Es wird dringend gesucht im krisengeschüttelten Brüssel: eine Gemeinsamkeit, die Europa zusammenhält. Der Euro ist es schon mal nicht. Die viel beschworenen europäischen Werte? Keine Ahnung, was das sein soll. Das Christentum? Es gehen immer weniger Leute in die Kirche. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Dann gehört Ungarn zurzeit nicht zu Europa. Ein europäisches Sozialmodell? Wurde nie ernsthaft angestrebt. Einen Werbe-Clip für Klebstoff kann man erfinden – eine umfassende Idee, die Europa zusammenkleistert, nicht. Europa, das sind viele unterschiedliche Kulturen. Die gilt es zu schützen. Vielfältigkeit macht die Einzigartigkeit von Europa aus.

Niemand besichtigt ein griechisches Kloster, um Einsiedeln zu erleben. Wir reisen nicht nach Neapel, um deutsche Fußgängerzonen zu sehen. Wir lieben Paris nicht, weil es wie London ist, sondern wegen seines ganz speziellen Flairs. Fischer in der Bretagne sind sehr anders als Fischer in Chioggia. Russland bezieht sich immer noch stark auf russische Dichtung, Oper und Ballett. Gut so. Und Italien besinnt sich verstärkt auf seine Manufakturen, um seinen Export anzukurbeln. Kulturelle Vielfalt ist in Europa nicht das, was man als Mensch widerwillig aushalten muss, sondern das, was es liebenswert und lebenswert macht. Ein Europa der Regionen, das ist’s.

Europas Identitätssuche

28 Staaten mit rund 500 Millionen Menschen werden niemals eine stabile gemeinsame Vision haben, egal ob in einem Staatenbund oder einem Bundesstaat. Die von Europa-Politikern so verzweifelt gesuchte europäische Identität, sie existiert nicht. Nicht auf der Ebene der einzelnen Bürger – und auf die kommt es an, will Europa demokratisch bleiben. Wer fühlt sich im Herzen als Europäer? Niemand.

Was Europas Welt im Innersten zusammenhält, das ist der Austausch und nichts anderes. Anders gesagt: Handel und Wandel. Das sind Austauschprogramme für Jugendliche, das sind Ferienreisen, Konferenzen, Städtepartnerschaften, Auslandsaufenthalte in Studium und Beruf – eben all jene Unternehmungen, wo Menschen sich näher kommen können. Face to face, von Angesicht zu Angesicht.

Vermittler qua Definition sind auch die Medien. Es gibt in den Leitmedien ständig Neues über Notgipfel der EU, doch leider keine Reportagen vom Alltagsleben der europäischen Nachbarn. Wie arbeitet der spanische Arzt, der Flüchtlinge versorgt? Wie leben die Leute, die mein Auto bauen? Ich weiß inzwischen mehr über die Lager von Löwen in Kenia als über die Lage polnischer Familien in Krakau. So klappt Europa nie.

Warum gibt es keine europäische Wochenzeitung? Es gab sie, sie hieß „The European“ und wurde 1998 eingestellt. Es gibt keine Plattform für eine europäische Öffentlichkeit. Das Internet? Dient Privatinteressen. Die Künste? Wichtig, aber ein Nebenschauplatz.

Europas Kultursender

Warum gibt es keinen europäischen Kulturkanal? Es gibt ihn, er heißt Arte und ist oft vorzüglich. Wenn auf allen Sendern nur Krimis, Unterhaltungs-Shows und Tierfilme laufen, dann gibt es auf Arte immer etwas Gutes aus Europa. Genauer gesagt: etwas aus Frankreich und Deutschland. Die Gründungsväter sind François Mitterand und Helmut Kohl. 1991 ging Arte in Straßburg auf Sendung.

Der Arte-Staatsvertrag fordert eindeutig eine spätere Einbeziehung anderer europäischer Nationen. Leider ist das bis heute nicht geschehen, wie Sabine Rollberg, einst Arte-Chefredakteurin, beklagt. Wie Arte sich finanziert, wie es produziert, wie sich das Programm änderte, das erläutert Rollberg in einer aufschlussreichen Rückschau, nachzulesen in der jüngsten Ausgabe von „Lettre International“.

Europas Kulturzeitung

Und damit sind wir bei einem anderen grenzüberschreitenden Projekt: „Lettre International“. Europas Kulturzeitung wird in diesen Tagen 30 Jahre alt. Das Jubiläumsheft spiegelt, was das moderne Europa bewegt – der Islamismus, die neue und die alte Rechte, die Vereinbarkeit von Hochtechnologie, Kunst und Religion, die Krise der Männlichkeit, Feminismus und Sexualität. Gleich mehrere Autoren befassen sich mit dem Zeitungssterben, Neu-Sprech bei Orwell und Fake News (vorgetäuschte Nachrichten) überall. Dazu passt ein Beitrag über die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses.

All das sind Themen, die ganz Europa bewegen. Die Autoren kommen jedoch auch von anderen Kontinenten. Was beim Lesen verblüfft, ist nicht der Wechsel der Perspektive, sondern wie sehr sich die Denkweisen ähneln; wie stark sich Autoren unterschiedlicher Herkunft auf ähnliche Erfahrungen, Diskurse und Lektüren stützen. Man kann miteinander reden. Wenn man will. Austausch, das ist’s.

Allerdings – und das ist die große Einschränkung: Die Kulturzeitung „Lettre International“ ist ein intellektuelles Elite-Projekt. Ebenso wie der Kulturkanal Arte. Die Europäische Union hat es versäumt, ein Massenmedium zu schaffen. Ein Gefäß fürs Ganze. Wo aus Information und Unterhaltung ein Gefühl für die Nachbarn wächst und daraus wiederum eine Ahnung von Europa. Das wär’s gewesen. Mehr geht nicht.

Am Europäertum, am Geist der Bürger, ist die EU im Grunde doch erst interessiert, seitdem der übrige Kitt brüchig geworden ist. Seitdem sich die Geister an der Globalisierung und Flüchtlingsfrage scheiden. Jetzt wird zwanghaft ein gemeinsamer europäischer Geist herbeibeschworen. Zu spät. Die Flüchtlingskrise schafft europäische Identität in Krüppelform: Innensinn als Abwehr nach außen. Der neue Prüfsiegel für wahre Europäer: die Herkunft, Appellation d’Origine Contrôlée (kontrollierte Herkunftsbezeichnung).

Europas Fenster zur Welt: 30 Jahre "Lettre International" Die europäische Kulturzeitung „Lettre International“ kam erstmals 1988 heraus. Seitdem erschienen 3600 Texte als Erstveröffentlichung in deutscher Sprache. 20 Prozent der Beiträge kamen aus dem deutschen Sprachkreis, 80 Prozent aus weiteren 95 Ländern, übersetzt aus 40 Sprachen. Anfang der 1990er-Jahre erschien „Lettre International“ zeitweilig in zwölf europäischen Ausgaben und Sprachen.

„Lettre International“ kam erstmals 1988 heraus. Seitdem erschienen 3600 Texte als Erstveröffentlichung in deutscher Sprache. 20 Prozent der Beiträge kamen aus dem deutschen Sprachkreis, 80 Prozent aus weiteren 95 Ländern, übersetzt aus 40 Sprachen. Anfang der 1990er-Jahre erschien „Lettre International“ zeitweilig in zwölf europäischen Ausgaben und Sprachen. Die aktuelle Ausgabe (rechts das Titelbild) ist ein Jubiläums-Heft zum 30-jährigen Bestehen. Die Redaktionsleitung schreibt im Vorwort: „Der Wunsch nach Unabhängigkeit verbindet ,Lettre’ und seine Leser. Unsere Haltung ist eine des Staunens, des Fragens, der Offenheit; wir schätzen den Möglichkeitssinn und suchen Ideen, Visionen, Konzepte. Uns missfallen die Konsensmaschinerie, die routinierte Heuchelei, das Messen mit zweierlei Maß, die anonymen Denunziationen, die alimentierte Vermeidungspublizistik. Freimütigkeit, Vielseitigkeit, Originalität, Unbestechlichkeit – das möchten wir auf unsere Fahne schreiben.“

(rechts das Titelbild) ist ein Jubiläums-Heft zum 30-jährigen Bestehen. Die Redaktionsleitung schreibt im Vorwort: „Der Wunsch nach Unabhängigkeit verbindet ,Lettre’ und seine Leser. Unsere Haltung ist eine des Staunens, des Fragens, der Offenheit; wir schätzen den Möglichkeitssinn und suchen Ideen, Visionen, Konzepte. Uns missfallen die Konsensmaschinerie, die routinierte Heuchelei, das Messen mit zweierlei Maß, die anonymen Denunziationen, die alimentierte Vermeidungspublizistik. Freimütigkeit, Vielseitigkeit, Originalität, Unbestechlichkeit – das möchten wir auf unsere Fahne schreiben.“ Das Angebot von „Lettre International“ umfasst Essays, literarische Reportagen, Reiseberichte, Erzählungen, Interviews, Korrespondenzen, Kommentare, Fotos, exklusive Illustrationen von Künstlern und vieles mehr. Es publizieren Schriftsteller, Wissenschaftler und Journalisten von internationalem Format, etwa Amitav Ghosh, Amartya Sen, Nicholas Shakespeare, Liao Yiwu, Karl Heinz Bohrer und viele andere. Das Abonnement für die vier Ausgaben pro Jahr kostet 49 Euro, das Einzelheft 17 Euro. Erhältlich ist es in Buchhandlungen und einzelnen Kiosks, etwa am Bahnhof. Informationen gibt es hier.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein