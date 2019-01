von Joachim Schwitzler

Ende der 1950er Jahre zählt er zu den prägenden Künstlern in Baden-Württemberg: Günther C. Kirchberger (1928–2010). Mehr aber noch darf er als ein Avantgardist der noch jungen westdeutschen Kunstszene insgesamt angesehen werden. Mit wichtigen Werken Kirchbergers aus dem Zeitraum von 1957 bis 1967 konzentriert sich die Ausstellung in der Galerie Geiger auf bedeutende Wandlungen und Umbrüche dieses unermüdlichen Malers und Suchenden innerhalb nur weniger Jahre. Mit Kirchberger würdigt die 18 Exponate umfassende Einzelausstellung zugleich einen langjährigen Freund der Galerie.

Im noch jungen Nachkriegsdeutschland Anfang der 1950er Jahre ist die Situation an den geläuterten Kunstakademien in erster Linie folgende: die ersetzten Kunstprofessoren knüpfen an die Zeit vor 1933 an, so dass als künstlerische Vorbilder besonders Malergrößen wie Picasso und Cezanne herausgestellt werden. So folgen die Kunststudenten brav deren neuen alten Stilen – bis sie mit eigenen Schöpfungen förmlich explodieren. Einer von ihnen ist Günther C. Kirchberger, ein anderer wird bald sein Freund und Mitstreiter Georg Karl Pfahler sein. Der erste Auf- beziehungsweise Umbruch führt geradewegs in den Tachismus, in eine Art abstrakter, absichtsloser „Flecken-Malerei“, die außerdem weit entfernt von jeder Art vermittelter Akademiemalerei war. Dazu hält die Ausstellung zwei schöne Exemplare Kirchbergers von 1959 bereit.

Als erstem deutschen Künstler überhaupt gelang es Kirchberger, im Januar 1957 in London in der New Vision Centre Gallery auszustellen. Der Auftritt in London bildete den Auftakt einer allmählichen internationalen Anbindung: von London bis nach New York. Durch seine Freundschaft mit dem Kurator und Kunstkritiker Lawrence Alloway kam Kirchberger in engsten Kontakt zu den neuesten Entwicklungen in der Kunst und im Kunstbetrieb. Das hatte Folgen – für ihn selbst und seine Künstlerfreunde, mit denen er die Gruppe 11 begründete. Erste Achtungserfolge mit dieser Gruppe in Deutschland führten übrigens dazu, dass ihre Akademieprofessoren ihnen die ausgehändigten Künstler-Diplome am liebsten wieder aberkannt hätten.

Mit Schlüsselwerken Kirchbergers aus dieser Zeit, spannt die Galerie einen achtbaren und eindrücklichen Bogen vom Informel über die Farbform bis hin zum Hard Edge. Dieser Bogen ist gekennzeichnet von sich ankündigenden Neuorientierungen und beinahe abrupten Umbrüchen in seinem Werk. Nach etwa nur zwei bis drei Jahren wandte sich Kirchberger vom Tachismus bereits wieder ab – weil plötzlich alle tachistisch malten. Erste geordnete Farbformen entstanden. Darin wird die Tendenz zu klaren, markanten Strukturen sichtbar. Ein sodann mutmaßlicher Rückfall in wenige große malerische „Flecken“ entpuppt sich daher schon sehr bald als Intermezzo, als Zwischenspiel hin zu einer konsequenten und höchst konzentrierten Malerei, dem Hard Edge.

Bis 9. März, Di – Fr 13:30–18 Uhr, Sa 11–17 Uhr. Infos: http://www.galerie-geiger.de