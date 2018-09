von Siegbert Kopp

Erinnere dich. Die Erinnerung ist das Lebenselixier von uns Menschen. Wer sich nicht erinnert, kann nichts dazulernen. Nicht als Kind, nicht als Erwachsener. Wer nicht weiß, welche Opfer die Erkämpfung der Demokratie kostete, wird sie nicht schätzen können. Wer die NS-Zeit nicht kennt, wird rechtsnationalen Rattenfängern nachlaufen. Ob große Volksparteien, AfD oder die Identitäre Bewegung: Was neuerdings entbrennt, ist der Kampf um die Geschichte der Deutschen, um das Gedenken.

Ähnliches gilt auch im privaten Bereich. Erinnere dich, mein Freund, wie es war. Durchlebte Erinnerung stiftet Gemeinsamkeit, gerade im Alter. Davon nähren sich alte Freunde, alte Paare. Erinnere dich, spricht die Liebe. Was aber ist, wenn ein Mensch allein ist und sein Gedächtnis verliert?

Von Basel ins Tessin

?Herr Geiser ist so ein Mensch. Er ist ein alter Mann, den allmählich sein Gedächtnis verlässt. Früher war er in Basel ein umtriebiger Unternehmer; jetzt lebt er einsam in einem stillen Tessiner Tal. Die Frau ist tot, die Tochter wohnt weit entfernt. Sein Halt sind Bücher, alte Zeitungen, ein zwölfbändiges Lexikon. Er weiß: „Ohne Gedächtnis kein Wissen.“

Er will noch einmal in die Basler Heimat zurück, nach Hause, so wie die meisten alten Menschen. Doch er wird es nicht schaffen. Weil es sinnlos ist. Denn es löst sich nicht nur seine Erinnerung auf, sondern auch der Berg. Im Dauerregen droht ein Erdrutsch, eine Naturkatastrophe. Der belesene Herr Geiser weiß einiges über den Satz des Pythagoras, die Alpen, die Geologie und die Dinosaurier, doch angesichts der Naturgewalten ist er machtlos. Was er lernt: seine Machtlosigkeit zu erkennen, eine gewisse Gelassenheit. Niemand braucht seine Zettel, die Geschichte geht ohne ihn weiter.

Ein Alterswerk von Max Frisch

„Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt; die Natur kennt keine Katastrophen“, schrieb einmal der Schriftsteller Max Frisch. Da war er 68 und fast ein alter Herr wie Herr Geiser. Herr Geiser ist 74 und stammt aus einer Erzählung von Max Frisch. Sie heißt „Der Mensch erscheint im Holozän“, ein Alterswerk, erschienen 1979. Der junge Schweizer Regisseur Thom Luz (36) löst nun in seiner Inszenierung am Theater Basel mit Ulrich Matthes in der Hauptrolle die altersweise Erzählung ins Musikalisch-Atmosphärische auf. Am Ende bleibt Musik?

Regisseur Thom Luz (36) gilt als Theater-Zauberer. | Bild: Sandra Then / Theater Basel

Die lichthelle Bühne ist konstruktivistisch nüchtern – Stäbe, Gestelle, ein Hochpodest, ein halbes Dutzend Klaviere. Die Kulissenwände sind leer, der 90-minütige Abend wirkt leider über weite Strecken ebenso. Wie Herr Geiser seine Zettel mit enzyklopädischen Resten an die Wand pinnt, so werden hier Textfetzen von den Spielern in die Luft gesprochen, auch Roman-Sätze – auf die Bühne geworfen, als seien sie bedeutungslos. Menschen werden Schattengestalten. Streiflicht streift, Gaze-Schleier verschleiern. Das ist gut gemachter Luz-Stil. Aber sonst?

Virtuos wie üblich die Stimmungen, das Licht. Völlig unterbelichtet dagegen bleibt der großartige Schauspieler, der geniale, spröde Menschen-Darsteller Ulrich Matthes. Als Herr Geiser bleibt er eine Randfigur. Was rührt, ist allenfalls die Musik: Bach, Beethoven, hin und wieder ein Tessiner Volkslied.?

Ulrich Matthes ist ein großartiger Schauspieler. Sein Herr Geiser bleibt in Basel jedoch eine Randfigur. | Bild: Sandra Then / Theater Basel

Die Inszenierungen von Thom Luz sind stets gekennzeichnet von fast nebulöser Luftigkeit, Musikalität, Poesie, quasi als Light-Version von Christoph Marthaler. Luz, seit 2015 Hausregisseur am Theater Basel, wurde im vergangenen Mai mit „Trauriger Zauber“ (am Staatstheater Mainz) zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Dass Thom Luz sich mit diesem Herrn Geiser aus Basel beschäftigt, ist gewiss keine wohlfeile Anbiederei ans Basler Publikum. Denn einige Merkmale der Frisch-Erzählung passen gut zu Luz’ ureigenem Stil. Das Abtauchen in Archive, der Minimalismus des alten Max Frisch, dessen Reduktions-Stil, seine Collage-Technik. Als Frisch 1990 seine brisante Staatsschutz-Akte erhielt, collagierte er daraus sein letztes Werk.

Poetisch statt politisch

Allerdings: Was bei Frisch stets auch politisch ist, wird bei Luz rein poetisch; das ist Defizit dieser Inszenierung. Die Hauptsache der Frisch-Erzählung fehlt an diesem Abend: das Elementare, die Tragik des Menschseins, die unverrückbare Tatsache, dass Geschichte und Naturgewalten rührungslos über uns hinweggehen. Dass es völlig egal ist, was wir einst waren, und völlig gleichgültig, wenn wir nicht mehr sind.

„Der Mensch erscheint im Holozän“ wurde bereits vor zwei Jahren am Deutschen Theater Berlin aufgeführt. Die Produktion ist mithin ein Import-Produkt. Sämtliche Darsteller stammen vom Deutschen Theater, mit Ausnahme der Statisterie. Was es leider nicht aus Berlin ins Basler Programmheft geschafft hat, sind zwei erstklassige Beiträge über Max Frischs Erzählung von Beatrice und Peter von Matt.

Der Schrecken des Alterns

Erinnere dich. Die Erinnerung ist unser Lebenselixier. Einsamkeit, Demenz, Alzheimer: Der Schrecken des Alterns war auch die Furcht von Max Frisch. Er schrieb immer wieder: „Schlimm wäre der Verlust des Gedächtnisses.“ Bei Thom Luz ist der Verlust des Gedächtnisses nicht schlimm, sondern poetisch und schön. Er gilt als Theater-Zauberer. Aber noch ist nicht entschieden, ob sein Zauber ein fauler oder echter ist.

"Der Mensch erscheint im Holozän“ Die Erzählung habe ihn "in ihrer Geheimnishaftigkeit, ihrer Musikalität und Sachlichkeit sofort gepackt", sagt der Schweizer Regisseur Thom Luz (36) über das Buch von Max Frisch. Seine Inszenzierung von "Der Mensch erscheint im Holozän“ ist aktuell am Theater Basel zu sehen. Die nächsten Aufführungen sind am 6. und 7. Oktober 2018 sowie am 4., 9., 24. und 25. November. Weitere Informationen gibt es hier.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein