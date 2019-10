von Tilmann P. Gangloff

Angeblich haben Erwachsene kein Interesse an Filmen, die aus Kinderperspektive erzählt werden. Martin Buskers Kinodebüt „Zoros Solo“ ist ein ausgezeichnetes Gegenbeispiel: Eine afghanische Familie ist bei ihrer Flucht getrennt worden; Mutter, Sohn und Tochter haben es bis ins schwäbische Liebigheim geschafft, der Vater ist in Ungarn zurückgeblieben. Um ihn nachzuholen, lässt sich der 13-jährige Zoro (Mert Dincer) auf allerlei krumme Geschäfte ein. Eines Tages bietet sich eine unverhoffte Lösung: Der örtliche Knabenchor probt für einen Wettbewerb in Ungarn. Zur eigenen Verblüffung hat der Junge Gold in der Kehle, wird tatsächlich Chormitglied und schafft es, seinen Vater im Gepäckraum des Reisebusses über die Grenze zu schmuggeln.

Politisch erfrischend unkorrekt

Aus dem Stoff hätte ein Krimi oder ein Drama werden können, aber Busker erzählt die Geschichte mutig als Komödie (Koautor: Fabian Hebestreit). Die angestrebte Rettung des Vaters ist zwar der Motor der Handlung, doch ansonsten kreist der Film um einen amüsanten Zweikampf: Der frühreife Zoro hat eine große Klappe und sich die Chorleiterin kurz vor dem Vorsingen zu seiner Intimfeindin gemacht. Die Dialogduelle der beiden Hauptfiguren sind ein außerordentliches Vergnügen. Die Rolle der leicht verbitterten Frau Lehmann, die aus ihren Vorurteilen keinen Hehl macht und Kinder nicht leiden kann, ist Andrea Sawatzki wie auf den Leib geschrieben.

Ein Naturtalent: Mert Dincer in der Rolle des Flüchtlingsjungen Zoro. | Bild: Felix Meinhardt/dpa

Der Knüller des Films ist jedoch die Leistung des jungen Hauptdarstellers. Mert Dincer, gebürtiger Hamburger und zur Zeit der Dreharbeiten 15 Jahre alt, ist offenbar ein Naturtalent. Dank Buskers Führung gelingt dem Jungen eine schwierige Gratwanderung, denn der jähzornige Zoro ist nur bedingt liebenswert, auch wenn es natürlich witzig ist, dass er Frau Lehmann „Bitch“ oder respektvoller „Frau Bitch“ nennt (sie revanchiert sich mit „Zwergprolet“). Auch darüber hinaus sind einige Scherze politisch erfrischend unkorrekt: Wenn Zoro nicht weiter weiß, spielt er die Trauma-Karte.

Abspann

Buch und Regie: Martin Busker

Darsteller: Andrea Sawatzki, Mert Dincer

Länge: 90 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Fazit: Vorzügliche Schauspieler, freche Dialoge.