denn inzwischen weiß jedes Kind: einmal im Netz, immer im Netz.“ Gerade für Schauspielerinnen wäre weniger Nacktheit vermutlich eine gute Nachricht, denn fast immer sind sie es, die sich unter die Dusche stellen müssen.

„Es ist nie einfach, nackt zu spielen“, bestätigt die aus Konstanz stammende Barbara Auer: „Buchstäblich nackt zu sein – und das ja immer inmitten angezogener Menschen am Set –, erfordert viel Mut. Trotzdem gehört natürlich auch Nacktheit zu unserem Spiel, wenn sie erforderlich ist.“ Voraussetzung dafür seien jedoch „absolutes Vertrauen und eine eindeutige Verabredung“.

Ausziehen oder nicht ausziehen?

Schauspielerinnen berichten allerdings auch von Fällen, in denen sich Regisseure nicht an diese Verabredungen gehalten hätten, weil zum Beispiel versichert worden sei, dass die Nacktheit im fertigen Film nur zu erahnen sei – „und dann ist doch alles zu sehen gewesen“, sagt eine. Eine andere stellt fest: „Niemand sagt dir, dass du deiner Karriere schadest, wenn du dich nicht ausziehst, aber das ist auch gar nicht nötig, weil du dir diese Frage selbst stellst.“

Hans-Werner Meyer, Vorstandsmitglied im Bundesverband Schauspiel, glaubt mit Hinweis auf stellenweise freizügige Serien wie „Babylon Berlin“ (Sky/ARD) und „Bad Banks“ (Arte/ZDF) ohnehin nicht, dass das Fernsehen prüder geworden sei. Es sei zudem noch gar nicht lange her, dass es im Theater kaum noch Kostüme gegeben habe, „weil die Schauspieler ständig nackt zu sehen waren“. Er hofft allerdings, dass „die Zeiten, in denen ein Regisseur eine Schauspielerin unter Druck setzt, damit sie sich auszieht, vorbei sind“.

Die von der Kritik hochgelobte, vielfach preisgekrönte und schon jetzt international erfolgreiche Serie "Babylon Berlin" feiert am 30. September 2018 ihre Premiere im frei empfangbaren Fernsehen – um 20.15 Uhr in der ARD. Das Bild zeigt Swetlana Sorokina (Severija Janušauskaité, Mitte) alias Nikoros im "Moka Efti" . | Bild: ARD Degeto / X-Filme / Beta Film / Sky Deutschland / Frédéric Batier

Etwaige Zusammenhänge zwischen einem Rückgang der Nacktheit und der MeToo-Debatte weist TV-Kritikerin Klaudia Wick (Deutsche Kinemathek) jedoch zurück: „Es gibt einen missbräuchlichen Umgang mit Frauen am Set, weil männliche Regisseure offenbar der Meinung sind, es sei für ihren Film von Vorteil, wenn es auch hinter der Kamera erotisch knistert. Die Frage, ob die Filme jetzt prüder werden, weil Schauspielerinnen sich gegen diesen Missbrauch wehren, empört mich, denn sie vermischt zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es geht darum, dass sich die Schauspielerin am Set sicher und selbstbestimmt fühlen kann. Nackt und angezogen.“

