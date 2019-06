Das Konzert beginnt ohne Künstler: Ein unbestimmter Synthesizer-Ton wabert in den Raum, auf der Leinwand erscheint ein Muster feiner Linien. Es erinnert an Federn oder Haare und bewegt sich langsam. Jetzt erst kommt Francesco Tristano auf die Bühne des Ravensburger Konzerthauses und kniet vor einem Keyboard am Boden nieder. Mit seinen ersten Tönen entsteht auf der Leinwand ein helles Feld, das sich mit der Entwicklung der Melodie dreht, zur Achse wird und wieder verschwimmt. Es ist das Vorspiel aus dem 21. Jahrhundert zum barocken Meisterwerk der Goldberg-Variationen von Johann-Sebastian Bach, die eigentlich auf dem Programm stehen: 30 Versionen zu einer Aria, jede 32 Takte lang und fast alle in G-Dur.

Jeder Ton wird zum Baustein

Francesco Tristano, Pianist, Komponist und DJ aus Luxemburg, ist Artist in Residence beim Bodenseefestival. In Ravensburg stellt er seine „Goldberg City Variations“ vor: eine Verbindung von Musik und Visualisierung per Computer. Mit Produktionsdesigner Edoardo Pietrogrande und Visual Artist Federico Nitti hat er Bachs Notentext ausgewertet, Strukturen und Harmonien untersucht. Ein Computerprogramm hilft, Tonhöhe oder Dynamik ins Digitale umzusetzen. Jeder Ton wird so zum Baustein. Bei der Aufführung folgen die Rechner der Partitur und bauen die Stadt in Echtzeit – hinter dem Flügel wächst das Modell einer futuristischen Stadt in 3D.

Tristano spielt die Goldberg-Variationen klar und durchdacht. Trotz des zügigen Tempos bleibt er durchsichtig und gibt jeder Linie ihren Raum. Er freut sich an kleinen und großen Dialogen der Stimmen und hat Sinn für muntere Verzierungen. Souverän führt er sein Publikum durch die wie Mini-Fugen komponierten Kanons, indem er jeden neuen Anfang hervorhebt und die Fäden nie aus der Hand lässt. Die Moll-Variationen atmen sachte durch, ohne romantisch zu werden. Nur manchmal setzt Tristano eigenwillige Akzente. In ihnen leuchtet kurz auf, warum sich auch Jazz- und Popkomponisten auf Bach berufen.

Musik dirigiert Architektur

Sein Spiel macht es möglich, hörend spazieren zu gehen in dieser Musik: mal diesem, mal jenem Weg zu folgen, sich an Kreuzungen für eine Richtung zu entscheiden, beim Gehen auf einem Weg den Verlauf der anderen zu beobachten, auf Plätzen innezuhalten und sich am Wachsen musikalischer Konstruktionen zu freuen. Vielschichtigkeit, Formenreichtum und auch die strenge Ordnung der Komposition von Bach haben etwas Architektonisches.

Diesen Eindruck stützt die Projektion auf der Leinwand. Die Grafik bildet die Musik nicht ab, sie entspricht ihr. Zur Aria mit der themagebenden Basslinie breitet sich der Grund der Stadt aus: ein dreidimensionales Raster mit Hügeln und Einschnitten. In den Sechzehntelkaskaden der ersten Variation wächst eine Art Bahngleis, das mit Weichen und Kurven die Struktur der Stadt bildet. Bei einem Dreivierteltakt fliegen Dreiecke durch den virtuellen Raum und setzen einen kegelartigen Turm zusammen. Verspielte Wendungen bilden sich in Rondellen ab, Triller werfen sich als Reihen kleinster Elemente in die Räume und verbinden sie. Mit Tempo, Takt und Stimmung der Variation ändert sich Licht, Farbe und Geschwindigkeit der Animation, mit dem Grad der Komplexität wächst auch die Dichte der Stadt.

Entwürfe von Iannis Xenakis

Die Gestaltung orientiert sich an Entwürfen von Iannis Xenakis. Der Ingenieur und Komponist arbeitete als Assistent im Architekurbüro von Le Corbusier. Die Verbindung von Architektur, Mathematik und Musik wurde zu seiner künstlerischen Grundidee. Sein Aufsatz „Die kosmische Stadt“ von 1964 beschreibt die Utopie einer Stadt als lebendigen Ballungsraum, den geometrische und musikalische Prinzipien strukturieren. Auf Skizzen hat er seine Vision festgehalten: kegelförmige Türme aus flächigen Einzelteilen, die ihrem eigenen Rhythmus folgen.

Während er spielt, blickt Tristano immer wieder auf die Leinwand: mal saust der Betrachter durch das Innere, mal über das Äußere der Türme. Wände schießen in atemberaubender Geschwindigkeit in den Raum. Wolken wehen über den virtuellen Himmel. Es ist nicht immer einfach, sich auf Musik und Visuals gleichzeitig zu konzentrieren. Natürlich haben die Goldberg-Variationen keine weitere Dimension nötig, um ihren ungeheuren Reichtum zu betonen. Aber die „Goldberg City Variations“ illustrieren Aspekte, die Bachs Komposition innewohnen. In einer von optischen Reizen dominierten Gesellschaft sind sie ein Weg, Barockmusik im 21. Jahrhundert zu beheimaten. Wem das zu viel wird, der kann die Augen schließen und bekommt Bach pur.