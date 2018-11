von Tilmann P. Gangloff

Es muss eine wahre Freude sein, die Geschichten von Nick Hornby zu verfilmen. Seine Roman-Figuren sind so facettenreich beschrieben, dass die Schauspieler nur die Vorlage lesen müssen, um ihre Rolle zu verstehen. Die Charaktere des Autors sind zwar überwiegend Anti-Helden, aber gerade deshalb perfekte Identifikationsfiguren – im Grunde muss ein Regisseur nur noch die Atmosphäre der Bücher einfangen.

Das war bei der Adaption von „Juliet, Naked“ womöglich gar nicht so einfach, denn Duncan, der Protagonist des ersten Drittels, ist eine lebensuntüchtige Gestalt: Der britische College-Lehrer hat sein Dasein dem vor 25 Jahren in der Versenkung verschwundenen amerikanischen Sänger Tucker Crowe verschrieben. Also haben das Drehbuch-Trio (Evgenia Peretz, Tamara Jenkins, Jim Taylor) und Regisseur Jesse Peretz einen kühnen Schritt vollzogen: Der Film erzählt die Geschichte aus der Perspektive von Duncans Lebensgefährtin Annie.

Gehässiger Kommentar im Netz

Als Duncan eines Tages eine Rohfassung von Crowes letztem Album „Juliet“ erhält und diese Version – sie heißt Titel „Juliet, Naked“ – wie eine Offenbarung preist, schreibt Annie auf seiner Fan-Seite im Internet einen gehässigen Kommentar. Kurz drauf bekommt sie Post von einem Mann, der ihr aus vollem Herzen zustimmt: Tucker Crowe.

Annie (Rose Byrne) entwickelt im Film "Juliet, Naked" Gefühle für Tucker Crowe (Ethan Hawke). | Bild: Prokino

Im Roman tauschen Tucker und Annie erst mal viele, viele E-Mails aus, ehe sie sich treffen. Im Film tun sie das zwar auch, aber ihre erste Begegnung erfolgt deutlich flotter. Auf diese Weise wandelt sich die Adaption viel früher zur romantischen Komödie, wobei die komödiantischen Effekte in erster Linie durch die Zeichnung der ausnahmslos vorzüglich gespielten Figuren entsteht.

Religiöse Schwärmerei

Duncan (Chris O’Dowd) ist zwar nicht ganz so skurril wie im Roman, aber in seiner fast religiösen Schwärmerei für den Sänger immer noch recht obskur. Tucker wiederum wird von Ethan Hawke hingebungsvoll als abgehalfterter Ex-Star verkörpert, der etliche Kinder von diversen Frauen und für Duncans Personen-Kult keinerlei Verständnis hat. Hawke, der Tucker Crowe als „J.D. Salinger des Indie-Rock“ betrachtet, singt die Songs selbst, macht das gut und hat so entscheidenden Anteil am vielleicht größten Unterschied zu Hornbys Roman, denn der muss naturgemäß ohne Musik auskommen.

Star des Films ist trotzdem Rose Byrne: Die Australierin ist die perfekte Besetzung für Annie. Sie spielt die Hauptfigur als Frau zum Verlieben, obwohl oder gerade weil sie in dieser Geschichte die einzige richtige Erwachsene ist, denn die Männer neigen zu sympathischer Kindsköpfigkeit. Der Musiker muss erst mal lernen, zu seiner Verantwortung als Vater zu stehen, um die Reife für eine Beziehung zu entwickeln.

Abspann Regie: Jesse Peretz Darsteller: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O’Dowd, Denise Gough Verleih: Prokino Länge: 98 Minuten FSK: ohne Altersbeschränkung Fazit: Kongeniale Verfilmung der Roman-Vorlage von Nick Hornby.

