Die Aufregung war groß, nachdem Bausa seine Fans auf Instagram darüber informiert hatte, dass er seine Tour auf Ende des Jahres verschiebt. Er wolle „die Zeit nutzen, um an meinem letzten Album zu arbeiten“, schrieb er dort außerdem – und sofort begannen die Spekulationen über ein mögliches Ende seiner Karriere. Ob er tatsächlich über einen Rückzug nachdenkt, ist nicht bekannt. Viel wichtiger ist die Frage: Hat all das einen Einfluss auf seinen Auftritt beim Hohentwiel Festival in Singen?

Musik Deutscher Hip-Hop – von Berlin nach Bietigheim Das könnte Sie auch interessieren

Die Antwort ist Nein. „Die Tour-Verschiebung hat keinen Einfluss auf das geplante Konzert von Bausa auf dem Hohentwiel„, teilte der Konstanzer Veranstalter Kokon Entertainment auf Nachfrage mit. Der Auftritt des 30 Jahre alten Rappers aus Bietigheim-Bissingen ist für den 24. Juli 2020 geplant, Start ist um 20 Uhr. Es ist laut den Angaben auf seiner Homepage bislang sein einziger Auftritt im Sommer – neben dem Deichbrand Festival in Cuxhaven. Bausas Tour beginnt demnach am 29. Oktober und endet am 17. Dezember.

So kommen Sie an Karten

Neben Bausa sind bereits die Singer-Songwriterinnen Lea und Lotte sowie die Folk-Punk-Rock-Band Flogging Molly als Künstler für das Hohentwiel Festival bestätigt.

Karten für die Konzerte gibt es in allen SÜDKURIER-Service-Centern oder telefonisch unter der Nummer 0800/999-1-777. Die Eintrittskarten beinhalten auch die freie Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee sowie für die Busse von der Stadt bis zum Informationszentrum Hohentwiel auf halber Bergeshöhe.