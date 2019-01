Alma Mahler war für den Maler Oskar Kokoschka, was Lou Andreas-Salomé für den Lyriker Rainer Maria Rilke war: die Frau seines Lebens. Die Wienerin Alma war, wie die Petersburgerin Lou, ein Pop-Star der Kultur-Szene der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie war die Gattin des Komponisten Gustav Mahler, des Architekten Walter Gropius und des Dichters Franz Werfel sowie die Geliebte Kokoschkas, genannt OK. Sie sah gut aus, wie Lou, die Friedrich Nietzsche schmähte und Sigmund Freud fesselte, sie war sieben Jahre älter als Kokoschka, auch Lou war älter als Rilke. Beide Frauen, das frühe Groupie Alma und die früh emanzipierte Lou, gaben ihren Geliebten den Laufpass.

Der österreichische Schriftsteller Franz Werfel und seine Ehefrau Alma Mahler-Werfel 1935 in New York. | Bild: UPI / dpa

Wenn je ein Buch über die tollsten Affären des 20. Jahrhunderts geschrieben werden sollte, dann sind diese Paare gesetzt. Alma vertonte sogar Rilkes Gedicht „Bei dir ist es traut“. Die Zeilen stehen für die Sehnsucht nach Geborgenheit der Witwe im Wahn, Femme Fatale oder unbezähmbaren Muse – Beinamen, die Alma auf sich zog. Der junge, in der niederösterreichischen Provinz geborene Kokoschka, der sich in den 1910er-Jahren von Wien aus aufmachte, die Kunst zu rocken, konnte demnach ihre Sehnsucht nicht stillen. So tauschte die Strategin Alma nach drei konfliktreichen Jahren den talentierten Maler gegen den späteren Bauhaus-Gründer Gropius aus, den sie 1915 heiratete.

Aus schierer Verzweiflung über die gescheiterte Liaison meldete sich der Künstler zum Kriegsdienst. Schon im August 1915 wurde er bei Kämpfen in der Ukraine verwundet, aber nach seiner Genesung wieder an der Front eingesetzt, als Kriegsmaler. Nach dem Ersten Weltkrieg lehrte er Kunst in Dresden, flüchtete sich aber oft aus der Routine des Amts in Reisen, auf denen er Landschaften malte. Kokoschka gehört neben Pablo Picasso oder Otto Dix zu jener Maler-Generation, die an der gegenständlichen Malerei festhielt, auch als die Abstraktion den Ton angab.

Oskar Kokoschkas Gemälde "Genfer See II" von 1923 (Öl auf Leinwand, 64 x 95 cm) wurde 1937 vom Reichsministerium beschlagnahmt, 2014 ging es als Schenkung in Erinnerung an Paul E. und Gabriele B. Geier an die Stiftung. | Bild: Fondation Oskar Kokoschka / 2018 ProLitteris, Zürich

Die Liebe zu Alma hatte auch künstlerisch Folgen. Neben Aquarellen, Plakaten und Grafiken entstanden neun Gemälde. Von diesen Alma-Bildern ist die „Windsbraut“ (1913) das bekannteste. Es stellt ein im Meer treibendes Boot dar, der Rand des Boots umrahmt die Liebenden. Das blaugewandte Bild zählt zu den Meisterwerken der expressionistischen Malerei. Ausgerechnet dieses Bild fehlt in der großartigen Kokoschka-Retrospektive des Kunsthauses Zürich. Es ist im Besitz des Kunstmuseums Basel, aus konservatorischen Gründen wird es nicht mehr verliehen.

So bedauerlich der Verzicht auch ist: Cathérine Hug, die Kuratorin der in acht Kapiteln gegliederten Ausstellung mit 200 Exponaten, hat mehr als nur einen Ersatz gefunden. Das „Doppelbildnis Oskar Kokoschka und Alma Mahler“ (1912/13) etwa und das „Liebespaar mit Katze“ (1917) gehören hier erwähnt. Für Alma schuf Kokoschka 1913 ein Wandbild, welches das Kaminzimmer ihres Hauses in Breitenstein am Semmering schmückte. Es zeigt das Paar in der Zerreißprobe ihrer leidenschaftlichen Beziehung. Das „Al secco“-Bild ist erst ein Mal öffentlich ausgestellt worden und jetzt in Zürich zu sehen.

Die Alma-Puppe war für Oskar Kokoschka ein Werkzeug. Das Original enthauptete er 1920 und warf es in den Müll – in Zürich wird deshalb eine Kopie gezeigt. | Bild: Siegmund Kopitzki

Und noch eine weitere, etwas makabre Hommage an die Angebetete zeigt das Kunsthaus: die legendäre Alma-Puppe, die Kokoschka als malerisches und seelisches Werkzeug benutzte. Allerdings wird nur eine Kopie ausgestellt. Das Original enthauptete der Künstler 1920 symbolisch und gab es in den Müll. Psychologen würden sagen: ein ritueller Mord zur Selbstbefreiung. Die Zürcher Ausstellung feiert zwar Kokoschka als unbeugsamen Kämpfer für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sowie als europäischen Humanisten, sie unterschlägt aber auch nicht sein anderes Gesicht. Else Lasker-Schüler nannte das „ein furchtbares Wunder“.

Wobei diese Charakterisierung das junge Genie Kokoschka meinte, das gezielt provozierte, mit seiner Kunst, aber auch mit Dichtungen, die er eigenhändig illustrierte. Schon 1907 entstand das Opus „Träumende Knaben“, das Kokoschka dem Maler Gustav Klimt widmete. In Zürich wurde 1917 seine Komödie „Sphinx und Strohmann“ urvernichtet. Sein von Paul Hindemith vertontes Drama „Mörder, Hoffnung der Frauen“, das den Geschlechterkampf zum Inhalt hat, gelangte 1920 in Stuttgart mit Bühnenbildern von Oskar Schlemmer zur Aufführung.

Der österreichische Maler, Grafiker und Dichter Oskar Kokoschka. | Bild: Heirler / dpa

Der vornehmste Grund, warum Kokoschka sein Image als „Oberwildling“ ablegte und sich zu einem ernstzunehmenden Künstler wandelte, hatte mit dem Nationalsozialismus zu tun. Adolf Hitler erklärte ihn zum „Kunstfeind Nummer eins“. Etwa 400 Werke Kokoschkas wurden aus deutschen Museen entfernt. Der Künstler emigrierte zunächst nach Prag, 1938 nach England. Im Exil bzw. in einer Übergangsphase malte er die beiden großformatigen Triptychen „Die Prometheus-Saga“ (1950) und „Thermopylae“ (1954). Sie dürfen als Appell an die Menschen verstanden werden, sich als Brüder und Schwestern in Frieden und Freiheit zu vereinen.

Oskar Kokoschka porträtierte auch seine Freunde – hier der Architekt Adolf Loos. Das Gemälde (Öl auf Leinwand, 74 x 91 cm) entstand 1909. | Bild: Staatliche Museen zu Berlin / Nationalgalerie / Roman März / Fondation Oskar Kokoschka / 2018 ProLitteris, Zürich

Zweifellos sind diese imposanten Wandbilder, die bisher noch nie gemeinsam ausgestellt wurden, ein Höhepunkt der Retrospektive. Aber damit sollen nicht die beeindruckenden Porträts heruntergeredet werden, die Kokoschka malte, auch von sich selbst – der Zürcher Parcours setzt mit vier Selbstbildnissen ein. Zunächst waren es die Freunde, die er sich vornahm, Karl Kraus, Anton Webern oder Adolf Loos – leider nicht Rilke. Später wurde der Universalkünstler, der sich vom Naturpathos der Moderne verabschiedet hatte und stattdessen antike mythologische Allegorien favorisierte, zum Promi-Maler und Selbstvermarkter. Selbst Bundeskanzler Konrad Adenauer ließ sich von Kokoschka porträtieren.

Die Ausstellung "Oskar Kokoschka. Eine Retrospektive" ist zu sehen bis 10. März 2019 im Kunsthaus Zürich. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag sowie dienstags von 10 bis 18 Uhr und Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.