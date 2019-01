von Doris Burger

Brav eingerichtet ist die Werkstatt des Konstanzer Theaters: Kaffeehausatmosphäre, Tische mit Kerzchen links und rechts der Bühne, linkerhand der Flügel. Harmonisch. Wenn da nicht der dürre Alte vor seinem Aschenbecher säße, schmierig das Haar, die Beine nicht allein übereinandergeschlagen, sondern geradezu verknotet. Unablässig dreht er die Zigaretten, bröselt mit dem Tabak, trinkt wieder einen Schluck. Die Weinkaraffe, die ihm der Herr Ober serviert hat, ist gut gefüllt. Stilvoll werden die Zuschauer bedient, mit weißer Serviette und Silbertablett. Ebenso von seinem Kollegen und der passend gekleideten Dame. Man ahnt bereits, dass sie nicht nur diese Rolle spielen werden.

Voilà, die Tür wird geschlossen und der Abend beginnt, mit Zwischenmenschlichem in der Warm-up-Phase: Kennenlernen und Verehren, Verlassen und Vergessen. Der Sänger und Komponist Georg Kreisler, dazu virtuoser Pianist, war nicht unbeliebt bei den Damen. Das „Herrliche Weib“ ein erster Höhepunkt des Programms: „Sie hat ne Anatomie, wie eine Strauß-Melodie“, das schafft nur einer zu dichten, der sich mit Österreich auskennt.

Dichten und interpretieren: Dem Schauspieler Harald Schröpfer, gebürtiger Grazer und in Wien lebend, gelingt das überzeugend – unter der musikalischen Leitung von Andreas Kohl am Klavier. Die übrigen drei (Jonas Pätzold, Axel Julius Fündeling, Renate Winkler) sind mit Fleiß dabei. Sie gaben auch das Kellner-Trio zum Einstieg, während Schröpfer seinen Platz als Gewohnheitsgast auf dem Thonet-Stuhl hielt.

Österreicher, das war Kreisler bis zum fünfzehnten Lebensjahr, bis zum „Anschluss“ Österreichs. Dann wurde er für eine kurze Zeit Deutscher, mit einem J im Pass, und dann flog er als Jude von der Schule, wurde von den christlichen Schulkameraden unter Schlägen und Spott aus dem Gymnasium gejagt. 1938 konnte die Familie in die USA emigrieren. Doch Fuß zu fassen war schwierig, denn mit seinem Eigensinn und boshaften Humor konnte Kreisler weder den US-amerikanischen Plattenmarkt überzeugen – noch die Kulturschaffenden in Wien nach der Rückkehr.

So lieblich klingen die Melodien und so hintergründig die Texte. Exemplarisch sein Lied über „das Taubenvergiften im Park“, das als zartes Frühlingslied daherkommt. Als er es schrieb, kämpfte er noch mit der ungewohnten deutschen Sprache und fand es letztlich nicht besonders gelungen, sondern „primitiv, nicht nur musikalisch“. Doch es wurde sein berühmtestes Lied – und es darf natürlich auch an diesem Abend nicht fehlen.

Doch zunächst weiter im Programm, das über das fäkal angehauchte Mittelstück (der „Furz“ und „der Staatsbeamte“ stehen dafür) zum eigentlich Fiesen kommt: „Der Weg zur Arbeit“ zeigt das politische Klima Ende der 1950er-Jahre, in denen die alten Nazis bereits wieder in Amt und Würden waren und wirkten. Alte Ressentiments sind keineswegs bearbeitet, sie werden nur kaschiert. Auch in Berlin, Jahrzehnte später, wird Kreisler wieder Antisemitismus erleben, wie er in einem Interview bestätigte.

Im Theater Konstanz entstand zum neuen Jahr dieser vergnügliche und anregende Theaterabend. Ein guter Anlass, sich einmal wieder mit Kreisler zu beschäftigen, von dem man gefühlte Jahrzehnte nichts gehört hat. Seine Tochter Sandra Kreisler, selbst Chansonniere und Schauspielerin, lebt übrigens in Kreuzlingen und ist für die weitere Vorstellung des Abends angekündigt. Auch sie singt Kreisler. Die Lieder ihres Vaters. Denn sie kann unterscheiden, wie sie einmal in einem Interview bekundete: „Der Künstler ist das eine – der Mensch das andere.“

Weiterer Termin: 26. Januar, 20 Uhr, Theater Konstanz, Werkstatt. Tickets unter: Tel. 0 75 31/900-150.

Infos:http://www.theaterkonstanz.de

Georg Kreisler Georg Kreisler, 1922 in Wien geboren, war Kabarettist, Musiker und Schriftsteller. 1938 floh die Familie vor dem Nationalsozialismus in die USA. 1955 kehrte Kreisler zurück nach Wien. In den Siebziger- und Achtzigerjahren lebte er in Berlin und trat u.a. bei den Wühlmäusen auf. 1988 zog er nach Hof bei Salzburg, lebte 1992-2007 in Basel und von 2007 bis zu seinem Tod 2011 wieder in Salzburg. (dob)