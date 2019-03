MeToo erreicht die Fastnacht: Achtung vor Witzen über Doppelnamen! Vorsicht vor Indianertracht! Die Tugendwächter sind meist erklärte Antifastnachter aus spaßbefreiten Zonen wie Berlin, Hamburg oder Bremen. Von dort aus bringen sie den Stockachern bei, worüber sie zu lachen haben.

Was sie nicht begreifen: So ein Narrengericht ist ein Theaterspiel. Und als solches beruht es auf einem stillen Einverständnis zwischen Darstellern und Publikum. Mag sein, dass man in Berlin hinter jedem Witzchen gleich Diskriminierung wittert. In der Stockacher Jahnhalle aber hat am Donnerstagabend jeder verstanden, dass Kramp-Karrenbauers Scherz männlichen Pinkelgewohnheiten galt – und nicht Menschen dritten Geschlechts.

Sprache Reizthema Framing: Warum unsere Sprache aus dem Rahmen fällt Das könnte Sie auch interessieren

Ja, liebe Freunde aus dem Norden, ihr habt den Haken an der Narretei erkannt: Man kann sich gar nicht daneben benehmen, ohne sich dabei daneben zu benehmen! Und jetzt wäre es nett, wenn ihr euch wieder mit der Dämmung eures Kellers beschäftigt. Damit euch niemand hört, wenn ihr dorthin zum Lachen geht.