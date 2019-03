von Joachim Schwitzler

Diese Ausstellung im Kunstverein Konstanz kommt auf Anhieb sehr sympathisch rüber. Man sieht markante Figuren auf lebensgroßen Papierformaten im hellen Oberlichtsaal, die mit fliehender Leichtigkeit bemalt respektive buchstäblich be-zeichnet sind, dasselbe auf langen Papierfahnen im kleinen Oberlichtraum daneben, die mit Metallklammern befestigt von Stahlseilen herabhängen und einen offenen, begehbaren Vorhang von Leibern bilden – und im schmalen Flur ein enges Tableau zahlreicher Skizzenblätter, kleine wie große.

Ein Blick in die Ausstellung im Kunstverein. | Bild: Joachim Schwitzler

Eingeübte und sattsam gepflegte Ausstellungsrituale überhöhen das Kunstwerk normalerweise. So schlüpfen Bilder gern in schöne Rahmen und auf vollendete Leinwände oder stellen sich als Skulptur bevorzugt auf schickes Podest oder einen exponierten Platz im Raum. Nicht so bei Antonio Zecca. Der Beginn und sein Prozess bleiben auch über die sichtbaren Resultate hinaus spürbar. Fragment sticht Perfektion. Charakterstärke durch den Punkt – nicht durch das Komma. Zeccas Kriterien lassen seine Ausstellung so noch lebendiger werden, als sie es durch das Thema bedingt ohnehin schon ist.

Aber stimmt das denn auch grundsätzlich so? Nicht jede Ausstellungspräsentation eines figürlichen Themas, besonders des menschlichen Körpers, gelingt zwangsläufig lebhaft; manche wirken trotz aller Mühe seltsam leblos. Antonio Zecca dagegen hält sich buchstäblich am Puls des Geschehens auf – und leitet das pulsierend Erlebte und Erschaute ungebrochen weiter.

Das Werk atmet

Duktus und Komposition seiner im Kunstverein Konstanz gezeigten Werke legen nahe, dass Künstler und Werk in ihrem Zusammenkommen sich mehrmals berührt haben müssen, jedoch mindestens einmal. Nein, nicht material, sondern im Dazwischen. Das ist vermutlich jener geheimnisvolle, weitgehend schwer aussprechliche Bereich im Verlauf einer künstlerischen Handlung, bei der Schöpfer und Werk zueinander finden: alles gelangt an den richtigen Platz, nichts ist zuviel. Stimmigkeit. Das Werk atmet. Es erzählt. Es berührt. Kontakt.

Die augenscheinlichen Charaktere von Fragment und Skizze verleihen dieser Ausstellung ein besonderes Gesicht; das strahlt eine unverfälschte Natürlichkeit aus. Hinzukommen direkte, wie aus einem Impuls heraus geborene, künstlerische Eingriffe, die außerdem von einer großen Spielfreude und der Lust am Experiment geprägt sind. Ganz bestimmt spricht es daher für sich, dass Antonio Zecca seine umfassende Werkpräsentation im Kunstverein „Gioco Salentino“ getauft hat.

„Gioco“ (italienisch) bezeichnet etwa soviel wie „freies Spiel“: das ist die besondere absichtslose Tätigkeit, bei der wir absichts- und zwecklos ganz bei uns selbst verweilen. Indem wir dabei wie in uns und unser Spiel selbstversunken immer tiefer hineinrutschen, vergessen wir uns, den Raum und die Zeit. Bei kleinen Kindern ist das sehr leicht zu beobachten. Bei Erwachsenen, die häufig rational und Vernunft geleitet sind, eher weniger. Jedenfalls nicht ganz so einfach.

Spielerische Leichtigkeit

Einer jedoch, der sich genau das bewahrt hat, jene einst erhaltene spielerische Leichtheit und Unbeschwertheit im Ausdruck ist mit Bestimmtheit auch Antonio Zecca. Sicher kommen ihm dabei auch solche italienischen Wurzeln zugute, denen gern nachgesagt wird, Leben und Sein eher behände und leicht anzunehmen.

„Salentino“ wiederum steht für eine Region: das Salento. Das ist die Halbinsel im äußersten Südosten Italiens, die auch als Absatz des italienischen Stiefels bezeichnet wird und die mit ihrer Provinz Lecce genau auch den kleinen Ort Specchia enthält, in dem Antonio Zecca (*1962) aufgewachsen ist.

Bis 14. April 2019, Di–Fr 10–18 Uhr, Sa und So 10–17 Uhr. Öffentliche Führungen am 14. März sowie am 4. und 14. April 2019.

Infos: http://www.kunstverein-konstanz.de